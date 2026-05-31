Ruský trh s alkoholom zažíva paradoxnú situáciu. Hoci priemerné maloobchodné ceny vodky od začiatku roka 2026 prudko rastú a zaznamenávajú dvojciferné nárasty, jej spotreba v krajine neklesá. Naopak, štatistiky ukazujú, že Rusi pijú tohto tradičného alkoholu čoraz viac. Za rapídnym zdražovaním stojí najmä štátna politika zvyšovania spotrebných daní, ale aj rastúce výrobné a logistické náklady. Z vodky sa tak stáva ekonomický fenomén – napriek skokovému zdražovaniu zostáva najdostupnejšou voľbou, ku ktorej sa uchyľujú spotrebitelia iných, ešte drahších liehovín.
Dvojciferné zdražovanie a jeho hlavné príčiny
K 18. máju 2026 vzrástli priemerné maloobchodné ceny vodky v Rusku o 14,9 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Ak sa pozrieme len na vývoj od začiatku tohto roka, ide o nárast na úrovni 12,2 percenta. Tento cenový skok je výsledkom viacerých prekrývajúcich sa ekonomických faktorov.
Kľúčové faktory ovplyvňujúce rast cien alkoholu v Rusku:
- Vyššie spotrebné dane: S účinnosťou od 1. januára 2026 sa spotrebná daň z nápojov s obsahom alkoholu nad 18 percent zvýšila zo 740 na 824 rubľov za jeden liter čistého etylalkoholu. Toto zdraženie o 84 rubľov predstavuje nárast o približne 11,4 percenta.
- Výrobné vstupy: Dodatočný, no výrazný vplyv na cenotvorbu majú rastúce ceny základných surovín a nákladov na elektrickú energiu.
- Logistika: Výrobcovia a distribútori čelia aj vyšším nákladom na prepravu a ďalším prevádzkovým zložkám.
„Jedným z hlavných dôvodov zvýšenia cien je zvýšenie spotrebných daní z alkoholických nápojov. Zvýšenie spotrebných daní má priamy vplyv na konečnú cenu produktu.“
Vysvetlil pred Medzinárodným ekonomickým fórom v Petrohrade Dmitrij Vostrikov, výkonný riaditeľ združenia Rusprodsojuz.
Nové cenové minimá a stúpajúca spotreba
Ruská vláda proaktívne zasiahla aj do minimálnych cien. Minimálna maloobchodná cena (MRP) za pollitrovú fľašu vodky bola stanovená na 409 rubľov (približne 4,92 eura). Podľa oficiálnych štatistických údajov dosiahla v apríli 2026 priemerná cena litra vodky v celej krajine 967,32 rubľov, čo je medziročné zdraženie o 15,2 percenta. V skutočnosti zaznamenala vodka najvyšší medziročný nárast cien spomedzi všetkých sledovaných kategórií tovarov.
Napriek tejto cenovej ofenzíve sa však alkoholu v Rusku vypije čoraz viac. V apríli tohto roka sa maloobchodný predaj vodky zvýšil takmer o tri percentá a dosiahol objem 59,7 milióna litrov. Tento paradoxný vývoj má z ekonomického hľadiska logické vysvetlenie.
Prezident združenia Alkopro Andrej Moskovskij upozorňuje, že hoci minimálna cena vodky vzrástla o 17 percent, tento nápoj je stále výrazne lacnejší ako iné kategórie tvrdých liehovín. Spotrebitelia, ktorých kúpysila je pod tlakom, preto hromadne prechádzajú z drahších alternatív práve na cenovo najdostupnejšiu vodku.
Dáta z jari 2026 jasne demonštrujú, že ruská ekonomika a spotrebiteľské správanie fungujú v špecifickom režime. Zvyšovanie daní z alkoholu, ktoré má zvyčajne za cieľ naplniť štátnu pokladnicu a čiastočne tlmiť dopyt, v tomto prípade plní výlučne svoj fiškálny účel. Rekordné zdražovanie vodky vedie k nečakanému efektu – ruská spoločnosť nemení svoje návyky, ale prechádza na lacnejšie varianty opojenia, čím predaje vodky paradoxne rastú. Tento vývoj priamo odzrkadľuje hlbšie inflačné a logistické tlaky v krajine, kde sú spotrebitelia nútení radikálne prehodnocovať svoje nákupné košíky a orientovať sa na najzákladnejšie domáce produkty.