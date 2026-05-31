Víkendové počasie a silné búrky si na českých cestách vyžiadali krutú daň. V nedeľu 31. mája 2026 došlo neďaleko Českých Budějovíc k vážnej zrážke autobusu a osobného automobilu. Hrozivá nehoda si vyžiadala celkovo trinásť zranených, pričom medzi pasažiermi havarovaného autobusu boli aj cudzinci. Na mieste udalosti museli okamžite zasahovať všetky zložky integrovaného záchranného systému.
Zrážka v búrke a uzatvorená cesta
Vážna dopravná nehoda sa odohrala pri obci Boršov nad Vltavou. Bezpečnostnú situáciu na vozovke výrazne skomplikovalo počasie, keďže región zasiahli silné dažde a búrky. Na udalosť okamžite zareagovala česká polícia, ktorá musela celú oblasť dopravne uzavrieť a zabezpečiť priestor pre prácu záchranárov.
„Cesta je uzavretá. Dážď, búrka, choďte opatrne. Zatiaľ máme hlásených viac ako desať zranených osôb z oboch vozidiel. V autobuse cestovali cudzinci.“
Uviedla vo svojom oficiálnom varovaní Polícia ČR, ktorá vodičov vyzvala na maximálnu opatrnosť.
Všechny složky IZS aktuálně řeší DN autobusu a OA na silnici č 143 u Boršova nad Vltavou. Silnice je uzavřena. Déšť, bouřka, jeďte opatrně. Zatím máme hlášeno víc jak deset zraněných osob z obou vozidel. V autobuse cestovali cizinci. #policiejhc pic.twitter.com/FI81CXEkkL— Policie ČR (@PolicieCZ) May 31, 2026
Trinásť zranených v dvoch nemocniciach
Zdravotnícke záchranné služby Juhočeského kraja (ZZS JčK) po príchode na miesto nešťastia rozbehli rozsiahlu záchrannú operáciu. Počet ranených sa napokon zastavil na čísle trinásť.
Zdravotný stav a distribúcia pacientov po hromadnej havárii:
- Kritické stavy: Jedna žena utrpela pri náraze ťažké mnohopočetné poranenia.
- Stredne ťažké zranenia: Jeden muž vyviazol so stredne ťažkými poraneniami, ktoré si vyžadovali okamžitú starostlivosť.
- Ľahšie zranenia: U zvyšných účastníkov nehody dominovali prevažne ľahké poranenia a odreniny.
- Transport do nemocníc: Pre plynulé zvládnutie situácie bolo päť zranených prevezených do nemocnice v Českom Krumlove, zatiaľ čo osem pacientov putovalo na ošetrenie priamo do Českých Budějovíc.
Dopravná nehoda z nedele 31. mája 2026 je tvrdým varovaním pred podceňovaním náhlych zmien jarného počasia. Kombinácia silného dažďa, búrky a plne obsadeného autobusu s cudzincami vytvorila pri obci Boršov nad Vltavou vysoko rizikovú krízovú situáciu. Zvládnutie hromadného nešťastia s trinástimi pacientmi, vrátane ťažko zranených osôb, si vyžiadalo rýchlu a efektívnu koordináciu všetkých zložiek juhočeského záchranného systému. Rýchle prerozdelenie ranených do dvoch rôznych nemocníc ukazuje na profesionálne zvládnutú logistiku, ktorá je pri nehodách hromadného charakteru kľúčová pre záchranu ľudských životov.