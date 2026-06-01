Opozičná snaha o zosadenie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu narazila na nezáujem koalície a nedostatok hlasov v parlamente. Pondelkové plénum z 1. júna 2026 nebolo pri pokuse o otvorenie mimoriadnej schôdze uznášaniaschopné. Líder SNS Andrej Danko celú iniciatívu Progresívneho Slovenska ostro odsúdil ako stratu času a upozornil, že vnútropolitická situácia ohľadom ministrovho zotrvania vo funkcii je už týždeň vyriešená. Osud šéfa envirorezortu tak nateraz závisí od jeho odborných výsledkov a definitívnej dohody s domovskou stranou, na ktorú má čas do konca septembra.
Zbytočná blamáž opozície a chýbajúce hlasy
Národná rada SR v pondelok 1. júna 2026 nezačala rokovanie o odvolávaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ani na druhý pokus, keďže prítomní poslanci neboli uznášaniaschopní. Ďalší pokus o otvorenie mimoriadnej schôdze, ktorú iniciovalo hnutie Progresívne Slovensko (PS), je naplánovaný na utorok 2. júna ráno.
Opozícia svoj návrh na odvolanie zdôvodňuje viacerými faktormi:
- Zlyhania v riadení: Výhrady k celkovému manažmentu rezortu a meškaniu pri príprave zonácií národných parkov.
- Strata dôvery v SNS: Opoziční poslanci ministrovi vyčítajú, že už nemá politickú dôveru Slovenskej národnej strany, ktorá ho do funkcie nominovala.
- Vnútorné napätie: Poukazujú tiež na údajnú stratu dôvery u jeho najbližších spolupracovníkov priamo na ministerstve.
Predseda SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko však považuje celú schôdzu za blamáž opozície a prejav detinskosti zo strany PS.
„Zbytočne zabíjajú čas, vedia, že nemajú hlasy. Pretože to, čo teraz navrhli, je úplne zbytočné, keďže už týždeň vedia, že je to vyriešené.“
Vyhlásil k aktuálnemu dianiu líder národniarov.
Projekty namiesto osobných sporov a septembrové ultimátum
Danko zároveň odmietol, že by súčasná situácia medzi SNS a ministrom bola o osobnom konflikte. Ide podľa neho výlučne o politickú zodpovednosť. Zdôraznil, že osobné vzťahy s Tarabom sú nutné na udržanie koalície, no kľúčové sú reálne výsledky rezortu.
„Dôležité je, aby Tomáš Taraba zodpovedne doriešil tie veľké projekty, ako zonácia, takisto Slovalco, a mnohé iné veci. Toto je o zodpovednosti, to nie je o vzťahu Andreja Danka a podpredsedu vlády. Ja som ručnú brzdu zatiahol až v momente, keď som sa dozvedel, že za mnohé veci je zodpovedná SNS, aj keď to tak nie je.“
Vysvetlil svoje predchádzajúce výhrady predseda SNS, pričom zopakoval, že z politického hľadiska a v zmysle koaličnej zmluvy nevidí žiadny dôvod na otváranie mimoriadnej schôdze.
Jasný harmonogram riešenia situácie stanovil pred týždňom premiér Robert Fico. Ten vyhlásil, že ak sa medzi národniarmi a ministrom neobnoví politická dôvera do konca septembra, pristúpi k personálnej zmene. Samotný Tomáš Taraba tieto slová vzal na vedomie s tým, že ak by do konca septembra k dohode s SNS nedošlo, je pripravený vzdať sa svojej funkcie dobrovoľne.
Aktuálne dianie z 1. júna 2026 potvrdzuje, že vládna koalícia sa tvárou v tvár opozičným pokusom o odvolávanie dokáže rýchlo zomknúť. Hoci bolo napätie medzi Andrejom Dankom a Tomášom Tarabom v uplynulých týždňoch zjavné, neúspešné otvorenie parlamentnej schôdze ukazuje, že SNS neplánuje riešiť svoje interné spory asistenciou opozície. Dankova argumentácia sa strategicky presunula z osobnej roviny na požiadavku manažérskych výsledkov, čím si strana vytvára alibi pre prípadný neskorší tlak na ministra. Ultimátum do konca septembra, ktoré do hry vniesol premiér Robert Fico, nateraz stabilizovalo situáciu a presunulo ťarchu zodpovednosti za vlastné prežitie priamo na Tarabove plecia. Z opozičnej iniciatívy sa tak stalo len politické divadlo bez reálneho dopadu na mocenské štruktúry vlády.