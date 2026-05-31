Slovenská opozičná scéna sa začína formovať do predvolebných šíkov. Podpredseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Ivan Korčok v nedeľu 31. mája 2026 potvrdil, že strana otvára oficiálne rokovania o spájaní s mimoparlamentnými Demokratmi. Tento krok má slúžiť ako odrazový mostík a inšpiratívny príklad pre ďalšie politické subjekty. Kým líderstvo Michala Šimečku v PS zostáva neohrozené, hnutie zároveň otvára strategický dialóg s Maďarskou alianciou s cieľom dosiahnuť po voľbách reálnu politickú zmenu.
Výzva na zodpovednosť a hľadanie programových prienikov
V nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 potvrdil Ivan Korčok, že PS vstupuje do rokovaní so stranou Demokrati o možnom predvolebnom spájaní. Tento proaktívny prístup by mohol podľa jeho slov slúžiť ako inšpiratívny príklad aj pre ostatné opozičné strany.
Situácia na opozičnom spektre však zatiaľ nie je jednotná:
- Absencia spoločného programu: K vytvoreniu jednotného opozičného programu dodnes nedošlo, keďže niektoré strany zatiaľ neprejavili dostatočnú ochotu spájať sa.
- Otvorené dvere pre SaS a KDH: Korčok vyjadril vieru, že s blížiacim sa termínom parlamentných volieb prejavia strany ako SaS a KDH potrebnú zodpovednosť, podobne ako ochotu prejavili Demokrati.
- Zahraničná politika: Práve v oblasti zahraničnej politiky vidí podpredseda PS jasný prienik a priestor na programovú zhodu medzi opozičnými partnermi.
- Forma spolupráce: Hnutie momentálne vnútorne nehovorí o vytváraní formátu typu SDK 2.0 ani o inej špecifickej a uzavretej forme spájania.
„Za Progresívne Slovensko hovorím, že my sme pripravení zajtra si sadnúť k týmto veciam, aby sme sa o nich rozprávali, ale vôľa musí byť aj u ostatných opozičných strán.“
Podpora Šimečku a strategický dialóg s Maďarskou alianciou
Na vnútropolitickej úrovni hnutia je podľa Korčoka otázka lídra PS definitívne vyriešená a naďalej ním zostáva súčasný predseda Michal Šimečka. Podpredseda strany sa rázne zastal svojho lídra v súvislosti s kauzou združenia Projekt Fórum, v ktorej figuruje Šimečkova matka Marta Šimečková. Celú túto záležitosť označil za vyfabrikovanú. Podľa jeho slov slúži výlučne na oslabenie lídra aktuálne preferenčne najsilnejšej opozičnej strany na Slovensku.
Z hľadiska širšej volebnej stratégie Korčok potvrdil aj prebiehajúce rokovania medzi PS a Maďarskou alianciou. Hoci ide o diskusiu v niektorých oblastiach, ktorá má zatiaľ otvorený koniec, účasť tejto strany zastupujúcej maďarskú menšinu považuje podpredseda PS za mimoriadne dôležitú pre dosiahnutie politickej zmeny v krajine.
Aktuálne vyjadrenia z konca mája 2026 jasne ukazujú, že Progresívne Slovensko preberá iniciatívu a snaží sa diktovať tempo zjednocovania roztrieštenej opozície. Taktický výber Demokratov ako prvého partnera na rokovania vytvára politický tlak na konzervatívnejšie subjekty ako KDH či liberálnu SaS, aby v predvolebnom boji nezostali izolované. Snaha o integráciu Maďarskej aliancie navyše dokazuje, že PS si plne uvedomuje dôležitosť zapojenia maďarskej menšiny pre celkovú zmenu na Slovensku. Jednoznačná obrana Michala Šimečku vo vyfabrikovanej kauze zároveň vysiela signál o vnútornej stabilite hnutia tvárou v tvár stupňujúcim sa politickým útokom.