Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová počas nedeľňajšieho masového zhromaždenia ostro zaútočila na Spojené štáty a obvinila Washington z bezohľadného zasahovania do vnútorných záležitostí a suverenity jej krajiny. Reagovala tak na tajnú požiadavku americkej justície na vydanie desiatich vysoko postavených mexických politikov. Hlava Mexika pred tisíckami svojich priaznivcov vyhlásila, že jej vlasť odmieta slúžiť ako cudzí nástroj, pričom jej slová zazneli pri príležitosti druhého výročia jej zvolenia do úradu. Správu priniesla agentúra TASR na základe podrobných informácií nemeckej tlačovej agentúry DPA.
Zoznam desiatich hľadaných: Washington žiada hlavy guvernéra aj senátora
Rozbuškou nového diplomatického konfliktu sa stala oficiálna žiadosť amerického ministerstva spravodlivosti, ktorá mieri do najvyšších poschodí mexickej politiky.
Kľúčové aspekty americkej požiadavky a bezprostredná reakcia mexickej prezidentskej kancelárie:
- Zatykač na mexické elity: Špecializovaná agentúra spadajúca pod ministerstvo spravodlivosti USA oficiálne požiadala o zadržanie a následné vydanie desiatich občanov Mexika na americké územie.
- Vysoké politické krytie: Medzi osobami, ktorých vydanie Američania požadujú, sa podľa vyhlásenia prezidentky nachádza úradujúci mexický guvernér, starosta mesta a dokonca aj súčasný federálny senátor.
- Informačné embargo na mená: Prezidentka Claudia Sheinbaumová odmietla konkretizovať identitu dotknutých politikov a neposkytla žiadne bližšie detaily, pričom agentúra DPA upozornila, že fakty nateraz nebolo možné nezávisle overiť.
- Mobilizácia verejnej mienky: Hlava štátu okamžite vyzvala svoje politické jadro, aby v najbližších týždňoch spustilo masívne informačné kampane na námestiach s cieľom vysvetliť občanom dôležitosť obrany suverenity.
Prezidentka pred burácajúcim davom zdôraznila, že akceptovanie takýchto krokov zo strany USA by znamenalo absolútnu stratu nezávislosti mexických inštitúcií.
Neakceptujeme takéto zasahovanie do našich právomocí. Sme slobodná, nezávislá a suverénna krajina. Ak cudzie mocnosti svojvoľne rozhodujú o tom, kto je vinný a kto nie, alebo ak vyvíjajú otvorený nátlak na naše národné inštitúcie, nejde už o žiadnu medzinárodnú spoluprácu, ale o agresívne vonkajšie zasahovanie. Mexiko nie je nikoho piňata, do ktorej si môže udierať, kedy sa mu zachce, aby z nej vypadli ústupky.
Reforma proti cudzím mocnostiam: Morena presadila zákon na anulovanie volieb
Tvrdá rétorika mexickej líderky prichádza v čase, kedy krajina prechádza zásadnou ústavnou transformáciou zameranou na elimináciu zahraničného vplyvu.
Chronológia legislatívnych zmien a politického kontextu v Mexiku:
- Nárast celospoločenskej diskusie: V mexickom verejnom priestore v roku 2026 rapídne silnejú debaty o tom, do akej miery dokážu zahraničné spravodajské služby a vlády ovplyvňovať domáce volebné procesy.
- Schválenie ústavnej reformy: Federálny parlament pod tlakom vládnej garnitúry definitívne odhlasoval rozsiahlu reformu ústavy, ktorá radikálne mení pravidlá hry.
- Iniciatíva hnutia Morena: Celý legislatívny proces zastrešila a mocensky presadila vládnuca ľavicová strana Morena, na čele ktorej stojí samotná prezidentka.
- Možnosť zrušenia volebných výsledkov: Nový ústavný nástroj dáva justícii bezprecedentnú právomoc kompletne anulovať akékoľvek voľby, pokiaľ sa reálne preukáže čo i len minimálne zahraničné zasahovanie.
Napätie medzi Mexikom a Spojenými štátmi tak začiatkom júna 2026 dosahuje kritický bod, ktorý môže zásadne ovplyvniť cezhraničnú bezpečnostnú spoluprácu.