Pravidlá pre organizovanie celoštátnych referend na Slovensku sa zásadne sprísňujú. Od pondelka nadobudla účinnosť nová legislatíva, ktorá pri zbere podpisov pod petíciu za vyhlásenie referenda zavádza povinnosť uviesť aj dátum narodenia občana. Táto zmena má zabrániť falšovaniu podpisových hárkov a zneužívaniu verejne dostupných osobných údajov. Pôvodný plán požadovať od ľudí citlivé rodné číslo nakoniec prešiel kompromisnou úpravou.
Zamedzenie falšovania a ochrana pred zneužitím
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá vstúpila do platnosti v pondelok 1. júna 2026, prináša dôležitú zmenu do petičného procesu. Doteraz legislatíva vyžadovala na podporu takejto petície iba tri základné údaje:
- Meno občana.
- Priezvisko občana.
- Adresu trvalého pobytu občana.
Navrhovatelia zákona však upozornili, že tieto údaje je možné veľmi jednoducho získať z verejne dostupných zdrojov, akým je napríklad kataster nehnuteľností. Po novom tak k týmto údajom pribudne povinnosť uviesť aj dátum narodenia.
„Tieto údaje je teda možné zneužiť a neoprávnene uviesť v rámci petície aj bez vedomia občana.“
Vysvetlili dôvody tohto sprísnenia predkladatelia.
Prečo je referendum dôležitejšie ako bežná petícia
Zavedenie prísnejších pravidiel sa týka výlučne petícií, ktorými občania priamo žiadajú vyhlásenie referenda. Autori novely tento krok odôvodňujú vážnosťou celého referendového procesu. Najvýznamnejším dôvodom pre prísnejšiu kontrolu je totiž fakt, že úspešné referendum má na Slovensku právnu silu ústavného zákona.
„Úspešná petícia má za následok vyhlásenie celoštátneho referenda. Následky petície, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, sú teda omnoho závažnejšie než následky ‚bežnej‘ petície podľa petičného zákona.“
Pripomenuli predkladatelia novej legislatívy.
Zákonodarcovia pritom pri príprave novely zvažovali ešte tvrdší prístup. Pôvodný návrh totiž počítal s doplnením povinnosti uvádzať rodné číslo. Nakoniec však od tohto zámeru upustili z dôvodu vysokej citlivosti tohto osobného údaja. Dátum narodenia bol vyhodnotený ako dostatočná zmena, na základe ktorej bude možné overovanie údajov prostredníctvom registra fyzických osôb na postačujúcej úrovni.
Sprísnenie pravidiel pre referendové petície prichádza v čase, kedy je ochrana osobných údajov a transparentnosť politických procesov kľúčovou spoločenskou témou. Hoci zber dátumov narodenia môže organizátorom petícií do istej miery skomplikovať prácu v teréne, ide o logický krok. Doterajší systém, ktorý teoreticky umožňoval „vykradnutie“ údajov z katastra na naplnenie hárkov bez vedomia občanov, predstavoval bezpečnostné riziko. Ústupok od vyžadovania rodných čísel zároveň ukazuje, že sa našiel rozumný balans medzi ochranou pred falšovaním a právom občanov na súkromie. V konečnom dôsledku to zvýši legitimitu každého budúceho referenda, ktorého výsledok má mimoriadnu silu ústavného zákona.