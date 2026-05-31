Napätie v ázijsko-tichomorskom regióne naďalej eskaluje. Počas víkendovej bezpečnostnej konferencie Dialóg Shangri-La v Singapure sa japonský minister obrany Šindžiro Koizumi ostro ohradil voči čínskym obvineniam z oživovania japonského militarizmu. Namiesto toho v nedeľu 31. mája 2026 nasmeroval tvrdú kritiku priamo na Peking pre jeho netransparentné a masívne zbrojenie. Otvorená diplomatická prestrelka potvrdzuje, že vzťahy medzi ázijskými mocnosťami klesli na dlhodobé minimum, k čomu prispela nielen asertívna politika Číny, ale aj radikálna zmena japonskej obrannej doktríny.
Odmietnutie čínskej rétoriky a jadrový paradox
Hlavné posolstvo japonského ministra obrany na prestížnom fóre Dialóg Shangri-La v Singapure sa nieslo v znamení odmietnutia tlaku zo strany Pekingu. Šindžiro Koizumi reagoval najmä na májové vyhlásenia čínskeho ministerstva zahraničných vecí, ktoré vyzývalo krajiny regiónu, aby boli ostražité a spoločne odporovali takzvaným „nezodpovedným krokom neomilitarizmu Japonska“.
Koizumi túto rétoriku odmietol a naopak upozornil na fakt, že je to práve Čína, ktorá naďalej pokračuje vo zvyšovaní svojich vojenských výdavkov na bezprecedentne vysokej úrovni, pričom jej krokom chýba základná transparentnosť.
„Zahraničná politika Číny a jej vojenské aktivity sú zdrojom vážnych obáv pre Japonsko i medzinárodné spoločenstvo.“
Zdôraznil vo svojom vystúpení japonský minister obrany.
Nálepku nového militarizmu Koizumi vyvracal poukázaním na obrovský nepomer v reálnej vojenskej sile oboch krajín, najmä v oblasti zbraní hromadného ničenia.
„Zamyslite sa nad tým. Existuje krajina, ktorá má obrovský arzenál jadrových zbraní a strategické bombardéry. Japonsko nemá takéto zbrane a predsa je mu prisudzujú nový militarizmus. Od druhej svetovej vojny Japonsko dôsledne dodržiava medzinárodné právo vrátane Charty OSN a vynakladá úprimné úsilie o zachovanie a posilnenie slobodného a otvoreného medzinárodného poriadku.“
Doplnil rázne Koizumi pred medzinárodným publikom.
Zmena japonskej doktríny a regionálne odstrašovanie
Súčasné mimoriadne chladné vzťahy medzi Tokiom a Pekingom sú výsledkom dlhodobejšieho geopolitického posunu. Situácia sa výrazne zhoršila po tom, ako japonská premiérka Sanae Takaičiová vlani v novembri vyhlásila, že Japonsko by mohlo vojensky reagovať na hypotetický čínsky útok na susedný Taiwan. Tento výrok bol v Pekingu prijatý s obrovským rozhorčením.
Japonsko sa však strategickému tlaku neustupuje a prechádza k aktívnejšiemu budovaniu obranných kapacít v regióne. Minister obrany potvrdil odhodlanie Tokia zohrávať úplne novú úlohu v spolupráci pri obrannom vybavení v ázijsko-tichomorskom priestore a významne posilniť odstrašujúce prostriedky.
Kľúčové kroky novej japonskej vojenskej stratégie z posledného obdobia:
- Zrušenie reštrikcií: V apríli tohto roka (2026) Tokio predstavilo najväčšiu zmenu predpisov pre vojenský vývoz za posledné desaťročia.
- Otvorenie trhu: Japonsko formálne zrušilo obmedzenia na predaj zbraní do zahraničia, čo mu po novom umožňuje masívnejšie vojensko-technologické zapojenie vo svete.
- Export ťažkej techniky: Nová legislatíva definitívne otvorila cestu pre strategický export japonských vojenských lodí, moderných rakiet a ďalšej sofistikovanej výzbroje spojencom.
Nedeľné vystúpenie Šindžira Koizumiho z 31. mája 2026 ukazuje, že Japonsko definitívne opúšťa svoju desaťročia trvajúcu defenzívnu a pacifistickú ulitu. Obvinenia Číny z neomilitarizmu sú z pohľadu Pekingu logickou reakciou na fakt, že Tokio začalo predávať zbrane do zahraničia a otvorene hovorí o vojenskej podpore Taiwanu (v intenciách politiky premiérky Takaičiovej). Japonsko však správne argumentuje asymetriou moci – kým Tokio iba uvoľňuje exportné pravidlá, Čína buduje obrovský jadrový a konvenčný arzenál. Dialóg Shangri-La tak opäť poslúžil ako javisko, na ktorom sa naplno prejavilo rozdelenie ázijsko-tichomorského regiónu na dva znepriatelené bezpečnostné bloky, pričom Japonsko sa čoraz jasnejšie profiluje ako kľúčový vojenský pilier protiblokovacej stratégie Západu voči Číne.