Zostrujúci sa politický konflikt v Maďarsku naberá na obrátkach. Nový premiér Péter Magyar sa v pondelok 1. júna 2026 ráno osobne stretol s prezidentom Tamásom Sulyokom, ktorý po vypršaní ultimáta odmietol odstúpiť zo svojej funkcie. Predseda vlády bezprostredne po schôdzke oznámil, že spúšťa proces prezidentovho odvolania a avizuje rýchlu zmenu ústavy. Kým premiér argumentuje obnovou demokracie a právneho štátu, strana Fidesz hovorí o otvorenom vydieraní a diktatúre.
Ranná schôdzka a odštartovanie odvolávania
Predseda maďarskej vlády Péter Magyar a ministerka spravodlivosti Márta Görögová navštívili v pondelok ráno Sándorov palác, kde sa stretli s prezidentom Tamásom Sulyokom. K tejto schôdzke došlo po tom, čo premiér prezidenta po vyhratých aprílových voľbách opakovane vyzýval na dobrovoľný odchod do 31. mája. Sulyok však ešte v nedeľu (31. mája) prostredníctvom videa na sociálnej sieti oznámil, že sa funkcie nevzdá a bude naďalej vykonávať svoje právomoci.
Po stretnutí, ktorého kulisu na námestí pred sídlom narúšalo niekoľko protestujúcich, Magyar pred novinármi zdôraznil, že Maďarská republika nepatrí Tamásovi Sulyokovi, jednej strane ani jednému politickému režimu. Vzápätí potvrdil rázny postup novej exekutívy.
„Budem informovať poslanecký klub strany Tisza o rozhodnutí prezidenta republiky a bezodkladne začneme konanie smerujúce k (jeho) odvolaniu.“
Zmeny ústavy a tvrdá reakcia Fideszu
Vládna strana má podľa slov premiéra v pláne zásadne znovelizovať ústavu v procese, ktorý by mal trvať približne jeden mesiac. Kroky a ciele novej legislatívy sú nasledovné:
- Zastavenie personalizovanej legislatívy: Cieľom je obnovenie maďarského právneho štátu a demokracie.
- Plošné odvolávanie: Novou právnou úpravou budú odvolaní aj ďalší verejní činitelia, ktorí odmietnu zareagovať na výzvy na dobrovoľné odstúpenie.
Tento radikálny postup vyvolal ostrú reakciu bývalej vládnej strany Fidesz. Vo svojom nedeľnom vyhlásení sa postavila na stranu prezidenta a Magyarove kroky označila za otvorené vydieranie a diktatúru. Podľa Fideszu premiér protiústavne napáda hlavu štátu, pričom strana argumentuje, že funkčné obdobie verejných činiteľov neurčuje predseda vlády, a preto je ním stanovený termín neplatný.
Pozadie prezidenta Sulyoka
Vzťahy medzi novým premiérom a hlavou štátu sú dlhodobo vyhrotené, pričom Magyar Sulyoka už v minulosti verejne označil za „bábku“ a „pozostatok Orbánovho režimu“. Tamás Sulyok už v polovici mája jasne deklaroval, že neodstúpi a mieni naplniť svoj mandát aj zloženú prísahu.
Bývalého predsedu Ústavného súdu zvolilo za prezidenta Národné zhromaždenie 26. februára 2024. O jeho zvolení vtedy v tajnom hlasovaní rozhodli poslanci bloku Fidesz-KDNP, pričom za hlasovalo 134 zákonodarcov a piati boli proti. Pred samotným hlasovaním na protest opustili rokovaciu sálu frakcie Demokratická koalícia (DK), Jobbik, Momentum, Maďarská socialistická strana (MSZP) a Párbeszéd (Dialóg). Sulyok v úrade nahradil Katalin Novákovú, ktorá 10. februára 2024 odstúpila po kauze udelenia amnestie pre Endreho K., odsúdeného za utajovanie sexuálneho zneužívania v detskom domove v Bicske.
Pondelkový priamy stret v Sándorovom paláci potvrdzuje, že Maďarsko prechádza mimoriadne turbulentným obdobím. Péter Magyar demonštruje odhodlanie v zrýchlenom režime demontovať inštitucionálne dedičstvo predchádzajúcej vlády. Ohlásená zmena ústavy do jedného mesiaca a hrozba plošného odvolávania ďalších úradníkov naznačuje, že nová vládna väčšina sa nezastaví pred legislatívnymi prekážkami. Obrana prezidenta zo strany Fideszu a Sulyokovo odmietnutie rezignácie však garantujú tvrdý ústavný konflikt. Očakávať tak možno nielen ďalšie právne bitky, ale s prihliadnutím na ranné protesty pred palácom aj postupné presunutie napätia do ulíc.