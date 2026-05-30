Ničivý požiar, ktorý v piatok popoludní vypukol v obci Tvrdošovce v okrese Nové Zámky, zanechal za sebou obrovské materiálne škody a spúšť. Plamene rýchlo pohltili tri rodinné domy, garáž a zaparkované vozidlá, pričom predbežná škoda bola vyčíslená na 215 000 eur. Vďaka masívnemu nasadeniu profesionálnych aj dobrovoľných hasičských zborov z celého regiónu sa podarilo živel po šiestich hodinách intenzívneho boja zlikvidovať. Presná príčina nešťastia zostáva nateraz neznáma a je predmetom vyšetrovania.
Rýchly nástup plameňov a státisícové škody
Požiar vypukol v piatok 29. mája 2026 v popoludňajších hodinách v zastavanej časti obce Tvrdošovce. Podľa oficiálnych informácií od Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre sa oheň nekontrolovateľne rozšíril na viacero susediacich objektov.
Rozsah materiálneho nešťastia po požiari:
- Zasiahnuté nehnuteľnosti: Plamene kompletne alebo čiastočne zničili tri rodinné domy.
- Vedľajšie stavby: Oheň pohltil aj samostatne stojacu garáž.
- Vozový park: Živel zasiahol a vážne poškodil osobné motorové vozidlá zaparkované v blízkosti nehnuteľností.
- Finančná bilancia: Celkové materiálne škody boli predbežne vyčíslené na závratných 215 000 eur.
Šesťhodinový boj a mobilizácia dobrovoľníkov
Likvidácia požiaru bola extrémne náročná najmä kvôli silnému zadymeniu a riziku zrútenia konštrukcií. Hasiči museli na mieste zasahovať výhradne v autonómnych dýchacích prístrojoch. Na potlačenie plameňov nasadili viaceré prúdy vody a súbežne s hasením rozoberali stavebné konštrukcie zasiahnutých domov, aby odhalili skryté ohniská. Celá operácia trvala viac ako šesť hodín.
Do rozsiahlej záchrannej akcie v Tvrdošovciach sa zapojili viaceré profesionálne a dobrovoľné zložky:
- Príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Nových Zámkoch z hasičských staníc v Nových Zámkoch a Šuranoch.
- Profesionálne hasičské jednotky z Nitry.
- Členovia dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) obcí Tvrdošovce, Rastislavice, Jatov, Vinodol a Bánov.
Piatková tragédia v Tvrdošovciach z konca mája 2026 je mementom, ako rýchlo dokáže lokálny požiar prerásť do katastrofy obrovských rozmerov. Zasiahnutie troch rodinných domov naraz potvrdzuje, že v tesnej dedinskej zástavbe rozhodujú pri šírení ohňa sekundy. Tento prípad zároveň jasne demonštruje neoceniteľný význam lokálnych dobrovoľných hasičských zborov (DHZ). Bez ich okamžitej mobilizácie a solidarity piatich okolitých obcí by bol šesťhodinový boj s plameňmi pre profesionálne jednotky ešte komplikovanejší a celková škoda, ktorá už teraz presahuje 215 000 eur, mohla byť omnoho vyššia. Vyšetrovanie príčiny vzniku tohto masívneho požiaru bude kľúčové pre určenie zodpovednosti a prevenciu podobných nešťastí.