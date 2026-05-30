Dohoda medzi premiérom Robertom Ficom a lídrom SNS Andrejom Dankom o podmienečnom zotrvaní ministra životného prostredia zažehnala hroziacu koaličnú krízu. Hoci je termínovanie personálnych zmien politicky neštandardné, reflektuje aktuálnu realitu a zloženie vlády. Na domácej scéne medzitým rezonuje bojkot prezidentského stretnutia zo strany europoslancov Progresívneho Slovenska i testovanie nového rokovacieho poriadku v parlamente.
Zažehnaná vládna kríza a podmienka pre Tarabu
Vyriešenie požiadavky na výmenu ministra životného prostredia ukázalo pragmatizmus vládnej koalície. Podľa publicistu Juraja Hrabka využil predseda SNS Andrej Danko svoje koaličné právo navrhnúť výmenu nominanta, zatiaľ čo premiér Robert Fico aplikoval svoju kompetenciu určiť časový rámec tohto procesu.
- Časové ultimátum: Ak sa do konca septembra neobnoví politická dôvera medzi koaličnou SNS a jej nominantom Tomášom Tarabom, dôjde k personálnej zmene na poste ministra aj podpredsedu vlády.
- Stabilita koalície: Napriek neštandardnému riešeniu sa podarilo predísť rozkolu. Vo vládnej koalícii podľa analytikov neexistuje reálna kríza, pričom nezvyčajné riešenia len odrážajú neštandardnosť samotných aktérov.
Zahraničná politika: Vyšehradská štvorka a rozpočet EÚ
Najvyšší ústavní činitelia sa na svojom pondelkovom stretnutí (25. mája 2026) venovali aj blížiacemu sa predsedníctvu Slovenska vo Vyšehradskej skupine (V4), ktoré odštartuje 1. júla. Premiér Fico avizoval zámer prizvať na rokovania zoskupenia aj významného predstaviteľa inej ako stredoeurópskej krajiny. Realizácia tohto plánu však bude vyžadovať diplomatický konsenzus a súhlas všetkých ostatných členských štátov V4.
Európska agenda bola aj témou stretnutia prezidenta Petra Pellegriniho so slovenskými poslancami Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnilo 22. mája 2026. Témami diskusie boli:
- Budúci rozpočet Európskej únie.
- Implementácia nového migračného paktu EÚ.
- Aktuálne bezpečnostné výzvy.
Bojkot Progresívneho Slovenska a legitimita politikov
Na stretnutí v Prezidentskom paláci sa odmietli zúčastniť zástupcovia Progresívneho Slovenska (PS). Svoj bojkot odôvodnili tým, že nechcú legitimizovať europoslancov, ktorí boli v minulosti odsúdení za extrémistické trestné činy.
Tento prístup sa však stretol s odbornou kritikou. Prezident postupoval správne, keď pozval všetkých riadne zvolených zástupcov bez rozdielu.
„Keď pozýva hlava štátu, patrí sa prísť. A keď nechcem prísť, tak sa patrí zase slušne vyhovoriť. Progresívne Slovensko nemôže určovať, kto je legitímny poslanec a kto nie. Voliči dávajú legitimitu, žiadna politická strana.“
Zdôraznil publicista Hrabko na margo argumentácie PS.
Nové pravidlá v Národnej rade
Posledná riadna parlamentná schôdza pred letnou prestávkou, ktorá odštartovala v utorok 26. mája 2026, priniesla do pléna novinku v podobe novelizovaného rokovacieho poriadku. Efektivitu prijatých zmien preverí až samotná politická prax. Prvé dni už ukázali snahy o testovanie hraníc nových pravidiel – napríklad zo strany poslanca Alojza Hlinu (SaS), ktorý skúšal reakcie predsedajúceho na formálne predpisy týkajúce sa odevu v sále.
Májové udalosti na slovenskej politickej scéne potvrdzujú, že vládna koalícia dokáže aj napriek vnútorným treniam nachádzať pragmatické kompromisy, zatiaľ čo opozícia a inštitúcie sa prispôsobujú novým pravidlám hry. Ultimátum pre ministra Tarabu do konca septembra poskytuje koalícii čas na stabilizáciu, zatiaľ čo bojkot PS u prezidenta ukazuje pretrvávajúce hlboké hodnotové rozdiely medzi politickými tábormi. Zároveň testovanie nového rokovacieho poriadku v parlamente naznačuje, že procedurálne spory budú naďalej pevnou súčasťou domácej politiky.