Slovenský raj sa v závere týždňa stal dejiskom obrovskej tragédie. V obľúbenej rokline Piecky prišla v piatok 29. mája 2026 o život 67-ročná turistka z Poľska. Žena sa predtým v ranných hodinách odpojila od svojej skupiny, pretože mala obavy z náročného technického úseku. Hoci horskí záchranári do rozsiahlej pátracej akcie nasadili špeciálnu techniku vrátane dronu na lokalizáciu telefónov, ich snaha mala nešťastný koniec. Bezvládne telo poľskej občianky objavili v strmom a ťažko dostupnom teréne.
Odpojenie od skupiny a stratený signál
Dramatické udalosti v Slovenskom raji odštartovali v piatkových ranných hodinách. Poľská turistická skupina prechádzala roklinou Piecky, keď 67-ročná žena vyhodnotila, že si netrúfa na nasledujúci úsek trasy, ktorý bol zabezpečený technickými pomôckami (rebríkmi či stúpačkami). Z tohto dôvodu sa rozhodla od skupiny odčleniť.
Zvyšok skupiny pokračoval v naplánovanej túre ďalej, no s odstupom času s ňou nedokázal nadviazať žiadny kontakt. Keďže sa s turistkou nepodarilo opätovne spojiť ani telefonicky, do situácie bola privolaná polícia, ktorá v piatok popoludní oficiálne požiadala o súčinnosť Horskou záchrannú službu (HZS).
Masívna pátracia operácia s dronmi
Horská záchranná služba okamžite po prijatí tiesňového volania rozbehla rozsiahlu záchrannú a pátraciu akciu priamo v teréne rokliny. Do akcie boli nasadené početné tímy aj najmodernejšie technické vybavenie.
Zloženie pátracieho tímu HZS a koordinácia zložiek:
- Záchranári v teréne: Do rokliny Piecky vyrazilo sedem profesionálnych horských záchranárov z oblastného strediska Slovenský raj.
- Kynologická podpora: Pátranie priamo v exponovanom lese podporovali traja kynológovia HZS so špeciálne vycvičenými psami.
- Lokalizácia mobilu: Na akciu sa podujali dvaja špecialisti zo Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania HZS, ktorí oblasť monitorovali pomocou dronu vybaveného pokročilým zariadením na aktívne vyhľadávanie mobilných telefónov.
- Súčinnosť polície: O úzku spoluprácu pri získavaní a analýze lokalizačných údajov z telefónnej siete bolo požiadané aj Ústredné operačné stredisko operačného odboru Prezídia Policajného zboru SR.
Tragický nález pod Veľkým vodopádom
Napriek maximálnemu nasadeniu všetkých záchranných zložiek priniesol záver dňa tú najsmutnejšiu správu. Horským záchranárom sa v hlbokých útrobách rokliny podarilo lokalizovať telo nezvestnej ženy. Pozostatky sa nachádzali v strmých zrázoch v oblasti priamo pod Veľkým vodopádom, pričom turistka už nejavila žiadne známky života.
Záchranári museli telo z náročného skalného zrázu vyslobodiť a pomocou nosidiel ho namáhavo transportovať zo systému roklín až na lokalitu Hrabušická píla. Na tomto mieste boli telesné pozostatky oficiálne odovzdané privolanej pohrebnej službe.
Piatkové nešťastie z konca mája 2026 v Slovenskom raji opäť pripomína, aké fatálne následky môže mať rozdelenie turistickej skupiny v náročnom horskom teréne. Hoci rozhodnutie poľskej turistky nepokračovať cez nebezpečné rebríky bolo racionálne, jej osamotený návrat alebo hľadanie alternatívnej cesty v strmých zrázoch rokliny Piecky vyústilo do pádu pod Veľkým vodopádom. Táto tragédia je jasným varovaním pre všetkých návštevníkov našich národných parkov: ak sa člen skupiny rozhodne túru prerušiť, nikdy by nemal v neznámom a exponovanom teréne ostať sám a bez sprievodu. Ani okamžité nasadenie špičkovej techniky, akou sú hľadacie drony, nedokáže v hlbokých lesných roklinách nahradiť osobnú zodpovednosť a vzájomnú kontrolu medzi turistami.