Ruská armáda spustila v piatok večer rozsiahly útok na Ukrajinu, pri ktorom opäť nasadila rakety a drony. Letecký poplach bol následne vyhlásený v Kyjeve aj vo viacerých oblastiach na západe Ukrajiny. Masívnemu úderu predchádzali opakované varovania ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý sa opieral o informácie z prostredia vojenskej rozviedky. Táto eskalácia nasleduje po nedávnych ruských hrozbách o systematických útokoch na ukrajinskú metropolu.
Rakety smerujúce na Kyjev a masívne varovania
Ukrajinská armáda v piatok 29. mája 2026 vo večerných hodinách varovala pred ruskými riadenými strelami. Tieto rakety bezprostredne ohrozovali viaceré kľúčové územia, pričom smerovali najmä na nasledovné oblasti:
- Kyjevská oblasť.
- Vinnycká oblasť.
- Charkovská oblasť.
- Černihivská oblasť.
Priamo v ukrajinskej metropole boli následne hlásené aj reálne výbuchy. Počas piatka bol v Kyjeve vyhlásený letecký poplach pre hrozbu raketových útokov celkovo až štyrikrát. Najnovší z týchto poplachov sa začal krátko po 19.00 h miestneho času.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred touto vlnou útokov počas piatka varoval opakovane, a to celkovo trikrát. Pri svojich apeloch sa odvolával na presné informácie od ukrajinských tajných služieb a vojenskej rozviedky. Tieto naliehavé varovania prezentoval počas stretnutia s rakúskym spolkovým kancelárom Christianom Stockerom, následne po rokovaní s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom a neskôr ich zverejnil aj vo svojom príspevku na platforme Telegram.
„Máme informácie od spravodajských služieb o príprave nového masívneho útoku zo strany Ruska. Prosím, venujte pozornosť leteckým poplachom a chráňte si životy.“
Vyzýval vo svojich naliehavých vyhláseniach Zelenskyj.
Ruská odveta a apel na spojencov
Súčasná vojenská eskalácia má priamu spojitosť s udalosťami z predchádzajúcich dní. Rusko už v pondelok avizovalo úmysel spustiť systematické útoky priamo na ciele v Kyjeve, pričom vyzvalo cudzincov a diplomatov, aby ukrajinskú metropolu opustili. Tieto avizované útoky Moskva prezentovala ako odvetu za útok z minulého týždňa, ktorého terčom sa stala ubytovňa v Rusmi okupovanej Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. Pri tomto incidente zahynulo 21 ľudí, avšak Ukrajina akúkoľvek zodpovednosť za útok poprela. Minulú nedeľu si následná ruská odveta na Kyjev a ďalšie oblasti Ukrajiny vyžiadala obete na životoch a desiatky zranených.
V reakcii na túto kritickú situáciu Zelenskyj vo svojom príspevku na platforme Telegram vyzval na uvalenie ďalších sankcií voči Rusku. Zároveň dôrazne pripomenul, že implementácia dohôd s partnermi týkajúcich sa protivzdušnej obrany Ukrajiny sa nesmie za žiadnych okolností odkladať.
Piatkový masívny útok jasne ukazuje realizáciu ruských hrozieb o systematických úderoch na ukrajinské hlavné mesto. Nasadenie rakiet a dronov potvrdzuje snahu zasiahnuť široké územie, o čom svedčia poplachy od Kyjeva až po západnú Ukrajinu. Tri varovania od ukrajinského prezidenta v priebehu jedného dňa, podložené dátami rozviedky, zdôrazňujú aktuálnu bezpečnostnú hrozbu a podčiarkujú dôležitosť Zelenského apelu na neodkladnú implementáciu dohôd o protivzdušnej obrane s medzinárodnými partnermi.