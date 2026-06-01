Poslanci Národnej rady (NR) SR v pondelok ani na druhý pokus neschválili program mimoriadnej schôdze, ktorej jediným bodom mal byť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS). Rokovacia sála zela prázdnotou – pri prezentácii sa do systému prihlásilo len 62 zákonodarcov, čo znamená, že zákonodarný zbor nebol schopný sa uznášať. Koaličná väčšina takýmto spôsobom zablokovala pokus o zosadenie šéfa envirorezortu. Podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS) následne oznámil, že poslanci sa pokúsia schôdzu otvoriť v utorok 2. júna 2026 o 8.00 h ráno. Informáciu priniesla agentúra TASR.
Zablokovaný parlament: Koalícia bojkotom prezentácie podržala šéfa envirorezortu
Snaha o vyslovenie nedôvery členovi vládneho kabinetu narazila hneď v úvode na striktnú obranu vládnych strán, ktoré odmietli stlačiť hlasovacie tlačidlá.
Hlavné dôvody neuznášaniaschopnosti parlamentu a najbližší procedurálny postup:
- Nedostatok poslancov v sále: Pri oboch pondelkových pokusoch o prezentáciu sa v sále nachádzalo len 62 prítomných poslancov, pričom na uznášaniaschopnosť je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, teda minimálne 76 zákonodarcov.
- Taktický krok koalície: Poslanci vládnych strán sa hromadne odmietli prezentovať, čím využili legitímny parlamentný nástroj na dočasné zablokovanie opozičnej iniciatívy.
- Odklad na nasledujúci deň: Keďže plénum nebolo funkčné, predsedajúci schôdze Andrej Danko bol nútený rokovanie prerušiť a stanoviť nový termín.
- Utorkový reparát: Tretí pokus o zistenie prítomnosti poslancov a prípadné otvorenie mimoriadneho rokovania je naplánovaný na utorok 2. júna 2026 so začiatkom o 8.00 h.
Minister Tomáš Taraba zatiaľ zostáva pevne v kresle, no opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktoré schôdzu iniciovalo, trvá na tom, že zoznam jeho pochybení je alarmujúci.
Minister životného prostredia odmieta prevziať osobnú zodpovednosť za dôležitý návrh zonácií národných parkov a vyhovára sa na prácu predchádzajúcich nominantov na ministerstve. Kvôli tomuto zlyhaniu pri príprave zonácií pritom reálne hrozí katastrofálne prepadnutie takmer pol miliardy eur z európskeho plánu obnovy. Navyše vidíme, že tento minister už zjavne stráca dôveru aj v rámci samotnej koaličnej strany SNS, ktorá ho do funkcie nominovala, ako aj u svojich najbližších spolupracovníkov priamo v rezorte.
Hrozba straty stoviek miliónov a čistky: Opozícia viní ministra zo zlyhaní pri suchu aj medveďoch
Dôvody na odvolanie, ktoré opoziční poslanci sformulovali do textu návrhu, zasahujú takmer celú agendu ministerstva životného prostredia.
Prehľad hlavných výčitiek a bodov kritiky, ktorým čelí nominant SNS v roku 2026:
- Vyštvanie popredných odborníkov: Tarabovi je vyčítané, že po svojom nástupe realizoval masívne personálne čistky, ktorými z rezortu a jeho organizácií odstránil uznávaných expertov.
- Ignorovanie extrémneho sucha: Opozícia tvrdí, že minister neberie vážne krízovú situáciu s nedostatkom vlahy, hoci Slovensko čelí najsuchšiemu obdobiu za posledné dlhé desaťročia.
- Nezvládnutá manažácia medveďov: Podľa hnutia PS ministerstvo fatálne nezvláda riešiť situáciu s veľkými šelmami, pričom počet útokov medveďa na človeka od nástupu ministra do funkcie neklesol.
- Zastavenie dôležitých eko-projektov: Kritika smeruje aj k stopnutiu projektov na ochranu zdravia obyvateľstva, kde sa spomína najmä zrušený projekt na radikálne zlepšenie kvality ovzdušia v Jelšave a v celom regióne Gemera.
Politický pat v Národnej rade SR na začiatku júna 2026 tak predznamenáva horúce letné mesiace na domácej politickej scéne.