Maďarsko sa ocitá v prehĺbujúcej sa ústavnej kríze. Prezident Tamás Sulyok v nedeľu 31. mája 2026 definitívne odmietol ultimátum na odstúpenie, ktoré mu stanovil premiér Péter Magyar. Hlava štátu vo svojom vyhlásení jasne deklarovala, že sa funkcie dobrovoľne nevzdá, pričom argumentuje ústavou a snahou o zamedzenie inštitucionálneho konfliktu. Premiér, ktorého strana Tisza zvíťazila v aprílových voľbách, však trvá na odchode nominantov predchádzajúceho režimu a už na pondelkové ráno ohlásil osobnú návštevu u prezidenta.
Prezident bráni dôstojnosť úradu a odmieta rezignáciu
Nedeľné politické dianie v Budapešti sa nieslo v znamení vypršania kľúčového termínu. Maďarský prezident Tamás Sulyok prostredníctvom videa na sociálnej sieti Facebook občanom oznámil, že neplánuje opustiť svoj úrad a bude naďalej vykonávať svoje právomoci. Reagoval tak na výzvu premiéra Pétera Magyara, ktorý mu dal termín na dobrovoľné odstúpenie presne do 31. mája.
Sulyok svoje rozhodnutie zotrvať vo funkcii odôvodnil ochranou samotnej inštitúcie. Dôstojnosť úradu hlavy štátu si podľa neho vyžaduje, aby stál pevne.
„Rešpektovanie zákona si vyžaduje neochvejnosť, vernosť vlasti a úctu k národu. Moja prísaha Základnému zákonu ma zaväzuje rovnako k celému maďarskému politickému národu, k väčšine aj k menšine.“
Uviedol prezident vo svojom vyhlásení.
Zároveň vysvetlil, že po zodpovednom zvážení možnosti svojej rezignácie dospel k záveru, že by takýto krok v žiadnom prípade nevyriešil inštitucionálny konflikt v súlade s ústavou. Svoj prejav zakončil zmierlivým apelom.
„Vážme si všetko, čo nás spája.“
Doplnil Sulyok.
Magyarovo ultimátum a pondelková konfrontácia
Tlak na najvyšších ústavných činiteľov v krajine sa stupňuje od výhry strany Tisza vo voľbách z 12. apríla. Kroky a postoje nového premiéra sú nekompromisné:
- Výzva na odchod: Magyar bezprostredne po voľbách vyzval Sulyoka a ďalších kľúčových predstaviteľov, ktorí boli vymenovaní ešte za vlády bloku Fidesz-KDNP, aby do 31. mája dobrovoľne odstúpili z funkcií.
- Osobná konfrontácia: Po prezidentovom odmietnutí premiér v nedeľu na sociálnych sieťach oznámil, že v prípade nedodržania podmienky bude konať a plánuje zájsť za prezidentom osobne.
- Ostrá rétorika: Magyar v minulosti verejne označil Sulyoka za „bábku“ a nežiaduci „pozostatok Orbánovho režimu“.
„Termín na odstúpenie vyprší dnes o polnoci. Ministerka spravodlivosti a ja navštívime v pondelok o 8.00 h ráno prezidenta Tamása Sulyoka.“
Napísal premiér v nedeľnom príspevku na sociálnej sieti Facebook.
Prezident Sulyok sa však na premiérovu ofenzívu dlhodobo pripravoval. Už v polovici mája totiž jasne deklaroval, že neodstúpi a mieni naplno naplniť svoj mandát aj zloženú prísahu. Ešte v piatok (29. mája) tiež informoval verejnosť o tom, že požiadal Benátsku komisiu o nezávislé posúdenie ústavnosti takýchto politických výziev na odstúpenie.
Najnovšie udalosti z nedele 31. mája 2026 potvrdzujú, že mocenská zmena v Maďarsku sa presúva do nebezpečnej ústavnej roviny. Sulyokova argumentácia o ochrane inštitúcie a odmietnutie rezignácie ukazuje, že prezident je pripravený na tvrdý mocenský a právny boj. Péter Magyar sa po aprílovom triumfe snaží demontovať inštitucionálne piliere Orbánovho vládnutia, no naráža na predstaviteľov s pevnou ústavnou lehotou. Zapojenie Benátskej komisie je zo strany prezidenta taktickým krokom, ktorý má spor internacionalizovať a získať pre hlavu štátu európske právne krytie. Avizovaná pondelková ranná návšteva premiéra a ministerky spravodlivosti v prezidentskom paláci tak s najväčšou pravdepodobnosťou odštartuje priamy a otvorený inštitucionálny stret.