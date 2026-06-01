Tragická nedeľná dopravná nehoda v okrese Prievidza, ktorá sa odohrala vo večerných hodinách 31. mája, si vyžiadala životy dvoch mladých mužov. Na štátnej ceste I/9 v katastrálnom území obce Ráztočno prišlo k fatálnemu stretu motocykla s osobným motorovým vozidlom. Vodič motocykla spolu so svojím spolujazdcom utrpeli zranenia, ktoré boli okamžite nezlučiteľné so životom. O smutnej bilancii víkendového záveru mesiaca dnes v pondelok dopoludnia oficiálne informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková, pričom podrobné vyhlásenie poskytla pre agentúru TASR.
Čelný náraz v zákrute: Motocykel prešiel z neznámych príčin do protismeru
Podľa predbežných výsledkov policajného vyšetrovania zohralo pri nešťastí kľúčovú úlohu náhle prejdenie jedného z účastníkov do opačného jazdného pruhu.
Priebeh nehody na ceste I/9, vek účastníkov a okamžité následky ničivej kolízie:
- Smer jazdy automobilu: Podľa doposiaľ zistených informácií viedla 45-ročná vodička osobné motorové vozidlo v smere od Prievidze na Handlovú.
- Osudný prejazd zákrutou: K zrážke došlo v momente, keď auto prechádzalo ľavotočivou zákrutou a oprotiidúci motocykel náhle zmenil smer svojej jazdy.
- Prechod do protismeru: Zo zatiaľ neobjasnených príčin prešiel motocykel s dvoma mužmi do protismernej časti vozovky, kde nasledoval priamy náraz do auta.
- Tragická bilancia posádky stroja: Na mieste skonal 34-ročný vodič motocykla a rovnaké fatálne následky mala nehoda aj pre jeho 35-ročného spolujazdca.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková potvrdila, že posádka osobného auta vyviazla zo zrážky bez fyzických zranení.
Vyšetrovanie na mieste: Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia
Kvôli závažnosti a dokumentovaniu celej situácie musel byť strategický cestný ťah medzi Prievidzou a Handlovou kompletne uzavretý.
Postup záchranných zložiek, testy na prítomnosť omamných látok a ďalšie právne kroky justície:
- Negatívne testy u vodičky: Privolaná policajná hliadka podrobila vodičku osobného auta dychovej skúške na alkohol a testu na prítomnosť psychotropných látok – oba výsledky boli negatívne.
- Nariadená súdna pitva: To, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok vodič motocykla a jeho spolujazdec, bude definitívne zisťované až pri pitve.
- Prizvanie súdneho znalca: Na miesto nešťastia bol bezodkladne privolaný nezávislý znalec z odboru cestnej dopravy, ktorý pomôže presne rekonštruovať sekundy pred nárazom.
- Začatie trestného stíhania: Vyšetrovateľ kriminálnej polície z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prievidzi oficiálne začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.
