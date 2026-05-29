Ruský prezident Vladimir Putin v piatok z kazašskej Astany rázne odmietol predčasné závery o ruskom pôvode dronu, ktorý v meste Galati zasiahol obytný dom a zranil dvoch ľudí. Namiesto toho naznačil, že incident mohla spôsobiť zablúdená ukrajinská technika. Kým rumunské úrady trvajú na tom, že išlo o ruský stroj, šéf Kremľa spochybňuje vyjadrenia európskych predstaviteľov a žiada objektívne dôkazy. Do situácie sa zapojil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý v telefonáte s rumunským náprotivkom ocenil pevnú reakciu Bukurešti.
Putinova ofenzíva z Astany a kritika EÚ
Počas piatkovej tlačovej konferencie v kazašskej metropole Astana (29. mája 2026), kde sa ruský prezident zúčastnil na plenárnom zasadnutí Eurázijského ekonomického fóra, reagoval na obvinenia z útoku na členský štát NATO. Podľa jeho slov Moskva zatiaľ nedisponuje žiadnymi informáciami, ktoré by potvrdzovali ruský pôvod dronu z rumunského mesta Galati.
„Pred vstupom do tejto miestnosti som sa dozvedel, že sa niečo stalo s údajne naším dronom. Nikto nemôže povedať, odkiaľ to lietadlo pochádza, kým sa neuskutoční jeho expertíza,“
Vyhlásil šéf Kremľa. Dodal, že Rusko je pripravené celý incident posúdiť v prípade, ak mu budú poskytnuté „objektívne údaje“. Následne priamo zaútočil na predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú:
„Kto v Rumunsku hovorí, že je to ruský dron? Pani von der Leyenová nebola v Rumunsku a neskúmala zvyšky tohto dronu,“
Uviedol Putin odkazujúc na európsku líderku.
Kremeľ ukazuje prstom na ukrajinské sily
Putin v rámci svojej argumentácie naznačil, že za nočným incidentom môže v skutočnosti stáť ukrajinský dron, ktorý sa odchýlil od svojej trasy v dôsledku technickej poruchy alebo rušenia signálu.
Svoje tvrdenia oprel o údajnú históriu predchádzajúcich incidentov:
- Ukrajinské drony podľa Putina už v minulosti vleteli do vzdušného priestoru Fínska, Poľska a niektorých pobaltských štátov.
- Prvá reakcia bola podľa neho vždy rovnaká ako teraz v Rumunsku, a to že ide o ruský útok.
- Krátko nato sa však podľa neho ukázalo, že to nemalo nič spoločné s ruskými lietadlami. Namiesto toho išlo o ukrajinské drony, ktoré sa vychýlili z kurzu, havarovali z iného dôvodu alebo boli ovplyvnené elektronickým bojom.
Ruský prezident uzavrel túto tému konštatovaním, že aj v tomto aktuálnom rumunskom prípade si myslí, že ide o podobnú situáciu.
Rumunsko trvá na svojom, Zelenskyj volal Danovi
Samotné rumunské úrady napriek Putinovým vyhláseniam trvajú na tom, že dron, ktorý poškodil obytnú budovu, bol skutočne ruský. Rumunsko ako členský štát Severoatlantickej aliancie už opakovane hlásilo narušenia svojho vzdušného priestoru v blízkosti hraníc s Ukrajinou. Tieto incidenty sa vyskytovali najmä počas útokov ruských ozbrojených síl na ukrajinské prístavy na rieke Dunaj. Doterajšie pády sa však vždy odohrali mimo obývaných oblastí. Piatkový incident v Galati je vôbec prvým prípadom, keď bezpilotné lietadlo zasiahlo civilnú budovu priamo na území Rumunska.
Do napätej diplomatickej situácie sa vložil aj Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok telefonicky hovoril so svojím rumunským partnerom Nicušorom Danom. V rozhovore mu vyjadril plnú podporu a zraneným zaželal skoré uzdravenie.
„Je dôležité, že Rumunsko reagovalo na to, čo sa stalo, zásadovo, promptne a rázne,“
Napísal Zelenskyj vo svojom oficiálnom stanovisku zverejnenom na sociálnych sieťach.
Zatiaľ čo rumunské úrady trvajú na ruskom pôvode dronu, ktorý vôbec po prvýkrát zasiahol obytnú budovu v krajine, Kremeľ túto verziu ostro spochybňuje. Vladimír Putin využíva absenciu okamžitej expertízy na priamu kritiku Ursuly von der Leyenovej a presunutie viny na technické zlyhanie ukrajinských síl. Zásah v meste Galati, pri ktorom sa zranili dvaja ľudia, tak spúšťa nielen informačnú vojnu, ale aj priamu strategickú komunikáciu medzi Volodymyrom Zelenským a rumunským prezidentom Nicušorom Danom.