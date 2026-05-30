Spojené štáty vyslali do tichomorského regiónu jasný odkaz o svojom odhodlaní udržať strategickú rovnováhu. Americký minister obrany Pete Hegseth vo svojom sobotňajšom prejave na prestížnom bezpečnostnom summite Dialóg Shangri-La v Singapure varoval pred čínskou hegemóniou a vyzval ázijských spojencov na razantné zvýšenie výdavkov na obranu. Súčasne však potvrdil, že komunikácia s Pekingom sa na vojenskej úrovni zlepšuje. Hegsethovo vystúpenie zároveň presiahlo hranice Ázie, keď vyslal mimoriadne ostré varovanie smerom k Iránu o plnej pripravenosti Washingtonu kedykoľvek obnoviť vojenské operácie.
Koniec ilúzií: Tichomorie nesmie ovládnuť Čína
Počas svojho kľúčového vystúpenia na summite Dialóg Shangri-La v Singapure, ktoré sa uskutočnilo dnes, v sobotu 30. mája 2026, americký minister obrany Pete Hegseth jasne definoval pacifickú stratégiu USA. Spojené štáty sa podľa neho usilujú o takú stabilitu, v ktorej nebude mať žiadna krajina priestor na nadobudnutie nespornej prevahy.
„To, o čo sa usilujeme je stabilná rovnováha, ktorá bude vyhovovať Američanom aj našim spojencom – priaznivá, ale trvalá rovnováha síl, v ktorej žiadny štát, ani Čína, nebude môcť nadobudnúť hegemóniu a ohroziť bezpečnosť či prosperitu nášho štátu a našich spojencov.“
Zdôraznil pred prítomnými medzinárodnými delegátmi Hegseth. Minister upozornil, že v celom tichomorskom regióne v súčasnosti panuje absolútne oprávnená obava z masívneho čínskeho zbrojenia. Rovnako znepokojujúce je podľa neho aj rozširovanie vojenských aktivít Pekingu, ktoré už presahujú hranice samotného regiónu.
Výzva spojencom a prekvapivé oteplenie s Pekingom
Šéf amerického rezortu obrany však prízvukoval, že cieľom Washingtonu v žiadnom prípade nie je vyvolávanie nepotrebnej konfrontácie. Naopak, regionálni spojenci podľa neho potrebujú predovšetkým stabilitu, nie ďalšiu eskaláciu napätia. Na dosiahnutie tohto cieľa však sformuloval rázne očakávania voči partnerom v regióne:
- Zvýšenie rozpočtov: Hegseth priamo vyzval ázijských spojencov, aby signifikantne zvýšili svoje vojenské výdavky.
- Zadržiavanie moci: Tieto investície majú slúžiť ako hlavný nástroj na čelenie rastúcej moci Číny a efektívne zabránenie jej dominancii.
Napriek tvrdej obrannej rétorike priniesol minister aj pozitívne správy o stave bilaterálnych americko-čínskych vzťahov. Tie sú podľa jeho slov aktuálne lepšie ako v uplynulých rokoch, pričom sa výrazne zintenzívnila aj priama a dôležitá komunikácia medzi ozbrojenými silami oboch superveľmocí.
Tvrdý odkaz Iránu: Zásoby sú plné, sme pripravení
Hoci bol singapurský summit venovaný predovšetkým ázijskej bezpečnosti, americký minister obrany využil medzinárodné pódium aj na vyjadrenie sa k vojne proti Iránu. Jeho postoj nenechal nikoho na pochybách o pripravenosti Spojených štátov opätovne použiť silu.
„Naša schopnosť v prípade potreby obnoviť operácie spočíva v tom, že sme na to viac než pripravení a naše zásoby sú viac než dostatočné.“
Deklaroval Hegseth odhodlanie okamžite obnoviť vojenské útoky, ak si to strategická situácia vyžiada.
Vystúpenie Peta Hegsetha na summite v Singapure na konci mája 2026 ukazuje komplexnú, no ráznu bezpečnostnú doktrínu Spojených štátov. Na jednej strane sa Washington snaží o deeskaláciu a stabilizáciu vzťahov s Pekingom prostredníctvom vojenských liniek, no zároveň buduje silnú aliančnú hradbu v Pacifiku s jasnou požiadavkou na vyššie finančné nasadenie ázijských partnerov. Najtvrdší odkaz však prekvapivo nesmeroval len do Pekingu, ale aj do Teheránu. Otvorené deklarovanie plných vojenských skladov a pripravenosti kedykoľvek obnoviť údery na Irán potvrdzuje, že USA si napriek tichomorskému zameraniu naďalej udržiavajú vysoko aktívnu odstrašujúcu a útočnú silu aj v kontexte Blízkeho východu.