Predseda Národnej rady SR a podpredseda vládnej strany Hlas-SD Richard Raši v sobotu 30. mája 2026 otvoril zásadnú ústavnú tému. Vyzval opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS), aby v parlamente podporilo novelu ústavy, ktorá by občanom dala možnosť rozhodnúť o vypísaní predčasných volieb prostredníctvom platného referenda. Tento politický krok otvára širokú diskusiu o priamej demokracii a rozložení mocenských síl v štáte, pričom koalícia tvrdo pripomína opozícii jej staršie legislatívne rozhodnutia.
Boj o ústavné právo občanov na predčasné voľby
Národná rada (NR) SR sa bude v najbližších dňoch oficiálne zaoberať návrhom novely ústavy, v ktorej chce strana Hlas-SD zakotviť možnosť skrátenia volebného obdobia na základe platného referenda. V súčasnosti totiž takáto možnosť podľa slovenskej ústavy nie je možná. Skrátiť volebné obdobie a vyvolať predčasné voľby sa v aktuálnom právnom stave dá jedine uznesením samotného parlamentu.
Líder parlamentu v tejto súvislosti adresoval priamu a ostrú výzvu hnutiu Progresívne Slovensko (PS):
„Chcete dať ľuďom možnosť priamo v ústave, aby v referende rozhodli o predčasných voľbách, alebo im ju dať nechcete? Povedzte jasne, či má mať občan právo politikom moc nielen dať, ale aj vziať. A ak ste úprimne presvedčení, že jediným nositeľom moci na Slovensku je ľud, potom mu dajte v ústave možnosť požiadať o predčasné voľby.“
Raši pripomína sľub z roku 2023 a kritizuje bývalú koalíciu
Richard Raši v rámci svojej politickej argumentácie pripomenul historický kontext a uviedol, že občania mohli mať túto možnosť zakotvenú v ústave už tri roky. Rozhodnutie vrátiť sa k tejto téme odôvodnil zlyhaniami predchádzajúcich garnitúr.
Historický kontext a dôvody predloženia novely:
- Zodpovednosť bývalých poslancov: Raši menovite poukázal na poslancov Šeligu, Kolíkovú a Šipoša, ako aj ich ďalších kolegov, ktorí podľa neho v roku 2023 v parlamente rozhodli, že ľuďom nechcú dať právo ukončiť volebné obdobie zlej a zlyhávajúcej vlády.
- Výhrada k „elegantnosti“: Odmietnutie návrhu bolo vtedy zo strany poslancov podľa neho odôvodnené tým, že je vraj „elegantnejšie“, keď si volebné obdobie môžu skrátiť výlučne oni sami.
- Plnenie straníckeho sľubu: Strana Hlas-SD vtedy sľúbila, že sa tento nevyhovujúci stav pokúsi zmeniť, a aktuálnym predložením návrhu do parlamentu tento svoj sľub plní.
Zavedenie referenda o predčasných voľbách priamo do ústavy by znamenalo jeden z najvýraznejších zásahov do slovenského politického systému za posledné desaťročie. Výzva Richarda Rašiho adresovaná hnutiu Progresívne Slovensko je strategickým ťahom – stavia najsilnejšiu opozičnú stranu pred náročnú politickú dilemu. Ak PS návrh odmietne, riskuje, že bude koalíciou vykresľované ako strana, ktorá sa bojí vôle ľudu a odmieta nástroje priamej demokracie. Ak ho naopak podporí, dodá cenné hlasy ústavnej zmene z dielne Hlasu-SD. Odkazovanie na rok 2023 a rozhodnutia bývalej vládnej garnitúry má jasný mobilizačný charakter, ktorým si koalícia naďalej udržiava naratív o naprávaní chýb predchodcov. Nadchádzajúca parlamentná schôdza tak s definitívnou platnosťou ukáže, či sa na Slovensku podarí nájsť ústavnú zhodu na tom, kto má mať skutočné právo predčasne ukončiť mandát vlády.