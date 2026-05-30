Spojené štáty americké sa chystajú výrazne urýchliť plánované sťahovanie svojich vojenských jednotiek z európskych základní. Návrh, ktorý má Washington predložiť spojencom v NATO už počas nasledujúceho mesiaca, prichádza v čase hlbokých geopolitických rozporov. Podľa kuloárnych informácií z Pentagónu je redukcia americkej prítomnosti v Európe priamym dôsledkom vyostreného sporu medzi administratívou prezidenta Donalda Trumpa a kľúčovými európskymi mocnosťami ohľadom vojny v Iráne.
Spor o Irán mení vojenskú mapu Európy
Spojené štáty oznámili pôvodný plán na stiahnutie 5000 vojakov z územia Nemecka ešte v priebehu tohto mesiaca. Ako v sobotu 30. mája 2026 informovali nemecké noviny Welt am Sonntag s odvolaním sa na vysokopostavený zdroj z Pentagónu, tento proces sa má teraz výrazne zrýchliť. Rozhodnutie je odborníkmi jednoznačne vnímané ako mocenský a diplomatický dôsledok hlbokého sporu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a európskymi lídrami v súvislosti s postojom k prebiehajúcej vojne v Iráne.
Nemecko ako hlavný uzol americkej armády
Nemecko historicky plní úlohu najväčšej strategickej základne americkej armády na starom kontinente. Aktuálna prítomnosť ozbrojených síl USA v krajine ukazuje masívne čísla:
- Oficiálne počty: V aktívnej službe je na nemeckom území oficiálne dislokovaných približne 35 000 amerických vojakov.
- Reálne odhady: Odborné predpoklady a nemecké médiá však uvádzajú, že skutočný počet vojenského personálu v krajine je v súčasnosti podstatne vyšší a postupne sa blíži až k hranici 50 000 mužov a žien.
Chýbajúce detaily a zrýchlený harmonogram
Spojené štáty predložia konkrétne návrhy o urýchlenom stiahnutí svojim partnerom v aliancii NATO už budúci mesiac. Keď Pentagón na začiatku mája prvýkrát ohlasoval plány na redukciu stavov, operoval s miernejším časovým rámcom.
„Stiahnutie vojakov bude dokončené za šesť až 12 mesiacov.“
Znelo pôvodné stanovisko Pentagónu, ktoré teraz podlieha zmenám. Zdroje denníka Welt am Sonntag však zatiaľ neposkytli bližšie podrobnosti o tom, o koľko rýchlejšie by sa malo zrýchlené stiahnutie reálne uskutočniť, a rovnako nie je jasné ani to, ktorých konkrétnych vojenských lokalít a nemeckých základní sa táto bezprecedentná redukcia dotkne najviac.
Krok Washingtonu urýchliť odchod tisícov vojakov z Nemecka vysiela Európe tesne pred letom 2026 mimoriadne tvrdý politický signál. Administratíva Donalda Trumpa neváha využiť americkú vojenskú prítomnosť ako nátlakový nástroj na európske mocnosti, ktoré nezdieľajú radikálny americký prístup k blízkovýchodnému konfliktu. Takáto rýchla zmena obrannej postúry nielenže zvyšuje tlak na európske obranné rozpočty, ale z dlhodobého hľadiska môže destabilizovať aj vnútorné štruktúry NATO. Nemecko, ktoré sa desaťročia spoliehalo na americký ochranný dáždnik, tak čelí novej bezpečnostnej realite vynútenej udalosťami na opačnom konci sveta.