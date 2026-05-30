Uzavretie strategického Hormuzského prielivu vyvoláva paniku na globálnych trhoch. Tri kľúčové medzinárodné inštitúcie – Medzinárodný menový fond (MMF), Svetová banka (SB) a Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) – v piatok spoločne varovali pred vážnym ohrozením palivovej bezpečnosti. Kríza prichádza v tom najhoršom možnom čase, tesne pred začiatkom letnej sezóny, kedy na severnej pologuli tradične prudko rastie dopyt po pohonných hmotách.
Vyčerpávanie zásob a letný dopyt
V piatok 29. mája 2026 vydali lídri najvplyvnejších svetových ekonomických inštitúcií naliehavé spoločné vyhlásenie. Šéfovia MMF, Svetovej banky a IEA v ňom upozornili na fakt, že globálne zásoby ropy sa v súčasnosti vyčerpávajú rekordným tempom. Dôvodom tohto alarmujúceho stavu je masívny výpadok dodávok spôsobený zablokovaním prepravy cez Hormuzský prieliv.
„Globálne zásoby ropy sa vyčerpávajú rekordným tempom v reakcii na veľký výpadok dodávok cez Hormuzský prieliv.“
Zhodli sa vo vyhlásení vrcholní predstavitelia inštitúcií.
Riziká pre trh a globálnu ekonomiku
Ak sa lodná doprava cez tento kľúčový blízkovýchodný uzol urýchlene nevráti do normálu, svet bude podľa inštitúcií čeliť vážnym a kaskádovitým následkom:
- Bezpečnosť dodávok: Pokračujúce rýchle čerpanie globálnych zásob ropy pred vrcholom letného dopytu dramaticky zvýši riziká ohrozujúce samotnú bezpečnosť dodávok palív.
- Trhová stabilita: Masívny výpadok negatívne ovplyvní celkovú situáciu na globálnom ropnom trhu.
- Odolnosť hospodárstva: Kríza môže v konečnom dôsledku ohroziť širšiu ekonomickú odolnosť svetového hospodárstva.
„Ak sa lodná doprava nevráti do normálu, pokračujúce rýchle čerpanie globálnych zásob ropy pred vrcholom letného dopytu na severnej pologuli zvýši riziká ohrozujúce bezpečnosť dodávok palív, situáciu na trhu aj širšiu ekonomickú odolnosť.“
Dodali varovne vo svojom vyhlásení.
Májové varovanie z roku 2026 potvrdzuje extrémnu zraniteľnosť svetovej ekonomiky voči geopolitickým šokom. Hormuzský prieliv, cez ktorý prúdi podstatná časť svetovej ropy, sa opäť stal kritickým hrdlom, ktorého uzatvorenie môže vyvolať bezprecedentnú energetickú krízu. Rýchle čerpanie strategických zásob tesne pred letnou sezónou hrozí nielen nedostatkom palív, ale aj dramatickým nárastom ich cien, čo by mohlo spustiť novú vlnu globálnej inflácie a destabilizovať trhy naprieč kontinentmi.