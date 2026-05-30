Česká vláda ustupuje od kontroverzného návrhu nového mediálneho zákona, ktorý mal radikálne zmeniť financovanie verejnoprávnych médií. Premiér Andrej Babiš potvrdil, že kabinet sa už nebude zaoberať rozsiahlou legislatívou z dielne ministra kultúry Ota Klempířa a namiesto toho využije iba úpravu už existujúceho zákona. Tento krok nasleduje bezprostredne po ostrej kritike zo strany riaditeľov Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), ktorí varovali pred vážnou destabilizáciou oboch inštitúcií.
Stovky pripomienok potopili ministrov návrh
Podľa vyjadrení českého premiéra Andreja Babiša pre Českú televíziu vláda definitívne sťahuje z rokovania návrh nového zákona o verejnoprávnych médiách, za ktorým stál minister kultúry Oto Klempíř.
Dôvody a ďalší postup vládneho kabinetu:
- Množstvo pripomienok: Vláda sa navrhovaným zákonom nebude ďalej zaoberať, pretože k nemu bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní vznesených až 400 pripomienok.
- Zmena financovania: Zrušenie koncesionárskych poplatkov a prevod financovania verejnoprávnych médií pod štátny rozpočet sa napriek tomu zrealizuje, avšak prostredníctvom úpravy súčasne platného zákona.
„Mediálnym zákonom, ktorý predložil minister Klempíř, už sa vláda kvôli 400 pripomienkam zaoberať nebude. Na to, aby sme previedli financovanie verejnoprávnych médií pod štátny rozpočet využijeme zmenu súčasného zákona.“
Menej peňazí a otvorený list riaditeľov
Pôvodný Klempířov návrh, predstavený v polovici apríla, mal od budúceho roka úplne zrušiť koncesionárske poplatky. Namiesto nich mali byť médiá verejnej služby financované konkrétnou čiastkou priamo zo štátneho rozpočtu. Podľa tohto návrhu by však Česká televízia aj Český rozhlas dostali na svoju činnosť v roku 2027 menej peňazí, ako získajú z poplatkov v tomto roku.
Tento plán narazil na tvrdý odpor. V stredu zaslali riaditelia oboch inštitúcií, Hynek Chudárek (ČT) a René Zavoral (ČRo), premiérovi otvorený list. Upozornili v ňom, že navrhovaná zmena povedie k priamej destabilizácii médií, pričom pre ňu neexistuje žiaden racionálny dôvod.
Požiadavky riaditeľov na premiéra zahŕňali:
- Okamžité zastavenie rokovaní o návrhoch mediálnych zákonov.
- Zriadenie sľúbenej odbornej pracovnej skupiny k téme financovania.
- Umožnenie vecnej a odbornej debaty o budúcnosti českých verejnoprávnych médií.
Májové rozhodnutie premiéra Andreja Babiša stiahnuť Klempířov zákon ukazuje silu tlaku, ktorý dokázali verejnoprávne inštitúcie vyvinúť prostredníctvom otvorenej kritiky. Hoci viac ako 400 pripomienok slúži ako formálny dôvod na zastavenie legislatívy, skutočným problémom bola hrozba destabilizácie a zníženia rozpočtu pre ČT a ČRo v roku 2027. Prechod financovania pod štátny rozpočet však naďalej zostáva v hre prostredníctvom novely existujúceho zákona. To znamená, že boj o politickú a finančnú nezávislosť českých verejnoprávnych médií sa zďaleka nekončí, iba mení svoju legislatívnu formu.