Kauza, ktorá dlhodobo polarizuje slovenskú politickú aj bezpečnostnú scénu, dospela do ďalšieho kritického bodu. Okresný súd v Banskej Bystrici v piatok definitívne zamietol návrh ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na zastavenie exekučného konania vedeného v prospech policajtov známych ako čurillovci. Rozhodnutie súdu otvára priamu cestu k reálnemu stiahnutiu finančných prostriedkov z účtu člena vlády. Právny zástupca policajtov navyše upozorňuje, že ministrova obhajoba a snaha zvrátiť pôvodný rozsudok z roku 2025 už celkový účet za odškodnenie výrazne predražila.
Súdne rozhodnutie: Peniaze poputujú exekútorovi
Aktuálny právny posun potvrdil v piatok 29. mája 2026 na sociálnej sieti advokát policajtov Peter Kubina. Informoval o tom, že Okresný súd v Banskej Bystrici návrh ministra za stranu Hlas-SD na zastavenie exekúcie zamietol.
Nasledujúce kroky v exekučnom procese podľa advokáta:
- Právoplatnosť: Uznesenie súdu nadobudne právoplatnosť momentom jeho doručenia zúčastneným stranám, čo by sa malo udiať najneskôr do dvoch týždňov.
- Exekučný príkaz: Bezprostredne po nadobudnutí právoplatnosti bude podľa zákona nasledovať exekučný príkaz priamo banke.
- Strhnutie prostriedkov: Na základe tohto príkazu budú peniaze, ktoré sú aktuálne zablokované na účte povinného ministra, vyplatené exekútorovi v prospech oprávnených policajtov.
Účet sa predražil o ďalších 40 000 eur
Základom exekúcie je rozsudok Mestského súdu Bratislava IV zo dňa 10. septembra 2025. Podľa tohto verdiktu pre zmeškanie sa musí Matúš Šutaj Eštok policajtom okolo Jána Čurillu ospravedlniť za to, že ich prirovnal k právoplatne odsúdenému mafiánovi Mikulášovi Černákovi. Zároveň má šiestim policajtom vyplatiť spoločné odškodnenie vo výške 90 000 eur, ako aj trovy konania a úroky z omeškania.
Advokát Kubina priblížil, že samotná exekúcia potrvá až do úplného vymoženia celej dlžnej sumy, a to vrátane všetkých nabiehajúcich úrokov z omeškania a trov.
„Keď zrátame všetky úroky z omeškania, súdne trovy a trovy exekúcie, povinnému sa v dôsledku jeho síce kvantitou rozsiahlej, ale obsahovo pomerne prázdnej snahy zvrátiť nezvratné tento proces dosiaľ predražil o približne 40.000 eur.“
Doplnil na margo situácie Kubina. Právnik zároveň upozornil, že táto suma stále nie je konečná, keďže naďalej prebiehajú odvolacie konania proti spomínanému kontumačnému rozsudku. Odvolaním ministra voči nezrušeniu tohto pôvodného rozsudku sa má ešte zaoberať krajský súd.
Výhovorka na portál verejnej správy
Minister vnútra zareagoval na pôvodný rozsudok pre zmeškanie prostredníctvom sociálnej siete. V statuse uviedol, že si za svojimi vyjadreniami na adresu policajtov naďalej pevne stojí. Svoje pochybenie pri preberaní elektronickej pošty obhajoval tým, že pre svoju pracovnú vyťaženosť takmer vôbec nepoužíva portál verejnej správy.
Súd podľa Šutaja Eštoka vôbec nezaujímali jeho vecné argumenty. Zároveň sudcovi otvorene vyčíta, že sa ho v tejto veci nesnažil kontaktovať aj iným spôsobom.
Piatkové zamietnutie zastavenia exekúcie v máji 2026 jasne demonštruje, že ignorovanie úradnej elektronickej komunikácie má aj pre vysokých štátnych funkcionárov reálne a tvrdé finančné následky. Argumentácia ministra vnútra o pracovnej vyťaženosti a nevyužívaní portálu verejnej správy pôsobí v kontexte štátneho aparátu prinajmenšom paradoxne. Rozhodnutie banskobystrického súdu znamená, že spor medzi Šutajom Eštokom a čurillovcami už opúšťa teoretickú rovinu politických deklarácií a čoskoro sa zmení na hmatateľný zásah do ministrovho osobného majetku. Navyše, predraženie celého procesu o 40 000 eur ukazuje, že politicky motivované vyhlásenia a následná ignorácia zabehnutých súdnych postupov predstavujú nielen reputačné, ale aj mimoriadne drahé riziko.