Plány na vybudovanie strategického dopravného prepojenia mesta Košice s medzinárodným letiskom a priľahlým priemyselným parkom opäť narážajú na tvrdú realitu. Hoci se po dlhých rokoch podarilo koncom roka 2025 definitívne ukončiť ochromujúci súdny spor o pozemky, projekt štvorprúdovej cesty a električkovej trate dostáva červenú priamo od štátu. Ministerstvo hospodárstva priznalo, že v rámci prebiehajúcej konsolidácie verejných financií na túto investíciu momentálne chýbajú zdroje, čo stavia celú budúcnosť rozvoja infraštruktúry priemyselného parku Košice-Pereš do neistoty.
Od právneho víťazstva k finančnej prázdnote
Po rokoch právnej neistoty sa kauza okolo vlastníctva kľúčových pozemkov na východe Slovenska úspešne uzavrela. Najvyšší súd SR koncom októbra 2025 definitívne zastavil dovolacie konanie po tom, čo žalobca vzal svoje podanie späť. Rozhodnutie prvostupňového súdu o zamietnutí reštitučného nároku je tak právoplatné, čo štátnej spoločnosti MH Invest II formálne uvoľnilo ruky pre pokračovanie v projekte. V prechádzajúcich rokoch totiž spor kompletne paralyzoval akúkoľvek stavebnú činnosť.
Pôvodný investičný projekt s názvom Zlepšenie infraštruktúry v priemyselnom parku Košice-Pereš zahŕňal tieto parametre:
- Cestná komunikácia: Vybudovanie štvorprúdovej cesty s priamym mimoúrovňovým napojením na rýchlostnú cestu R2 v úseku Pereš.
- Koľajová doprava: Výstavba novej jednokoľajovej električkovej trate, ktorá mala viesť súbežne s cestnou komunikáciou.
- Strategický prínos: Kompletná modernizácia mala zásadne odľahčiť dopravu zamestnancov do priemyselného parku a zefektívniť prístup cestujúcich na košické letisko.
- Inštitucionálna podpora: Štátna firma MH Invest II v tejto súvislosti už v roku 2018 podpísala memorandá o porozumení s mestom Košice, Dopravným podnikom mesta Košice (DPMK) a vedením letiska.
Saková zvažuje každé euro, Žigove milióny sú preč
Zámer vybudovať toto kľúčové prepojenie verejnosť eviduje už od roku 2018, kedy ho v Košiciach prvýkrát predstavil vtedajší minister hospodárstva Peter Žiga. Vláda v tom období na infraštruktúru vyčlenila približne 24 miliónov eur, no kvôli okamžitému zablokovaniu súdnym sporom sa financie v priebehu rokov minuli na iné účely. Súčasná ministerka hospodárstva Denisa Saková po rokovaní vlády v Haniske potvrdila, že projekt je pre zlú kondíciu rozpočtu nateraz otázny.
„Je to finančne náročné, a keďže sme v období konsolidácie, musíme veľmi pozorne zvažovať, koľko eur nám v rámci štátneho rozpočtu zostáva na tieto investície. Takže, všetko bude závisieť od toho, v akej kondícii bude štátny rozpočet a ako sa nám podarí sľuby, ktoré boli dané bývalým vedením ministerstva hospodárstva, v budúcnosti naplniť.“
Šéfka rezortu hospodárstva však obyvateľov Košického kraja a okresu Košice-okolie ubezpečila, že boj o projekt nevzdáva. Deklarovala maximálne úsilie a potvrdila, že ministerstvo urobí všetko pre to, aby potrebné finančné prostriedky na dodatočnú infraštruktúru v rámci štátneho rozpočtu vybojovalo.
Prípad košického letiska a priemyselného parku Pereš odhaľuje chronickú chorobu slovenských infraštruktúrnych projektov. Keď sa po takmer ôsmich rokoch konečne podarí prelomiť byrokratické a súdne blokády pozemkov, projekt okamžite narazí na novú stenu – makroekonomickú realitu štátu. Vyčlenených 24 miliónov eur z roku 2018 je dávno minulosťou a nová vlna vládnej konsolidácie odsúva strategický rozvoj Košíc na vedľajšiu koľaj. Dlhodobé odkladanie realizácie moderného napojenia letiska je zlou vizitkou pre prilákanie ďalších zahraničných partnerov, pre ktorých je adekvátna logistika alfou a omegou konkurencieschopnosti. Sľuby Denisy Sakovej o „boji za rozpočet“ tak budú pod prísnym drobnohľadom celého východoslovenského regiónu, ktorý na modernú štvorprúdovku a električku čaká už takmer dekádu.