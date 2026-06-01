Cez víkend sa vojenské napätie na Blízkom východe opäť vystupňovalo. Spojené štáty podnikli sériu sebaobranných úderov na iránske radary a veliteľské stanovištia v meste Goruk a na ostrove Kešm. Tieto kroky boli priamou reakciou na zostrelenie amerického dronu. Zatiaľ čo americká armáda chráni svoje záujmy, iránske Revolučné gardy už v pondelok 1. júna 2026 oznámili odvetný útok na americkú základňu. Do konfliktu sa nedobrovoľne zapája aj Kuvajt, ktorý vo svojom vzdušnom priestore hlási nepriateľské drony a rakety. Krehké prímerie, ktoré je formálne v platnosti od začiatku apríla, tak dostáva ďalšie vážne trhliny.
Odveta za dron a zničené iránske ciele
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) v nedeľu večer 31. mája 2026 na sociálnej sieti X potvrdilo, že Spojené štáty počas uplynulého víkendu vykonali sebaobranné údery. Ich terčom sa stali iránske radary a veliteľské stanovištia určené pre drony, ktoré sa nachádzali v meste Goruk a na strategickom ostrove Kešm.
Americké útoky zo soboty a nedele predstavovali priamu reakciu na agresívne kroky Iránu. Medzi ne patrilo najmä zostrelenie amerického bezpilotného lietadla MQ-1, ktoré operovalo nad medzinárodnými vodami.
Priebeh a následky americkej reakcie:
- Zásah stíhačiek: Americké stíhacie lietadlá okamžite reagovali a zničili systémy iránskej protivzdušnej obrany.
- Likvidácia stanice: Úder zlikvidoval aj pozemnú riadiacu stanicu.
- Zničenie dronov: Američania zneškodnili dva kamikadze útočné drony, ktoré predstavovali jasnú hrozbu pre lode plaviace sa v regionálnych vodách.
- Bez strát na životoch: Pri odvetných úderoch nebol zranený žiadny príslušník amerických ozbrojených síl.
„CENTCOM bude naďalej chrániť majetok a záujmy USA v reakcii na nevyprovokovanú iránsku agresiu počas platného prímeria.“
Uviedlo vo svojom oficiálnom vyhlásení americké velenie.
Iránsky protiúder a poplach v Kuvajte
Odpoveď Teheránu na seba nenechala dlho čakať. Iránske Revolučné gardy v pondelok 1. júna oznámili, že zaútočili na základňu, ktorú americká armáda používa na údery na územie Iránu. Kde presne sa táto zasiahnutá vojenská základňa nachádza, však iránske sily nešpecifikovali.
Do eskalujúceho konfliktu bol vtiahnutý aj susedný Kuvajt. Krátko pred iránskym oznámením kuvajtská armáda informovala, že jej protivzdušná obrana musela reagovať na nepriateľský útok dronmi a raketami. Po celej krajine sa dokonca rozozvučali varovné sirény, a to aj napriek stále platnému prímeriu medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Kľúčové súvislosti a predchádzajúce incidenty:
- Krehké prímerie: Dohoda o prímerí začala platiť 8. apríla 2026, pričom pôvodne bola dohodnutá len na dva týždne. Americký prezident Donald Trump ho následne opakovane predĺžil, aby zabezpečil priestor pre diplomatické rokovania.
- Minulotýždňové údery: Americká armáda už minulý týždeň v utorok a vo štvrtok (26. a 28. mája) podnikla sériu odvetných a obranných leteckých úderov na ciele v južnom Iráne.
- Hrozba pre dopravu: Tieto predchádzajúce údery mierili na zariadenia na odpaľovanie rakiet a vojenský objekt v prístave Bandar Abbás, ktoré podľa Washingtonu ohrozovali lodnú dopravu v Hormuzskom prielive.
- Zostrelený Reaper: Iránske Revolučné gardy naopak tvrdili, že nad svojím územím zostrelili americký bezpilotný dron MQ-9 Reaper a ostreľovali aj americké stíhačky F-35.
Udalosti z prelomu mája a júna 2026 jasne demonštrujú, že dohoda o prímerí z 8. apríla existuje už len na papieri. Neustále vzájomné útoky na strategickú infraštruktúru, radary či drony ukazujú, že Spojené štáty a Irán uviazli v nebezpečnom cykle odvetných vojenských akcií. Zapojenie kuvajtského vzdušného priestoru a varovné sirény v krajine navyše potvrdzujú obavy z regionálneho rozšírenia konfliktu. Hoci americký prezident predlžoval prímerie s cieľom dať šancu diplomacii, súčasná realita v Hormuzskom prielive a na ostrove Kešm svedčí o tom, že obe strany sú pripravené chrániť svoje záujmy hrubou silou bez ohľadu na deklarované snahy o mier.