Nedeľná politická diskusia odhalila ďalšie trecie plochy na slovenskej politickej scéne. Kým predseda SNS Andrej Danko odmieta pondelkové otváranie parlamentnej schôdze k odvolávaniu ministra životného prostredia, líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka trvá na jeho okamžitom konci. V relácii V politike na TA3 sa navyše otvorene hovorilo o menách prípadných náhradníkov, stabilite celej vládnej koalície zosobnenej v Robertovi Kaliňákovi, ako aj o pripravovaných ústavných zmenách týkajúcich sa párov rovnakého pohlavia.
Boj o Tarabu a Kuffa ako možná náhrada
Hlavnou témou víkendovej debaty z nedele 31. mája 2026 bol osud ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS). Líder národniarov Andrej Danko jasne deklaroval, že politicky nevidí žiaden dôvod na to, aby sa v pondelok 1. júna otvorila schôdza Národnej rady SR, ktorá by sa venovala jeho odvolávaniu.
Základné postoje oboch politických lídrov k personálnym zmenám v rezorte:
- Koaličný pohľad: Podľa Danka je v prvom rade dôležité riešiť situáciu korektne s premiérom v rámci koaličnej zmluvy, pričom zdôraznil, že predseda vlády má podľa ústavy najsilnejšie právo do týchto procesov zasahovať.
- Nové meno v hre: Líder SNS prekvapivo pripustil, že ak by k zmene naozaj došlo, jedným z mien na Tarabovu náhradu je súčasný štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa. Danko v tejto súvislosti spomenul aj konkrétny termín, ktorým je 30. september.
- Opozičný postoj: Predseda PS Michal Šimečka trvá na tom, že minister Taraba musí vo funkcii skončiť. Podľa neho nejde o žiadne osobné spory s predsedom SNS, ale o fakt, že minister priamo ohrozuje slovenskú prírodu a čerpanie stámiliónov eur z európskeho plánu obnovy.
Nedotknuteľný Kaliňák a kritika opozície
Diskusia sa nevyhla ani teoretickým úvahám o širšej rekonštrukcii vlády. Kým Andrej Danko priznal, že by osobne vymenil viacerých ministrov, zdôraznil, že konečné rozhodnutie a rekonštrukcia sú výlučne v rukách premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Šimečka na tieto úvahy reagoval s tým, že mu je osud rekonštrukcie ľahostajný, pretože súčasná vláda by mala podľa neho jednoducho skončiť ako celok. Vo svojom vystúpení zároveň kritizoval aj okolnosti sprevádzajúce výstavbu novej nemocnice v Prešove.
Pri otázke prípadného odvolávania ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) však líder SNS ukázal absolútnu zhodu s kľúčovým koaličným partnerom a odmietol pre to akékoľvek dôvody.
„Ak by padol Robert Kaliňák z akéhokoľvek dôvodu, padne vláda, lebo neexistuje bližší politický človek Roberta Fica, ako je Robert Kaliňák. Sú ako dvojičky.“
Ústavný spor o práva párov rovnakého pohlavia
Výrazný názorový stret priniesla medzi lídrami téma navrhovanej zmeny ústavy. Tá by mala podľa koalície zabrániť homosexuálnym párom, ktoré uzavreli manželstvo v zahraničí, domáhať sa uznania tohto manželstva na slovenských matrikách. Michal Šimečka vyjadril pochybnosti o tom, že takáto ústavná zmena má reálnu šancu prejsť. Progresívne Slovensko podľa neho podporuje to, aby štát nejakou formou – ideálne registrovanými partnerstvami – uznal zväzky párov rovnakého pohlavia, keďže to je bežný štandard všade v Európe.
Andrej Danko tento prístup kategoricky odmietol a varoval pred postupným rozširovaním legislatívy, čo označil za salámovú metódu.
„Keď my akceptujeme zväzok rovnakého pohlavia, potom im musíme dať rovnaké práva a museli by sme im umožniť adopciu maloletých detí. Ja tvrdím, že dieťa nemôže byť adoptované do homosexuálneho zväzku a ono sa tomu nevie brániť a ja chcem chrániť dieťa. (...) To je problém, že legislatíva ide tak ďaleko salámovou metódou, že potom budú mať právo si adoptovať maloleté deti.“
Nedeľný duel potvrdzuje, že vládna koalícia na jednej strane obhajuje vlastné pevné mocenské štruktúry (zosobnené dvojicou Fico a Kaliňák), no na strane druhej už nahlas uvažuje o personálnych výmenách. Otvorené spomenutie Filipa Kuffu ako možného nového ministra s dátumom 30. septembra naznačuje, že zotrvanie Tomáša Tarabu vo funkcii už nie je garantované. Opozícia sa pritom snaží držať naratív o odbornej nekompetentnosti vlády a ohrozovaní európskych peňazí. Pripravované ústavné zásahy a mimoriadne citlivé hodnotové spory o práva homosexuálnych párov a adopcie detí však budú s blížiacim sa letom pravdepodobne slúžiť ako hlavný komunikačný i mobilizačný nástroj oboch vyhranených politických táborov.