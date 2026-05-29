Rezortom investícií a regionálneho rozvoja otriasa vážny dotačný škandál. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) v piatok ostro vystúpilo proti prideleniu viac ako miliónovej štátnej dotácie firme, ktorá vykazuje všetky znaky schránkovej spoločnosti. Spoločnosť bez zverejnených referencií, fungujúcich kontaktov a reálneho sídla mala od štátu získať lukratívny balík peňazí. Poslanec Ján Hargaš priamo obviňuje ministra Samuela Migaľa zo zlyhania a naznačuje, že k vyplateniu peňazí nedošlo len vďaka včasnému zásahu médií.
Fantómová firma v popradskom biznis centre
Piatkové odhalenia (29. mája 2026) vrhajú mimoriadne nepriaznivé svetlo na dotačné schémy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Podľa opozičného poslanca Jána Hargaša (PS) minister Samuel Migaľ (nezávislý) schválil vyše miliónovú dotáciu subjektu, ktorý nespĺňa ani základné kritériá transparentnosti.
Kľúčové varovné signály, na ktoré upozornila opozícia:
- Nulová komunikácia a referencie: Podporená spoločnosť nedokáže preukázať žiadne relevantné referencie z minulosti, nedisponuje telefonickým kontaktom a vôbec neodpovedá na elektronickú komunikáciu.
- Sídlo v bytovke: Oficiálne sídlo firmy sa nachádza v bežnom bratislavskom bytovom dome. Na mieste sa nenachádza nikto, kto by vykonával aktivity platené zo štátnej dotácie.
- Fiktívny projekt: Realizácia samotného projektu v hodnote 1,2 milióna eur mala prebiehať v administratívnom centre v Poprade. Pri fyzickej kontrole na mieste však po firme nebolo ani stopy.
Zásah médií a tvrdé obvinenia z kšeftovania
Podľa opozičného poslanca je slovo „zlyhanie“ v tomto kontexte len veľmi slabým výrazom. Hargaš tvrdí, že proces vyplácania podozrivej dotácie už reálne prebiehal a zastavil sa doslova v hodine dvanástej.
„Podľa mojich informácií navyše už bežal proces vyplatenia dotácie a bol zastavený v poslednej chvíli len vďaka tomu, že sa na tento kšeft pýtali médiá. Pýtam sa, koľko ďalších kšeftov sa na ministerstve deje a nevieme o nich?“
Položil rečnícku otázku Hargaš.
Poslanec na záver svojho vystúpenia udrel priamo na najvyššie vedenie rezortu. Celá kauza je podľa neho len ďalším jasným dôkazom toho, že ministrovi Migaľovi, štátnemu tajomníkovi MIRRI Radomírovi Šalitrošovi a celej súčasnej vládnej garnitúre ide v prvom rade o netransparentné kšefty s verejnými zdrojmi.
Májový dotačný škandál z roku 2026 ukazuje, že kontrolné mechanizmy štátu pri prerozdeľovaní miliónových balíkov stále vykazujú fatálne medzery. Pridelenie 1,2 milióna eur fantómovej firme, ktorú podľa opozície zastavili až otázky novinárov, je pre ministra Samuela Migaľa mimoriadne kompromitujúce. Tento prípad nielenže podkopáva dôveru v transparentnosť celého rezortu investícií, ale zároveň poskytuje opozícii silnú muníciu na parlamentný boj. Ak sa preukáže, že vedenie MIRRI ignorovalo do očí bijúce varovné signály, nepôjde už len o administratívne pochybenie, ale o vážne podozrenie zo snahy o tunelovanie. Rezort bude musieť v najbližších dňoch čeliť obrovskému tlaku na zverejnenie celého pozadia tohto pochybného popradského projektu.