Bratislavská mestská hromadná doprava prešla v poslednom období výraznou digitalizáciou, no moderné technológie so sebou prinášajú aj nečakané úskalia. Služba TAPni sa, ktorú Dopravný podnik Bratislava (DPB) spustil v lete 2025, si u cestujúcich získala obrovskú obľubu a v apríli 2026 zaznamenala rekordné nárasty predajov. Dopravca však zároveň dôrazne upozorňuje na riziko neúmyselných nákupov lístkov. Ak si nedáte pozor a necháte mobil či smart hodinky v blízkosti čítačky príliš dlho, systém vám stiahne peniaze aj v prípade, že máte kúpenú platnú električenku.
Ako funguje bezkontaktný nákup a ako predísť omylom
Inovatívny systém umožňuje cestujúcim zakúpiť si základný 30-minútový cestovný lístok jednoduchým priložením platobnej karty, hodiniek alebo mobilného telefónu k označovaču priamo vo vozidle. Aby však nedochádzalo k náhodným nákupom pri státí v blízkosti dverí, technológia má presne nastavené parametre.
Technické podmienky a špecifiká nákupu cez označovač:
- Vzdialenosť a čas: Pre úspešné zrealizovanie platby a nákup lístka sa musí smart zariadenie alebo karta nachádzať vo vzdialenosti približne do piatich centimetrov od čítačky a zároveň v jej dosahu zotrvať aspoň dve sekundy.
- Konštrukčné riešenie: Čítačka je z dôvodu eliminácie náhodných dotykov nasmerovaná mierne k podlahe vozidla, vďaka čomu nereaguje rovnako zo všetkých uhlov.
- Nezávislý predajný kanál: Označovač pri priložení karty neoveruje, či má cestujúci na danom bankovom účte alebo karte aktívny predplatný cestovný lístok (električenku). Karta funguje výlučne ako nosič platby, čo držitelia električeniek môžu zámerne využiť napríklad na nákup lístka pre spolucestujúceho.
„Ak si cestujúci zabezpečí cestovný lístok iným spôsobom a službu TAPni sa nechce využiť, odporúčame vyhnúť sa priloženiu mobilu alebo platobnej karty tesne k označovaču na dlhší čas. Označovače sú nastavené tak, aby reagovali na vedomé priloženie zariadenia v bezprostrednej blízkosti čítačky.“
Uviedol hovorca DPB Jozef Vozár.
Prepravný poriadok neúmyselné nákupy neprepláca
Pokiaľ dôjde k situácii, že si cestujúci zakúpi lístok nedopatrením – napríklad ak má mobil so zapnutou funkciou platenia dlhšie blízko označovača –, na vrátenie peňazí môže rovno zabudnúť. Hoci sa ľudia môžu obrátiť na oddelenie tarifných služieb DPB, prepravný poriadok IDS BK hovorí jasnou rečou. Ten striktne vylučuje nárok na vrátenie cestovného v prípadoch, keď k nákupu došlo neúmyselnou manipuláciou v snímacom poli, alebo ak označovač zaznamenal inú kartu, než akou zákazník pôvodne plánoval platiť.
Cez systém TAPni sa je automaticky prednastavený 30-minútový cestovný lístok v hodnote 1,09 eura, ktorý tvorí približne 75 percent všetkých takto predaných lístkov. Cestujúci si však na displeji môžu navoliť aj lístky na 60 minút či 24 hodín, a to v základnej i zľavnenej verzii. Že ide o mimoriadne úspešný projekt, potvrdzujú aj aprílové štatistiky dopravcu z roku 2026, ktoré odhalili masívny, medziročne až 266-percentný nárast predaja lístkov cez označovače.
Pri revízorskej kontrole je potrebné preukázať sa presne tým fyzickým zariadením alebo kartou, ktorou bol lístok zakúpený. Ak cestujúci zaplatil mobilom, nemôže revízorovi predložiť fyzickú plastovú kartu, keďže ide o dva rozdielne technické identifikátory. Platnosť lístka si ľudia môžu kedykoľvek overiť priamo počas jazdy na každom označovači po stlačení voľby „Skontrolovať alebo predĺžiť lístok na karte“.
Zavedenie systému TAPni sa v Bratislave potvrdzuje celosvetový trend prechodu na bezkontaktné a bezhotovostné platby, ktoré dramaticky zvyšujú komfort cestovania v meste. Viac než 260-percentný medziročný nárast predaja jasne svedčí o tom, že ľudia uprednostňujú rýchlosť pred hľadaním mincí či predajných stánkov. Na druhej strane, technologický pokrok so sebou prináša aj daň v podobe neúmyselných platieb. Prísne pravidlá prepravného poriadku IDS BK, ktoré neumožňujú vrátenie peňazí pri náhodnom priložení karty, prenášajú plnú zodpovednosť na samotného cestujúceho. V ére inteligentných hodiniek a telefónov s neustále aktívnymi platobnými čipmi tak hygiena zaobchádzania s elektronikou v blízkosti označovačov nadobúda úplne nový, finančný rozmer.