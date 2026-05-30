Opozičné Progresívne Slovensko (PS) odmietlo výzvu predsedu parlamentu Richarda Rašiho a nepodporí koaličný návrh na zmenu ústavy, ktorý mal občanom umožniť vyhlásenie predčasných volieb prostredníctvom referenda. Hnutie považuje navrhovanú formu aj obsah za nedostatočné a kritizuje snahu meniť základný zákon štátu poslaneckým pozmeňujúcim návrhom. Namiesto toho progresívci prešli do protiútoku a vyzvali stranu Hlas-SD, aby podporila ich vlastnú iniciatívu na okamžité skrátenie súčasného volebného obdobia.
PS odmieta poslaneckú skratku a žiada odbornú diskusiu
Reakcia najsilnejšieho opozičného hnutia na sobotňajšiu výzvu lídra parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) prišla prostredníctvom oficiálneho stanoviska šéfky poslaneckého klubu PS Zuzany Mesterovej. Progresívci dali jasne najavo, že takýmto spôsobom ústavné zmeny v pléne neprejdú.
Hlavné výhrady hnutia k navrhovanej ústavnej novele:
- Forma predloženia: Podľa šéfky klubu sa o takýchto zásadných zásahoch do ústavy nemôže a nemá rozhodovať len na základe obyčajného pozmeňujúceho návrhu poslancov.
- Chýbajúci konsenzus: Pri téme skracovania volebného obdobia je podľa PS nevyhnutné, aby najprv prebehla riadna diskusia odbornej verejnosti a štandardný legislatívny proces.
- Nedostatočný obsah: Hnutie po prestudovaní materiálu vyhodnotilo, že samotná forma ani vecný obsah zmeny z dielne Hlasu-SD nespĺňajú potrebné kritériá.
„O takých vážnych zásahoch do ústavy sa nerozhoduje pozmeňujúcim návrhom poslancov. Je nevyhnutné, aby o zmene podmienok skrátenia volebného obdobia prebehla riadna diskusia odbornej verejnosti a riadny legislatívny proces.“
Uviedla vo svojom vyhlásení Zuzana Mesterová.
Opozičný protiútok: Hlas-SD by mal zahlasovať za koniec vlády
Progresívne Slovensko nielenže odmietlo koaličný legislatívny zámer, ale priamo vyzvalo Hlas-SD a Richarda Rašiho na radikálny krok. Mesterová ich vyzvala, aby namiesto zmien v referende radšej podporili priame uznesenie PS na skrátenie tohto prebiehajúceho volebného obdobia.
Opozícia argumentuje tým, že súčasná slovenská ústava takúto možnosť (skrátenie obdobia uznesením parlamentu) plne pozná a reálne umožňuje. Podľa šéfky poslaneckého klubu sú navyše jasné dôvody na predčasný koniec tejto vlády viditeľné v krajine prakticky každý deň.
Národná rada SR sa pritom bude návrhom novely ústavy od Hlasu-SD zaoberať už v najbližších dňoch. Cieľom koalície bolo zakotviť do ústavy trvalú možnosť skrátenia volebného obdobia platným referendom, čo súčasný právny stav neumožňuje.
Odmietavé stanovisko Progresívneho Slovenska zo soboty 30. mája 2026 definitívne pochovalo šance na rýchle schválenie referenda o predčasných voľbách v parlamente. Keďže ide o zásah do ústavy, koalícia by na jej presadenie potrebovala aj hlasy opozície, ktoré po vyhlásení Mesterovej nezíska. PS zvolilo taktickú obranu – namiesto toho, aby sa nechalo dotlačiť do defenzívy Rašiho otázkami o „vôli ľudu“, otočilo naratív a vyzvalo koaličný Hlas-SD na okamžité rozpustenie parlamentu. Táto rýchla politická prestrelka jasne ukazuje, že ústava sa opäť stáva bojiskom pre čistý politický marketing, pričom reálna zhoda na zmene pravidiel priamej demokracie je v súčasnom zložení parlamentu nedosiahnuteľná.