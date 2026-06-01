Jeden z najobľúbenejších a najcharizmatickejších slovenských hercov, Ján Kroner, oslávi v pondelok 1. júna 2026 svoje 70. narodeniny. Ako hrdý pokračovateľ slávnej hereckej dynastie zanechal nezmazateľnú stopu nielen na divadelných doskách a televíznych obrazovkách, ale aj v dabingových štúdiách. Vďaka jeho nezameniteľnému hlasu k slovenským divákom dodnes prehovárajú tie najväčšie hviezdy Hollywoodu. Hoci jeho bohatú a mimoriadne úspešnú kariéru predčasne ukončili zdravotné problémy, pre fanúšikov zostáva hereckou legendou.
Zrodený pre herectvo: Divadlo a slávna dynastia
Ján Kroner sa narodil 1. júna 1956 v Považskej Bystrici. Už od narodenia bol súčasťou mimoriadne talentovanej rodiny, ktorá formovala slovenskú kultúru.
Členovia významnej hereckej dynastie Kronerovcov:
- Otec: Herec Ján Kroner starší.
- Strýkovia: Legendárni herci Jozef a Ľudovít Kronerovci.
- Tety: Herečky Mária Hojerová a Terézia Hurbanová-Kronerová.
- Sesternica: Uznávaná herečka Zuzana Kronerová.
Svoju profesionálnu dráhu začal štúdiom herectva na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave, po ktorom začal pôsobiť v divadle Nová scéna. Neskôr sa stal pevnou súčasťou Činohry Slovenského národného divadla (SND), kde odohral viac ako 20 sezón a stvárnil desiatky hlavných úloh. Medzi jeho najznámejšie divadelné postavy patrí Horác v predstavení Škola žien (1981), Arlecchino v Prefíkanej milenke (1982), Raskoľnikov v Petrohradskom sne (1982) či Yossarian v Hlave XXII (1985). V roku 2009 z divadelnej scény SND dobrovoľne odišiel.
Filmové, televízne a dabingové úspechy
Kronerov herecký talent a povestný úsmev často využívali filmoví i televízni režiséri. Žiaril v desiatkach projektov rôznych žánrov:
- Rozprávky: Princezná s jedným krídlom a jednou plutvou (1980), O statočnom kováčovi (1983), Nebojsa (1988) či O hlúpej žene (1996).
- Drámy a filmy: Zbohom, sladké driemoty (1983), Skleníková Venuša (1985), Kruté radosti (2002), Polčas rozpadu (2007) alebo Lóve (2011).
- Seriály: Duchovia (1997), Ordinácia v ružovej záhrade (2007), Profesionáli (2008-2014) či Mesto tieňov (2008).
Okrem herectva a moderovania podujatí sa stal jedným z najpopulárnejších slovenských dabérov. Svoj hlas prepožičal zahraničným hviezdam v animovaných aj hraných filmoch. Na zozname hercov, ktorých daboval, figurujú zvučné mená ako Antonio Banderas, George Clooney, Kevin Costner, Robert De Niro, Gérard Depardieu, Johnny Depp, Harrison Ford, Morgan Freeman, Mel Gibson, Liam Neeson, Robert Redford či Robin Williams.
Súkromie a ocenenia legendy
Jeho umenie nezostalo bez povšimnutia odbornej i laickej verejnosti. Ján Kroner je držiteľom dvoch prestížnych diváckych ocenení Osobnosť televíznej obrazovky (OTO), ktoré získal za roky 2006 a 2009. V roku 2016 mu navyše udelili Cenu mesta Považská Bystrica za významný prínos v oblasti divadelnej a filmovej tvorby i za šírenie dobrého mena mesta.
V súkromnom živote bol dvakrát ženatý. Z prvého manželstva s dramaturgičkou Adrianou Kronerovou má syna Jakuba (narodený v roku 1987), ktorý kráča v umeleckých stopách a venuje sa réžii, tvorbe scenárov a animovaných filmov. Jeho druhou manželkou bola herečka Lenka Košická, s ktorou má dcéru Paulínu (narodenú v roku 2002).
Životné jubileum 70 rokov, ktorého sa Ján Kroner dožíva na začiatku júna 2026, je ideálnou príležitosťou na pripomenutie si jeho nenahraditeľného miesta v slovenskej kultúre. Hoci jeho umeleckú kariéru predčasne a nedobrovoľne obmedzili vážne zdravotné problémy, jeho dielo tu zostáva s nami. Jeho majstrovstvo v dabingu, komediálny talent v seriáloch a hĺbka v divadelných či filmových drámach z neho urobili ikonu, na ktorú slovenský divák nikdy nezabudne.