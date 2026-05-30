Zúfalý boj o život v zatopenom laoskom podzemí prináša prvé výrazné úspechy. Medzinárodnému záchrannému tímu sa podarilo z čiastočne zaplavenej jaskyne vyslobodiť celkovo už piatich mužov, no osud ďalších dvoch zostáva neistý. Záchranná operácia, ktorá svojou náročnosťou a účasťou expertov pripomína slávnu záchranu thajských futbalistov z roku 2018, prebieha v extrémnych podmienkach. Príbeh lokálnych zlatokopov, ktorých v podzemí uväznili prívalové dažde, ukazuje nielen silu medzinárodnej solidarity, ale aj odvrátenú tvár extrémneho rizika v honbe za bohatstvom.
Päť zachránených a klaustrofobické podmienky
Záchranné zložky zaznamenali na prelome týždňa kľúčový prielom. Po tom, čo bol v piatok 29. mája 2026 úspešne vytiahnutý na povrch prvý muž, záchranári dostali do bezpečia ďalších štyroch uväznených zlatokopov. Evakuácia prvého zachráneného trvala približne 30 minút, pričom prvé zábery zachytili dramatický moment, ako sa vynoril spolu s potápačom a lapal po dychu. Následne sa musel preplaziť úzkou, zaplavenou chodbou a neisto sa postaviť na nohy. Neskôr ho záchranári zabalili do izolačnej fólie a pomohli mu posadiť sa.
Aktuálnu bilanciu z miesta potvrdil malajzijský záchranársky potápač Lee Kian Lie, ktorý oznámil, že všetky štyri ďalšie obete sú už bezpečne vonku. Celkovo je tak z podzemia zachránených päť ľudí, no dvaja zostávajú naďalej nezvestní.
Známe tváre z Thajska a technologické výzvy
Extrémna náročnosť terénu si počas dnešnej soboty (30. mája 2026) vynútila aj technické prestávky a obozretnosť. Austrálsky jaskynný potápač Josh Richards upozornil, že tímy museli dočasne prerušiť úsilie o ďalšie vyťahovanie, kým nerozšíria kritickú časť podvodného priechodu. Prvotné odhady dokonca predpokladali, že sa pre riziká v sobotu už žiadny pokus neuskutoční, nakoľko sa situácia pod hladinou neustále dynamicky mení.
Na záchrannej akcii sa podieľajú aj elitní potápači, ktorí v roku 2018 v severnom Thajsku zachránili mládežnícky futbalový tím. Thajský jaskynný potápač Norrased Palasing a fínsky expert Mikko Paasi priamo v teréne učili uväznených mužov, ako správne a bezpečne používať dýchacie prístroje pod vodou.
„Jeden človek sa bezpečne dostal von a nezastavíme sa, kým sa domov nedostanú aj zvyšní štyria.“
Vyhlásil odhodlane Norrased ešte pred úspešným vytiahnutím ďalšej skupiny z jaskyne.
Honba za zlatom skončila v pasci
Korene samotnej tragédie siahajú do polovice tohto mesiaca.
- Dátum incidentu: Skupina miestnych obyvateľov vstúpila do rozsiahleho jaskynného systému 19. mája 2026.
- Lokalita a motív: K udalosti došlo v hornatej oblasti vzdialenej približne 125 kilometrov severovýchodne od laoského hlavného mesta Vientian. Hlavným cieľom ich výpravy bolo hľadanie zlata.
- Príčina uväznenia: Silný, nečakaný dážď prudko zdvihol vodnú hladinu v podzemí a siedmich mužov definitívne uväznil. Ďalším zlatokopom sa podarilo uniknúť a včas upozorniť úrady.
Májová dráma z laoského podzemia v roku 2026 jasne demonštruje obrovské riziká spojené s neregulovanou ťažbou v juhovýchodnej Ázii. Vidina rýchleho zbohatnutia pri hľadaní zlata často núti miestnych obyvateľov ignorovať fatálne nebezpečenstvo monzúnových dažďov. Záchranná operácia, ktorá do Laosu opäť stiahla veteránov z thajskej jaskyne Tham Luang, ukazuje nesmiernu medzinárodnú solidaritu a technologický posun v jaskynnom potápaní za posledné roky. Kým päť mužov už dostalo druhú šancu na život, osud zvyšných dvoch nezvestných drží v napätí celú medzinárodnú komunitu. Prerušovanie prác pre rozširovanie zatopených priechodov naznačuje, že záchrana posledných členov skupiny bude tým najťažším logistickým a psychologickým testom celej misie.