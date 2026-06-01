Predseda maďarskej vlády Péter Magyar a ministerka spravodlivosti Márta Görögová sa v pondelok ráno v Sándorovom paláci zišli na ostro sledovanom rokovaní s prezidentom Tamásom Sulyokom. Nový premiér, ktorý sa chopil moci po víťazných aprílových parlamentných voľbách, hlavu štátu opakovane a nekompromisne vyzýval, aby do 31. mája dobrovoľne abdikoval. Ultimátum však vypršalo a Sulyok v úrade zostáva, čo vyvolalo búrlivé reakcie. O dramatickom vývoji v Budapešti informuje spravodajca TASR na základe hodnoverných informácií maďarského spravodajského servera 24.hu.
Vojna palácov v Budapešti: Sulyok odmietol ultimátum, Magyar hovorí o konci jednej strany
Konfrontácia medzi novozvoleným predsedom vlády a úradujúcim prezidentom, ktorého opozícia dlhodobo spája s predchádzajúcou garnitúrou, dosiahla svoj vrchol.
Priebeh pondelňajšej schôdzky, reakcie verejnosti na námestí a kľúčové vyhlásenia oboch ústavných činiteľov:
- Ranné rokovanie v paláci: Premiér Péter Magyar spolu so šéfkou rezortu spravodlivosti Mártou Görögovou osobne konfrontovali prezidenta na pôde Sándorovho paláca.
- Ostré vyhlásenie premiéra: Po skončení napätej schôdzky predseda vlády pred médiami vyhlásil, že Maďarská republika nepatrí Tamásovi Sulyokovi, nepatrí jednej politickej strane a nepatrí ani starému politickému režimu.
- Protesty priamo pred sídlom: Atmosféru v centre hlavného mesta vyostrilo niekoľko demonštrantov, ktorí sa zhromaždili na námestí pred prezidentským sídlom a hlasnými prejavmi sa pokúšali narušiť vystúpenie predsedu vlády.
- Prezidentské odmietnutie: Hlava štátu Tamás Sulyok už v nedeľu 31. mája prostredníctvom videa na sociálnej sieti Facebook jasne deklarovala, že sa svojej funkcie nevzdá a bude pokračovať vo výkone mandátu.
Premiér v minulosti opakovane označil prezidenta za obyčajnú „bábku“ a „pozostatok Orbánovho režimu“, s čím sa nová vládna väčšina odmieta zmieriť.
Maďarská republika nepatrí Tamásovi Sulyokovi, nepatrí jednej strane a nepatrí ani politickému režimu. Prezident bol v polovici mája jasne upovedomený o našich požiadavkách, no napriek tomu deklaroval, že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu. My však nelegitímne pozostatky minulosti tolerovať nebudeme. Naším cieľom je obnova demokratických inštitúcií, ktoré nesmú slúžiť záujmom porazenej oligarchie.
Fidesz hovorí o vydieraní a diktatúre: História Sulyokovho zvolenia po kauze Bicske
Opozičná strana Fidesz sa okamžite ostro ohradila voči krokom nového kabinetu a prešla do masívneho politického protiútoku.
Chronológia udalostí, proces voľby hlavy štátu a širší politicko-právny kontext konfliktu v Maďarsku:
- Tvrdé vyhlásenie opozície: Bývalá vládnuca strana Fidesz v nedeľu vydala oficiálne stanovisko, v ktorom Magyarovo konanie označila za otvorené vydieranie, protiústavné útoky a čistú diktatúru.
- Obrana prezidentského mandátu: Predstavitelia bloku zdôraznili, že funkčné obdobie verejných činiteľov v krajine neurčuje premiér, a preto je ním stanovený májový termín ultimáta absolútne neplatný.
- Pôvodný triumf v parlamente: Vtedajšieho predsedu Ústavného súdu Sulyoka zvolilo Národné zhromaždenie dňa 26. februára 2024, kedy o tom v tajnom hlasovaní rozhodli poslanci bloku Fidesz-KDNP v pomere 134 hlasov za a päť proti.
- Hromadný odchod opozície: Počas vtedajšej voľby na protest opustili rokovaciu sálu parlamentné frakcie Demokratická koalícia (DK), Jobbik, Momentum, Maďarská socialistická strana (MSZP) a strana Párbeszéd.
- Pád predchodkyne: Sulyok nastúpil do úradu po tom, čo bývalá prezidentka Katalin Nováková 10. februára 2024 rezignovala pre škandál okolo amnestie pre muža odsúdeného za krytie sexuálneho zneužívania v detskom domove v Bicske.
Politická kríza u našich južných susedov na začiatku júna 2026 prehlbuje ústavnú nestabilitu a paralyzuje komunikáciu medzi vládnym kabinetom a hlavou štátu.