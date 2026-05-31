Ozempic je liek na cukrovku, ktorý sa na Slovensku stal nástrojom rýchleho chudnutia. Zatiaľ čo zdraví záujemcovia ho zháňajú aj cez internet za stovky eur, diabetici, pre ktorých je určený, narážajú na prázdne lekárne. Čo sa stane, keď sa z lieku stane módny doplnok?
Pred letom sa scenár opakuje. Žena bez cukrovky sa rozhodne schudnúť do plaviek a cez internet si objedná pero s liekom, za ktoré je ochotná zaplatiť aj niekoľko stoviek eur. O pár ulíc ďalej stojí pri pulte lekárne diabetik, ktorému lekárnik oznámi, že liek momentálne nie je dostupný. Dve scény, jeden liek, a práve v ich strete sa ukrýva jav, ktorý slovenskí kontrolóri liečiv pomenovali jednoznačne: lieky nie sú módny trend.
Liek na cukrovku, ktorý sa stal trendom
Ozempic obsahuje účinnú látku semaglutid a patrí do skupiny takzvaných agonistov receptora GLP-1. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je indikovaný na liečbu cukrovky druhého typu, znižuje hladinu cukru v krvi a zároveň tlmí chuť do jedla. Práve tento vedľajší účinok ho urobil populárnym mimo pôvodného určenia. Na Slovensku je viazaný na lekársky predpis a predpisuje ho diabetológ alebo internista, ako pripomína aj denník Pravda.
Dopyt nevzniká vo vzduchoprázdne. Šesť z desiatich mužov a sedem z desiatich žien na Slovensku má podľa údajov OECD, na ktoré upozorňuje Slovenská obezitologická asociácia, nadváhu alebo obezitu, čím sa krajina radí medzi štáty OECD s najvyšším výskytom. K vysokému dopytu sa pridal vplyv sociálnych sietí a príbehov celebrít, ktoré z lieku spravili globálny fenomén.
Keď dopyt predbehne diabetikov
Dôsledok je merateľný. Spotreba Ozempicu v dávke 1 mg, vydávaného na predpis bez úhrady poisťovne, vzrástla podľa údajov ŠÚKL za prvý štvrťrok 2024 takmer o sto percent. Dodávky na Slovensko sú pritom nastavené na počet diabetikov, nie na počet ľudí, ktorí chcú schudnúť. Štátny ústav pre kontrolu liečiv preto opakovane upozornil na hroziacu prechodnú nedostupnosť.
Nejde o lokálny problém. Európska lieková agentúra rieši nedostatok liekov zo skupiny GLP-1 na úrovni celej Únie už od roku 2022, keď bol schválený prvý liek proti obezite s rovnakou účinnou látkou. V niektorých krajinách museli byť zásoby dočasne vyhradené len pre pacientov, ktorí liečbu už užívali, takže časť diabetikov sa k nej nedostala. Tým, ktorí ho potrebujú na kontrolu cukrovky a zníženie kardiovaskulárneho rizika, tak chýba liek pre záujem ľudí, ktorí riešia vzhľad.
Cesta cez čierny trh
Keď legálna cesta naráža na nedostatok a recept, časť dopytu sa presúva mimo lekární. Záujemcovia liek hľadajú na internete, kde ho niektoré stránky ponúkajú aj bez predpisu. ŠÚKL v spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní eviduje podnety na podvodné webové stránky, ktoré tieto lieky ponúkajú, a dlhodobo varuje, že nákupom mimo legálneho reťazca pacient riskuje, že dostane falšovaný liek.
Riziko nie je teoretické. WHO v júni 2024 vydala výstrahu pred falšovanými šaržami Ozempicu, ktoré sa objavili v Brazílii, vo Veľkej Británii a v USA. Pri falzifikátoch nie je známe, čo pero skutočne obsahuje, hrozí nesprávne dávkovanie aj kontaminácia. Keďže ide o liek podávaný injekčne pod kožu, dôsledky môžu byť podľa WHO život ohrozujúce. Na to, že falošné verzie sa šíria najmä mimo legálneho systému a cez internetové lekárne, upozornila aj riaditeľka EMA.
Aké to má následky
Aj originálny liek nie je bezrizikový, ak ho užíva niekto, komu nebol diagnostikovaný dôvod na jeho užívanie. ŠÚKL uvádza, že pri semaglutide hrozia tráviace ťažkosti, ako nevoľnosť, nadúvanie a vracanie, ako aj vážnejšie stavy vrátane zápalu pankreasu. U ľudí bez príslušnej diagnózy nemusia prínosy lieku prevážiť nad rizikami jeho nežiaducich účinkov. V zahraničí sú tieto lieky predmetom súdnych sporov a zvýšeného dohľadu nad bezpečnosťou, pričom do európskych informácií o lieku pribudlo aj upozornenie na možné veľmi zriedkavé očné ochorenie.
Liek nie je vinník
Bolo by zavádzajúce vykresliť semaglutid len ako nebezpečnú módu. Pre pacientov s diagnostikovanou cukrovkou alebo obezitou, ktorí ho užívajú pod dohľadom lekára, ide o účinnú liečbu, ktorá zlepšuje kontrolu glykémie a znižuje kardiovaskulárne riziko. Obezita je navyše chronické ochorenie, nie otázka vôle či vzhľadu, a odborníci dlhodobo volajú po multidisciplinárnom prístupe k jej liečbe. Problémom teda nie je samotná molekula, ale jej užívanie bez indikácie a mimo regulovaného trhu.
Komu sa účet vystaví
Ozempicová horúčka ukazuje, čo sa stane, keď sa z lieku stane symbol životného štýlu. Účet sa nevystaví tým, ktorí trend spustili. Platia ho diabetici, ktorým liek zmizne z lekárenských pultov, aj ľudia, ktorí v honbe za štíhlosťou siahnu po nestráženom prípravku z internetu a riskujú falzifikát alebo poškodenie zdravia. Otázka, ktorá ostáva visieť vo vzduchu, neznie, či sú tieto lieky účinné. Znie, čo musí spoločnosť spraviť s tlakom na vzhľad, ak je preň ochotná vyprázdniť lekárne určené chorým.