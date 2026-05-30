Vojenský konflikt v Iráne má mimoriadne tvrdé dopady na peňaženky amerických spotrebiteľov. Dodatočné výdavky na palivá a energie už kumulatívne dosiahli takmer 60 miliárd dolárov. Podľa analýzy agentúry Moody's Analytics odčerpáva pretrvávajúca kríza z rozpočtu priemernej americkej domácnosti stovky dolárov. Ekonómovia varujú, že ak sa situácia na Blízkom východe urýchlene nestabilizuje, Spojeným štátom hrozí výrazné oslabenie ekonomiky z dôvodu vynúteného šetrenia domácností.
Účet za konflikt: Miliardové straty a extrémne drahý benzín
Od začiatku vypuknutia konfliktu stúpli dodatočné výdavky priemernej americkej domácnosti na palivá o 447,19 USD (približne 384,05 eura). Z aktuálnych dát americkej motoristickej asociácie AAA vyplýva, že rastúce ceny na čerpacích staniciach i v letectve enormne zaťažujú rodinné rozpočty po celých Spojených štátoch.
Kľúčové faktory zdražovania a ich dopad na spotrebiteľov:
- Benzín: Približne polovicu z doterajších zvýšených výdavkov na energie spôsobujú vyššie ceny bezolovnatého benzínu. V piatok 29. mája 2026 dosiahla cena za jeden galón (3,785 litra) úroveň 4,39 USD, čo predstavuje nárast o 47 % oproti začiatku marca.
- Nafta: Zdraženie nafty prinieslo kumulatívne dodatočné výdavky v hodnote viac ako 20 miliárd USD. Jej cena stúpla rovnako o 47 % a aktuálne sa pohybuje na priemernej hodnote 5,52 USD za galón.
- Letecké palivo: Extrémny nárast cien zaznamenalo aj palivo pre letectvo, čo amerických občanov stálo ďalších takmer 10 miliárd USD. Odrazilo sa to najmä na cenách leteniek, ktoré v apríli tohto roka medziročne zdraželi o viac ako 20 %.
Hrozba pre americkú ekonomiku
Hlavný ekonóm agentúry Moody's Mark Zandi vníma pretrvávajúcu vojnu a drahé energie ako kritické riziko pre celkový hospodársky rast. Podľa jeho expertných prepočtov by udržanie cien na súčasnej vysokej úrovni mohlo po roku trvania vojny znamenať pre každú americkú domácnosť čistú stratu takmer 2 000 USD.
„Ak sa vojna čoskoro neskončí, finančne zaťažení spotrebitelia nebudú mať inú možnosť, ako byť opatrnejší vo svojich výdavkoch, čo ohrozí už aj tak slabú ekonomiku.“
Konštatoval na margo aktuálnej situácie Zandi.
Májové dáta z roku 2026 jasne demonštrujú absolútnu previazanosť globálnej geopolitiky a domácej americkej spotreby. Rýchly nárast cien pohonných hmôt o bezmála polovicu v priebehu niekoľkých mesiacov ukazuje kritickú zraniteľnosť ropných trhov voči výpadkom z Blízkeho východu. Tieto mimoriadne dodatočné náklady, ktoré domácnostiam priamo odčerpávajú disponibilné zdroje, sa okamžite prejavujú v utlmovaní dopytu v iných sektoroch hospodárstva. Ak americký spotrebiteľ – tradičný a najsilnejší motor tamojšej ekonomiky – prejde do defenzívneho režimu vynúteného šetrenia, hospodárske následky vojny v Iráne môžu prerásť z lokálnej energetickej krízy do vážnejšej makroekonomickej recesie.