Minister obrany Robert Kaliňák v nedeľu 31. mája 2026 rázne reagoval na kritiku opozície týkajúcu sa financovania a výstavby novej vojenskej nemocnice v Prešove. V televíznej diskusii čelil výčitkám podpredsedu KDH Viliama Karasa, ktorý žiadal prísnejšiu kontrolu štátnych výdavkov a obvinil ministra z autonómneho konania bez adekvátneho dohľadu. Nedeľná debata však odhalila nielen napätie ohľadom transparentnosti stámiliónového projektu, ale priniesla aj jasné odmietnutie opozičného spájania zo strany KDH a vyjasnenie politickej budúcnosti ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
Stámiliónová nemocnica a spor o transparentnosť
Hlavným bodom nedeľnej diskusnej relácie STVR O 5 minút 12 bola výstavba strategickej nemocnice v Prešove. Podpredseda KDH Viliam Karas priamo kritizoval postup šéfa rezortu obrany s tým, že si pri tomto masívnom projekte robí doslova, čo chce.
Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák však akékoľvek snahy o zatajovanie faktov odmietol a vyjadril plnú pripravenosť čeliť opozičnej kontrole. Kľúčové postoje rezortu obrany k projektu a jeho kontrole:
- Rozpočet a súťaže: Minister potvrdil, že výstavba nemocnice bude štát stáť stovky miliónov eur, avšak jej finálnu a presnú cenu vyprodukujú až nasledujúce verejné súťaže.
- Odhalenie utajovaných skutočností: Kaliňák deklaroval pripravenosť ísť do podrobností aj vo výbore pre kontrolu činnosti vojenského spravodajstva. V tomto formáte by mali poslanci podľa neho získať prístup aj k informáciám z utajovanej časti.
- Výzva opozícii: Prijal kontrolné právomoci opozície, vyzval ju na aktivitu a vyžiadanie si potrebných informácií, pričom apeloval na porovnávanie trhových cien s realitou.
Karas na ministrovu obhajobu zareagoval s tým, že opozícii v žiadnom prípade nejde len o prázdnu kritiku.
„Je našou psou povinnosťou ako opozície kritizovať, kde pochybíte. Ak na vás tlak nebude, robíte si v zásade, čo chcete. Je úplne regulárne, aby sme vám nastavovali zrkadlo, lebo to nie sú vaše peniaze, ale peniaze celého Slovenska.“
KDH odmieta spájanie, Kaliňák bráni Tarabu
Diskusia sa presunula aj k téme predvolebnej stratégie a možnej integrácie opozičného tábora pred parlamentnými voľbami. Túto myšlienku Viliam Karas kategoricky odmietol a označil ju za falošnú hru. Hnutie KDH podľa jeho slov predstavuje najsilnejšiu konzervatívnu a konzervatívno-demokratickú stranu s jasne čitateľným programom. Považuje preto za absurdné, aby sa KDH politicky spájalo so subjektmi, ktoré presadzujú iný, progresívny alebo liberálny program.
Na strane vládnej koalície sa medzitým rieši vnútorná stabilita v súvislosti s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Robert Kaliňák jednoznačne poprel špekulácie o tom, že by Taraba dostal pozvánku na kandidátnu listinu strany Smer-SD.
Upozornil, že Taraba aktuálne rokuje so svojím straníckym predsedom Andrejom Dankom (SNS), pričom ich vzájomné výhrady Kaliňák vníma skôr v technickej rovine. V závere diskusie šéf rezortu obrany vyjadril ministrovi životného prostredia silnú podporu.
„Taraba je veľmi vplyvný a podľa mňa veľmi úspešný podpredseda vlády a minister životného prostredia, ktorý ide za svojimi cieľmi.“
Nedeľná diskusia z 31. mája 2026 jasne demonštruje snahu vládnej koalície zobrať opozícii vietor z plachiet pri kľúčových štátnych investíciách. Tým, že Kaliňák vopred ponúka prístup k utajovaným dokumentom o prešovskej nemocnici, stavia KDH a zvyšok opozície do defenzívy a presúva debatu do vysoko odbornej roviny vojenského výboru. Rovnako dôležité je Karasovo definitívne odmietnutie spoločného opozičného bloku, čím konzervatívci jasne rysovali hranicu medzi sebou a Progresívnym Slovenskom. V neposlednom rade Kaliňákove chválospevy na adresu Tomáša Tarabu naznačujú, že najsilnejšia vládna strana si tohto vplyvného ministra politicky chráni a má eminentný záujem na urovnaní jeho technických sporov s lídrom národniarov Andrejom Dankom.