Zásadný úder pre kultúrnu agendu staronového amerického prezidenta. Federálny súd vo Washingtone D. C. v piatok zablokoval kontroverzné snahy Donalda Trumpa o premenovanie a rozsiahlu prestavbu ikonického Centra múzických umení Johna F. Kennedyho. Súdne rozhodnutie nielenže označilo pridanie Trumpovho mena do názvu národnej inštitúcie za nezákonné, ale zároveň zastavilo plánované uzatvorenie tohto významného kultúrneho stánku. Prezident už v reakcii na verdikt oznámil, že od svojich plánov upúšťa a osud centra prenecháva Kongresu.
Nezákonné premenovanie a ovládnutie rady
Piatkový verdikt zo dňa 29. mája 2026 predstavuje pre administratívu tvrdú právnu prekážku. Sudca federálneho súdu Christopher Cooper rozhodol v neprospech prezidenta v kauze, ktorá mala byť jedným zo symbolov Trumpovho boja proti takzvanej „woke“ kultúre vo federálnych inštitúciách. Počas svojho prvého funkčného obdobia Donald Trump toto centrum ignoroval, no po návrate do Bieleho domu dal odvolať celú správnu radu a dosadil do nej svojich ľudí, ktorí ho následne zvolili za predsedu.
Sudca Cooper vo svojom rozhodnutí ostro skritizoval postup nového vedenia:
- Nezákonné pridanie mena: Správna rada podľa súdu jednoznačne prekročila svoje zákonné právomoci, keď jednostranne pridala Trumpovo meno k oficiálnemu názvu centra.
- Vopred rozhodnuté hlasovanie: Samotné hlasovanie rady zo 16. marca o radikálnom uzavretí inštitúcie bolo sudcom označené za neinformované, zdanlivo vopred rozhodnuté a nerešpektujúce zákonné povinnosti rady.
- Výlučná právomoc Kongresu: Rozhodnutie o názve nepatrí do rúk prezidenta ani ním dosadenej rady.
„Kongres dal Kennedyho centru jeho názov a len Kongres ho môže zmeniť.“
Zdôraznil v odôvodnení sudca Christopher Cooper.
Obavy z deštrukcie a ústup prezidenta
Súdne pojednávania, ktoré prebiehali od konca apríla, riešili dve súbežné žaloby. Zatiaľ čo žalobu organizácií zameraných na ochranu kultúrneho dedičstva sudca zamietol, rozhodol v prospech druhej žaloby, ktorú podala demokratická kongresmanka a členka správnej rady Joyce Beattyová.
Žalobcovia vyjadrovali vážne obavy, že prezident so svojimi spojencami bude pri ohlasovanej rekonštrukcii ignorovať prísne pamiatkové predpisy. Kongresmanka Beattyová neskrývala obavy, že Centrum múzických umení Johna F. Kennedyho, ktoré je domovom Národného symfonického orchestra a Washingtonskej národnej opery, čaká rovnaký osud ako východné krídlo Bieleho domu či tamojšiu Ružovú záhradu. Trumpove skoršie vyhlásenia o tom, že chce „plne odhaliť“ oceľovú kostru budovy, tieto pochybnosti len umocňovali.
Napriek tomu, že viceprezidentka centra pre vzťahy s verejnosťou Roma Daraviová v piatok ešte obhajovala kroky vedenia, prezident nakoniec ustúpil.
„Súd v odvolacom konaní potvrdí rozhodnutie správnej rady uznať historický prínos prezidenta Trumpa pre kultúrne centrum našej krajiny.“
Uviedla Daraviová, poukazujúc na zlý technický stav budovy.
Avšak samotný Donald Trump už v reakcii na rozsudok zverejnil na platforme Truth Social vyhlásenie, v ktorom kapituloval a upustil od svojho návrhu na renováciu.
„Budeme spolupracovať s Kongresom na tom, aby sme túto zlyhávajúcu inštitúciu vrátili späť do ich rúk, aby mohli rozhodnúť, čo s ňou ďalej urobiť.“
Napísal prezident a potvrdil vrátenie kontroly zákonodarcom.
Májové rozhodnutie federálneho súdu z roku 2026 jasne demonštruje limity exekutívnej moci pri snahe o rýchle a radikálne zmeny v nezávislých kultúrnych inštitúciách. Trumpov pokus o ovládnutie a demonštratívne premenovanie Kennedyho centra narazil na pevnú bariéru v podobe Kongresu a justície. Hoci prezident prezentoval celú snahu ako boj proti progresívnej „woke“ kultúre, súd vyhodnotil jeho kroky ako čisté prekročenie právomocí. Rýchla reakcia Donalda Trumpa na Truth Social a jeho prenechanie „zlyhávajúcej inštitúcie“ Kongresu naznačuje, že z tohto zložitého a nepopulárneho právneho sporu chcel čo najrýchlejšie vycúvať.