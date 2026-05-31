Západné Slovensko sa musí v nedeľu 31. mája 2026 popoludní pripraviť na náhlu zmenu počasia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred príchodom búrok, ktoré môžu ojedinele spôsobiť menšie materiálne škody či skomplikovať vonkajšie aktivity. Meteorológovia preto vydali pre viaceré okresy Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja výstrahy prvého stupňa, ktoré platia od neskorého popoludnia až do večerných hodín.
Búrky zasiahnu západ krajiny v popoludňajších hodinách
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na dnešné nedeľné popoludnie výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Tieto varovania sú v platnosti presne od 16.45 h do 19.45 h.
Varovanie sa týka rozsiahleho územia na západe Slovenska, konkrétne nasledujúcich oblastí:
- Celý Bratislavský kraj.
- Celý Trnavský kraj.
- Vybrané okresy Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja: Myjava, Šaľa, Nové Zámky, Nitra a Komárno.
Hoci ide o najnižší stupeň výstrahy, odborníci vyzývajú k opatrnosti najmä pri pobyte v exteriéri.
„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie.“
Uviedli k aktuálnej situácii meteorológovia zo SHMÚ.
Májové počasie v roku 2026 opäť ukazuje svoju premenlivú tvár. Dnešné nedeľné búrky nad západným Slovenskom sú typickým prejavom jarnej atmosférickej dynamiky, kedy sa po teplejších dňoch v instabilnom ovzduší rýchlo formuje lokálna búrková činnosť. Hoci prvý stupeň výstrahy nepredstavuje mimoriadne a plošné nebezpečenstvo, lokálne prietrže mračien dokážu bleskovo zaliať podjazdy či spôsobiť pády menších konárov. Vydanie varovania na presne ohraničené a relatívne krátke trojhodinové okno (od 16.45 h do 19.45 h) svedčí o vysokej prediktabilite tohto konkrétneho frontu. Pre obyvateľov to znamená nutnosť prispôsobiť svoje víkendové plány a venovať zvýšenú pozornosť na cestách, najmä pri presunoch v rámci najviac zasiahnutého Bratislavského a Trnavského kraja.