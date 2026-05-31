Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) bije na poplach. Po informáciách o údajnom dronovom útoku na Ruskom okupovanú Záporožskú jadrovú elektráreň (ZAES), ku ktorému malo dôjsť v sobotu 30. mája 2026, žiadajú medzinárodní inšpektori okamžitý prístup na miesto incidentu. Kým ruská strana obviňuje z explózie Kyjev, ukrajinská armáda hovorí o jadrovom vydieraní a akýkoľvek útok popiera. Ide o ďalší zo série mimoriadne nebezpečných incidentov, ktoré dlhodobo zvyšujú riziko katastrofy v najväčšej atómovej elektrárni v Európe.
MAAE žiada prístup a varuje pred hrou s ohňom
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu prijala v priebehu víkendu znepokojujúce správy priamo od vedenia elektrárne. Informácie hovoria o zásahu turbínovej haly, pričom dron mal spôsobiť viditeľnú dieru v stene tejto strategickej budovy. Zástupcovia MAAE trvale umiestnení v areáli elektrárne už oficiálne požiadali o okamžitý prístup na preskúmanie poškodeného miesta.
Ak by sa tieto informácie po nezávislej obhliadke potvrdili, išlo by o prvý priamy dronový útok na areál ZAES od apríla roku 2024. Na vyostrujúcu sa situáciu okamžite zareagoval aj generálny riaditeľ agentúry Rafael Grossi, ktorý vydal prostredníctvom sociálnych sietí rázne varovanie.
„Útočiť na jadrové objekty je ako zahrávať sa s ohňom.“
Uviedol v sobotňajšom vyhlásení Grossi.
Ruské obvinenia verzus ukrajinské popretie
K incidentu došlo v atmosfére pretrvávajúcej informačnej vojny, pričom obe strany sporu prezentujú diametrálne odlišné verzie udalostí.
- Ruská verzia: Moskvou určené vedenie elektrárne a štátna korporácia Rosatom informovali o explózii, ktorú mal spôsobiť ukrajinský bojový dron po zásahu turbínovej haly 6. bloku. Rosatom tento incident priamo označil za úmyselný, avšak nepredložil k nemu zatiaľ žiadne verejné dôkazy.
- Ukrajinská verzia: Ukrajinská armáda všetky obvinenia rezolútne poprela. Udalosť označila za obyčajný pokus o „jadrové vydieranie“ zo strany Ruska. Vo svojom stanovisku ozbrojené sily objasnili, že v danom úseku frontovej línie v čase údajného incidentu neprebiehali žiadne boje a neboli použité žiadne zbrane.
Trvalé riziká v odstavenej elektrárni
Záporožská jadrová elektráreň (ZAES) sa nachádza na juhovýchode Ukrajiny a je najväčším zariadením tohto typu v Európe. Hoci momentálne elektrinu do siete nevyrába a jej reaktory sú z bezpečnostných dôvodov dlhodobo odstavené, stále nevyhnutne potrebuje externé napájanie. Elektrická energia je kritická najmä pre neustále chladenie odstavených reaktorov a jadrového paliva.
Pod plnou kontrolou ruských okupačných jednotiek sa táto strategická elektráreň ocitla ešte v marci 2022, krátko po začiatku invázie. Od tohto momentu došlo v jej tesnom okolí i priamo v areáli k obrovskému množstvu incidentov. Pravidelné prerušovanie externého napájania, kinetické ostreľovanie a prítomnosť vojenskej techniky neustále a systematicky zvyšujú riziko vzniku fatálnej jadrovej havárie s dosahom za hranice oboch štátov.
Najnovší incident zo soboty 30. mája 2026 opäť v plnej nahote ukazuje, aká mimoriadne krehká a nepredvídateľná je bezpečnostná situácia okolo Záporožskej jadrovej elektrárne. Skutočnosť, že k podobným udalostiam dochádza aj po vyše štyroch rokoch ruskej okupácie tohto civilného zariadenia, vyvoláva oprávnené medzinárodné znepokojenie. Požiadavka expertov MAAE na okamžitý a neobmedzený prístup k zasiahnutej budove turbínovej haly je nevyhnutným krokom na nezávislé overenie faktov v prostredí, kde absolútne dominuje neprehľadná informačná vojna. Bez ohľadu na to, kto nesie za prípadný sobotňajší útok zodpovednosť, akýkoľvek vojenský zásah do štruktúr atómovej elektrárne predstavuje neakceptovateľný hazard s rádioaktívnou bezpečnosťou celého európskeho kontinentu.