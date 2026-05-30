Sobotná politická diskusia na pôde STVR odhalila nielen ostré názorové rozdiely medzi vládou a opozíciou v otázkach pôdohospodárstva, ale prekvapivo odkryla aj rastúce napätie priamo vo vnútri vládnej koalície. Kým minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) a poslanec Ivan Štefunko (PS) zvádzali konštruktívny súboj o odškodňovanie farmárov či čerpanie eurofondov, najtvrdší odkaz z úst ministra prekvapivo smeroval k partnerom z Hlasu-SD. Diskusia z konca mája 2026 zároveň naznačila, akou stratégiou sa budú politické tábory uberať v blížiacom sa predvolebnom období.
Odškodnenie za sucho a stabilita PPA
Kľúčovou témou víkendovej debaty v relácii Sobotné dialógy (30. mája 2026) bol krízový stav v poľnohospodárstve spôsobený extrémnym suchom. Minister Richard Takáč avizoval prípravu finančného odškodnenia pre zasiahnutých farmárov, pričom hlavnú rolu by mali zohrať európske zdroje.
Kroky a plány rezortu pôdohospodárstva:
- Zdroje financovania: Ministerstvo požiadalo Európsku komisiu o prostriedky z rezervného fondu. Tieto peniaze by mali byť následne kombinované so spoluúčasťou priamo zo štátneho rozpočtu.
- Vyčíslenie škôd: Odškodňovací proces sa naplno spustí až po presnom vyčíslení rozsahu škôd, pričom rezort už pripravuje distribučné mechanizmy.
- Zavlažovanie: V reakcii na kritiku o nepripravenosti štátu minister potvrdil prípravu analytického projektu na podporu zavlažovania, ktorý by mal fungovať na princípe PPP projektov (podobne ako pri výstavbe mostov).
Opozičný poslanec Ivan Štefunko kontroval tým, že štát už mal mať krízové mechanizmy dávno pripravené a kľúčové je systematicky riešiť práve zavlažovanie. Ostrá výmena názorov nastala aj pri téme vápnenia lesov, ktoré Štefunko označil za vyhadzovanie peňazí bez presvedčivých dôkazov o prospešnosti. Takáč tento krok obhajoval praxou z Českej republiky a Nemecka i záväzkami v strategickom pláne.
Obaja politici sa však prekvapivo zhodli na tom, že financovanie cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) nie je aktuálne ohrozené. Minister dôrazne odmietol informácie o tom, že by mala agentúra najneskôr v júni prejsť do režimu podmienenej akreditácie. Štefunko však pripomenul pretrvávajúce personálne problémy, na ktoré upozornila samotná Európska komisia pri riešení šiestich chybných projektov.
Koaličné napätie pre rozpočet a zmeny pre vodičov
Debata sa plynule presunula k celospoločenským a koaličným témam, kde minister Takáč (zároveň podpredseda strany Smer-SD) neskrýval nespokojnosť s postupom svojich vládnych partnerov. Otvorene kritizoval skutočnosť, že koaliční partneri začali verejne komunikovať svoje požiadavky na štátny rozpočet bez predchádzajúcej dohody v koalícii.
„Je neštandardné, ak koaliční partneri začnú verejne hovoriť o svojich požiadavkách na ďalší rozpočet bez toho, aby sa na tom dohodli v koalícii.“
Reagoval Takáč priamo na vyjadrenia ministra vnútra a lídra Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka, ktorý podmienil schválenie budúcoročného rozpočtu zvýšením platov policajtov.
Návrhy z dielne ministerstva vnútra kritizovala aj opozícia. Štefunko rázne odmietol ideu Šutaja Eštoka, aby bolo získanie vodičského preukazu podmienené ukončením strednej školy. V krajine s nedostatočnou infraštruktúrou by to podľa podpredsedu PS znamenalo len zbytočné a nebezpečné obmedzenie mobility obyvateľstva. Zástupca progresívcov zároveň kritizoval nastavenie energopomoci, z ktorej opäť vypadli najzraniteľnejšie domácnosti vykurujúce drevom.
Predvolebná stratégia a zhoda na Kube
Hoci do riadnych parlamentných volieb zostáva ešte rok a pol, politické strany už formujú svoje stratégie. Ivan Štefunko potvrdil ambíciu Progresívneho Slovenska spájať opozičné sily s jasným cieľom – vymeniť súčasnú vládnu garnitúru a zabrániť prepadávaniu hlasov. Na druhej strane, Richard Takáč deklaroval, že Smer-SD pôjde do nasledujúcich volieb samostatne, pričom vyjadril silné presvedčenie o ich opätovnom víťazstve.
Jediným momentom absolútnej geopolitickej zhody medzi koalíciou a opozíciou bola v relácii hypotetická zahraničnopolitická otázka. Obaja diskutujúci sa jednoznačne zhodli, že prípadný vojenský útok amerického prezidenta Donalda Trumpa na Kubu by predstavoval flagrantné porušenie medzinárodného práva.
Sobotný politický duel ukázal, že kým opozícia sa snaží profilovať ako konštruktívna alternatíva so zameraním na spájanie síl, najväčšia vládna strana musí čoraz častejšie riešiť vnútorné pnutie v koalícii. Takáčova verejná kritika Šutaja Eštoka potvrdzuje, že diskusie o štátnom rozpočte na nasledujúci rok budú mimoriadne tvrdé a plné verejných ultimát. Ministerstvo pôdohospodárstva medzitým hrá o čas pri odškodňovaní farmárov za sucho, spoliehajúc sa primárne na záchranné koleso z Bruselu. Rýchlosť schvaľovania avizovaného prorastového balíčka v zrýchlenom konaní však naznačuje, že vláda chce kľúčové ekonomické zmeny presadiť ešte pred letnou politickou prestávkou.