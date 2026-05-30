Slovenský premiér v sobotu 30. mája 2026 vystúpil s mimoriadne ostrým politickým vyhlásením, v ktorom jasne zadefinoval domáce aj zahraničnopolitické priority svojej vlády. Zatiaľ čo rázne odmietol snahy o odvolávanie podpredsedu vlády Roberta Kaliňáka a bránil nominantov v známych justičných kauzách, prešiel do tvrdej ofenzívy voči opozícii, médiám i nezávislým štátnym inštitúciám. Najvýraznejším posolstvom dňa sa však stalo ohlásenie nového ústavného zákona, ktorý má na Slovensku definitívne zamedziť uznávaniu manželstiev osôb rovnakého pohlavia uzavretých v zahraničí.
Obrana Kaliňáka a tvrdá kritika inštitúcií
Predseda vlády hneď v úvode zmietol zo stola opozičné snahy o odvolanie podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka. Celú iniciatívu označil za obyčajnú „opozičnú komédiu“. Skutočným dôvodom tlaku je podľa neho výstavba novej nemocnice v Prešove, kde stavebný dozor nedávno odhalil nedostatky, čo môže projekt mierne zdržať. Premiér pripomenul, že prvá betonáž sa začala na jar minulého roka a nemocnica má byť odovzdaná na jeseň 2027, pričom skúšobná prevádzka odštartuje na jar 2028. Kaliňákovi zároveň pripísal zásluhy na vybudovaní Nemocnice sv. Michala v Bratislave, sieti klientskych centier i rozbehu zbrojárskej výroby.
Ostrá kritika následne smerovala na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorého predsedu premiér spája s nomináciou Igora Matoviča. Konanie tohto úradu dáva do priameho súvisu so snahou zabrániť dostavbe kľúčového úseku diaľnice pri Ružomberku.
- Zlúčenie úradov: V reakcii na tieto kroky premiér avizoval, že na najbližšej koaličnej rade opäť otvorí otázku radikálneho zlúčenia ÚVO s Protimonopolným úradom do jednej inštitúcie.
- Spor s médiami: Časť novinárov obvinil, že namiesto reálnej práce vlády promujú výlučne opozíciu. Rázne sa ohradil voči portálu Aktuality, ktorý informoval o jeho stretnutí so študentmi Ekonomickej univerzity v Košiciach, a poprel, že by bola účasť na podujatí povinná.
Justičné kauzy a útoky na rodinu Šimečkovcov
Značná časť premiérovho vystúpenia bola venovaná rezonujúcim trestným kauzám. Zastal sa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, obžalovaného v kauze Očistec, pričom obvinenia označil za vykonštruované a upozornil na jeho nezákonne dlhú väzbu. V prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika premiér pripomenul, že právoplatný rozsudok bol zrušený a vec sa vrátila vyšetrovateľom.
„Z pochybení v rozhodovaní viním sudkyňu Špecializovaného trestného súdu Pamelu Záleskú, na ktorú som sa podpísal pod trestné oznámenie.“
Uviedol premiér, pričom odmietol, že by tento krok predstavoval zastrašovanie justície.
V rámci politického boja premiér verbálne zaútočil aj na rodinu lídra opozície Michala Šimečku. Tvrdí, že súčasná opozičná a mediálna aktivita má len prekryť kauzu okolo jeho rodiny. Spomenul údajnú exekúciu zo strany Európskej komisie a kritizoval aj verejné vystúpenia Šimečku staršieho.
Ochrana ústavy, ekonomika a zahraničná politika
Po úspešnom výjazdovom rokovaní vlády v Haniske pri Košiciach premiér vyzdvihol prístup automobilky Volvo, ktorej zástupca po osobnej skúsenosti v košickej nemocnici pochválil slovenské zdravotníctvo. Následne prešiel k hodnotovým otázkam a avizoval legislatívnu ofenzívu v oblasti rodinného práva.
- Ochrana manželstva: Vláda chce v mimoriadne krátkom čase prijať zákon, ktorý by definitívne zabránil uznávaniu manželstiev osôb rovnakého pohlavia uzavretých v zahraničí. Ako želaný termín schválenia symbolicky určil štátny sviatok sv. Cyrila a Metoda (5. júla).
- Hospodársky program: Už v stredu bude vláda rokovať o legislatíve na zlepšenie podnikateľského prostredia a o prorastových opatreniach, ktoré vopred prerokuje tripartita.
- Zahraničná agenda: V piatok premiér odcestuje na dôležitý summit EÚ o rozširovaní. Následne si v sobotu v Normandii pripomenie výročie otvorenia druhého frontu z roku 1944.
Na záver svojho prejavu premiér reagoval na nedávny incident so zablúdeným dronom v Rumunsku. Varoval pred silnými vyjadreniami o možnej vojne medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou a vyzval na intenzívny diplomatický dialóg ako jedinú cestu k zachovaniu mieru.
Sobotňajšie vyhlásenie z 30. mája 2026 ukazuje, že premiér volí pred letnou politickou sezónou stratégiu tvrdej konfrontácie skombinovanej s hodnotovou mobilizáciou vlastných voličov. Obhajoba Roberta Kaliňáka či Tibora Gašpara a priame trestné oznámenie na sudkyňu Pamelu Záleskú naznačujú, že koalícia nehodlá ustúpiť v témach spravodlivosti a justície ani o milimeter. Najväčší vnútropolitický ohlas však nepochybne vyvolá avizovaný zákon proti uznávaniu zahraničných zväzkov osôb rovnakého pohlavia. Týmto krokom premiér otvára hlbokú kultúrno-etickú vojnu, ktorá má potenciál úplne prekryť diskusiu o ekonomických problémoch a ovládnutí nezávislých inštitúcií, akou je Úrad pre verejné obstarávanie. Na zahraničnopolitickom poli si zároveň zachováva svoju typickú rétoriku „mierotvorcu“, keď v súvislosti s ruským dronom v Rumunsku odmieta vojnovú rétoriku a volá po dialógu s Moskvou.