Po mesiacoch zimnej uzávery sú tatranské a fatranské chodníky od dnešného dňa opäť kompletne prístupné pre širokú verejnosť. Horská záchranná služba (HZS) však v súvislosti s oficiálnym štartom letnej sezóny vydala dôrazné varovanie. Záchranári upozorňujú, že podmienky vo vyšších polohách netreba za žiadnych okolností podceňovať, keďže jarné počasie na horách býva mimoriadne zradné a nestále. O aktuálnej situácii na horách informovala agentúru TASR Lenka Smoligová z Operačného strediska tiesňového volania HZS.
Skryté nástrahy jarných hôr: Pozor na snehové polia, rozvodnené potoky a padajúce skaly
Hoci v dolinách už vládne príjemné predletné počasie, hrebene a sedlá slovenských veľhôr stále skrývajú zimné nebezpečenstvo, ktoré môže turistov zaskočiť.
Kľúčové riziká, na ktoré si musia návštevníci horských oblastí na začiatku júna dávať najväčší pozor:
- Zradná snehová pokrývka: Aj na začiatku júna sa vo vysokohorskom teréne permanentne vyskytujú nebezpečné miesta s nesúvislou vrstvou starého, zamrznutého snehu.
- Rozvodnené vodné toky: Prechod cez horské potoky je rizikový. Z dôvodu masívneho topenia snehu majú zvýšený prietok, čo rapídne zvyšuje riziko pošmyknutia a nebezpečného pádu.
- Skalné lavíny a zosuvy: Špecializované Stredisko lavínovej prevencie a vzdelávania varuje, že jarné oteplenie a roztápajúci sa sneh výrazne uvoľňujú kamene a zvyšujú riziko padajúcich skalných stien.
- Extrémne zvraty počasia: V letnom období hrozí na horách extrémne rýchly nástup búrok z tepla a prudké ochladenie, ktoré dokáže zmeniť bezpečnú túru na boj o život.
Zástupkyňa tiesňového volania Lenka Smoligová dôrazne pripomína, že podceňovanie časového harmonogramu výstupu končí v lepšom prípade vyčerpaním, v horšom tragédiou.
Výlety do vysokohorského prostredia si je vždy potrebné poriadne naplánovať a nekompromisne rátať s dostatočnou časovou rezervou. Návraty po zotmení bývajú na neosvetlených chodníkoch extrémne rizikové. Vtedy dochádza nielen k bleskovému zablúdeniu, ale napríklad aj k nebezpečnému podchladeniu celého organizmu. Nezabúdajte mať preto vždy v batohu pribalenú funkčnú a plne nabitú čelovku, ktorá vám v núdzi zachráni život.
Základ úspešného návratu: Výber trasy podľa najslabšieho a povinná výbava v batohu
Záchranári zostavili komplexný zoznam vecí, bez ktorých by nikto nemal prekročiť hranicu lesa, a definovali pravidlá zodpovedného správania.
Odporúčaný postup pri plánovaní túry a zoznam povinnej technicko-materiálnej výbavy každého turistu:
- Zohľadnenie kondície celej skupiny: Náročnosť trasy nesmie nikdy prevyšovať fyzické možnosti najslabšieho člena. Sledovať treba nielen kilometre, ale najmä celkové prevýšenie a jeho rozloženie.
- Dôkladný monitoring predpovede: Vývoj meteorologickej situácie je nutné sledovať vopred pri plánovaní, ale aj v samotný deň túry priamo na webe a kontrolovať vydané výstrahy.
- Digitálna pripravenosť pred výstupom: Pred odchodom z domu si stiahnite offline mapy, nainštalujte a aktivujte mobilnú aplikáciu HZS a na maximum si nabite mobilný telefón.
- Zbalenie povinnej zimno-letnej výbavy: Do batohu patrí zatepľovacia, nepremokavá a náhradná spodná vrstva, ponožky, lekárnička, izotermická fólia, multifunkčná šatka, šiltovka, vysokoenergetické jedlo a dostatok tekutín.
- Technické pomôcky do terénu: Vzhľadom na pretrvávajúce podmienky na chodníkoch netreba v batohu zabudnúť na retiazkové mačky a stabilizačné turistické paličky.
Horskí záchranári na záver apelujú na dodržiavanie etických kódexov, medzi ktoré patrí pohyb výlučne po vyznačených trasách, rešpektovanie obmedzení, eliminácia hluku a prísna ochrana miestnej fauny a flóry.