Kolumbia stojí pred kľúčovým rozhodnutím o svojej politickej a bezpečnostnej budúcnosti. Do druhého kola prezidentských volieb, ktoré sa uskutoční v nedeľu 21. júna 2026, postupujú pravicový kandidát Abelardo de la Espriella a ľavicový senátor Iván Cepeda. Kým prekvapivý víťaz prvého kola sľubuje nekompromisný boj proti narkoteroristom, jeho súper chce pokračovať v mierových rokovaniach. Situáciu však bezprostredne po víkendovom hlasovaní komplikujú podozrenia z volebných nezrovnalostí, pre ktoré ľavicový kandidát i úradujúci prezident zatiaľ odmietajú uznať predbežné výsledky.
Prekvapivý úspech „Tigra“ a rozloženie síl
Podľa oficiálnych údajov volebnej komisie ovládol prvé kolo volieb pravicový kandidát Abelardo de la Espriella, ktorý získal 44 percent hlasov. Jeho hlavný ľavicový súper Iván Cepeda si pripísal 41 percent. Ostatní kandidáti za touto dvojicou výrazne zaostali.
De la Espriella je 47-ročný podnikateľ, právnik a spevák, ktorý sa sám označuje za politického outsidera a s hrdosťou používa prezývku El Tigre (Tiger). Vo svojej kampani, počas ktorej pre bezpečnostné hrozby vystupoval za nepriestrelným sklom, netajil sympatie k americkému exprezidentovi Donaldovi Trumpovi.
Jeho úspech je výsledkom tvrdej rétoriky, ktorá oslovila najmä voličov zneistených sériou útokov a nedávnym atentátom na jedného z kandidátov. De la Espriella voličom sľubuje:
- Tvrdý zásah: Nekompromisný postup proti všetkým ozbrojeným skupinám v krajine.
- Vojenské operácie: Obnovenie bombardovania táborov, ktoré využívajú narkoteroristi a kriminálne gangy.
Ľavicová alternatíva a spochybnenie výsledkov
O prezidentské kreslo sa v druhom kole pobije 63-ročný filozof a ľudskoprávny aktivista Iván Cepeda. Ide o syna ľavicového senátora Manuela Cepedu Vargasa, ktorého v roku 1994 zavraždili pravicové polovojenské skupiny. Cepeda, na rozdiel od svojho rivala, presadzuje pokračovanie mierových rokovaní s ozbrojenými frakciami kontrolujúcimi časť územia a podieľajúcimi sa na globálnej výrobe kokaínu.
Podporu mu vyjadril aj odchádzajúci prezident Gustavo Petro, ktorý pre ústavné obmedzenia nemôže kandidovať v dvoch obdobiach po sebe. Petro sa vo svojom mandáte sústredil na stratégiu takzvaného „totálneho mieru“.
Hoci je sčítaných už 99,98 percenta hlasov, Cepeda predbežne odmietol akceptovať výsledok prvého kola. Jeho tím prešetruje správy o nešpecifikovanom počte volebných miestností s nezvyčajnými výsledkami. Definitívne stanovisko zaujme až po ukončení práce sčítavacích komisií. K pochybnostiam sa pridal aj prezident Petro, ktorý na platforme X bez poskytnutia dôkazov informoval o údajných chybách v softvéri a o 800-tisíc volebných kartách, ktoré sa mali dodatočne objaviť v zoznamoch voličov nad rámec oficiálneho sčítania ľudu.
Dedičstvo násilia a kľúčové druhé kolo
Pred druhým kolom, ktoré sa uskutoční 21. júna 2026, favorizujú analytici pravicového kandidáta. Očakáva sa, že De la Espriella získa podporu voličov, ktorí v prvom kole podporili iných konzervatívcov. Víťaz prevezme krajinu v mimoriadne zložitej bezpečnostnej situácii.
Kolumbia v súčasnosti čelí najhoršej vlne násilia od roku 2016. Hoci vtedy povstalci z Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC) podpísali historickú mierovú dohodu a transformovali sa na politickú stranu, tisíce radových bojovníkov a lokálnych veliteľov ju odmietli. Tieto odštiepenecké frakcie si ponechali zbrane a naďalej sa venujú povstaleckému spôsobu života i organizovanému zločinu. Kritici súčasnej vlády tvrdia, že Petrova politika dala týmto zločineckým organizáciám príliš veľký priestor, a to aj napriek jeho ekonomickým úspechom – počas jeho funkčného obdobia totiž klesla nezamestnanosť a minimálna mzda vzrástla o 75 percent.
Prvé kolo kolumbijských prezidentských volieb z konca mája 2026 jasne demonštruje hlbokú polarizáciu spoločnosti. Výsledok rozdelený medzi radikálnu pravicu a umiernenú ľavicu ukazuje, že krajina stojí na geopolitickom a bezpečnostnom rázcestí. Kým prekvapivý úspech „Tigra“ De la Espriellu odzrkadľuje rastúcu frustráciu obyvateľstva z neustáleho násilia a zhovievavosti voči kartelom, snahy o spochybnenie volieb zo strany vládnucej ľavice môžu do 21. júna vyvolať nebezpečnú ústavnú a spoločenskú krízu. Samotný fakt, že pokojný priebeh volieb muselo strážiť vyše 400-tisíc policajtov a vojakov, podčiarkuje extrémnu krehkosť kolumbijskej demokracie v tieni narkoterorizmu.