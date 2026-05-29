Európska únia a Maďarsko hlásia po rokoch napätia historický prielom. Brusel po piatkových rokovaniach uvoľní Budapešti vyše 16 miliárd eur z doteraz zablokovaných európskych fondov. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po stretnutí s novým maďarským premiérom Péterom Magyarom ocenila zásadný pokrok v reformách a boji proti korupcii, ktorý nastal po nedávnom konci éry Viktora Orbána. Uvoľnenie masívneho balíka financií znamená pre maďarskú ekonomiku kľúčový impulz a pre tamojších študentov dlho očakávaný návrat do vzdelávacieho programu Erasmus.
Vietor zmien a robustná architektúra proti korupcii
Nová maďarská vláda, ktorá vzišla z aprílových volieb a po rokoch vystriedala kabinet expremiéra Viktora Orbána, dokázala v rekordnom čase prelomiť ľady s európskymi inštitúciami. Európska komisia (EK) predtým Maďarsku pozastavila vyplácanie eurofondov vo výške približne 17 miliárd eur, a to pre vážne obavy z nedodržiavania zásad právneho štátu.
Piatkové stretnutie v Bruseli (29. mája 2026) však potvrdilo radikálny obrat. Šéfka EK Ursula von der Leyenová počas neho priamo vyzdvihla reformný pokrok od nástupu Magyarovej vlády.
„V celom Maďarsku už cítime vietor zmien.“
Skonštatovala von der Leyenová po ukončení spoločných rokovaní s novým premiérom.
Podľa jej slov Maďarsko naďalej veľmi potrebuje hlboké štrukturálne reformy, no s Bruselom sa už podarilo dohodnúť na takzvanej „robustnej architektúre“, ktorá má zaistiť efektívne riešenie problémov s korupciou. Budapešť zároveň formálne súhlasila s prísnou ochranou eurofondov v budúcnosti a obe strany našli rýchlu zhodu aj na dôležitých investičných projektoch. Okrem oživenia ekonomiky priniesla dohoda aj mimoriadne pozitívnu správu pre akademickú obec – maďarskí študenti sa budú môcť znova plnohodnotne podieľať na výmennom programe Erasmus.
Boj o každý eurocent: Kam budú smerovať miliardy?
Súčasný maďarský premiér Péter Magyar hovoril po rokovaniach o historickom prelome. Potvrdil, že jeho vláda je pripravená plynule pokračovať v spolupráci s eurokomisiou a že už spoločne dohodli všetky nevyhnutné kroky potrebné na definitívne odblokovanie financií. Intenzívne rozhovory, ktoré sa začali ešte pred samotným vznikom novej vlády strany Tisza, mali za primárny cieľ zosúladiť vzájomné očakávania s technickými možnosťami čerpania zdrojov. Zrodenie dohody však nebolo jednoduché, pričom Magyar označil rokovania za mimoriadne náročné a vyhlásil, že jeho kabinet bojoval za každý jeden eurocent.
Odblokovaná finančná pomoc v celkovej dohodnutej výške 16,4 miliardy eur pozostáva z viacerých zdrojov:
- Fond obnovy: EÚ je pripravená okamžite uvoľniť balík v hodnote 10 miliárd eur.
- Kohézne fondy: Z týchto zdrojov bude vyčlenených 4,2 miliardy eur.
- Podmienené zdroje: Budapešť získa k dispozícii ďalších 2,2 miliardy eur z fondov kohézie po úspešnom splnení ďalších dohodnutých krokov.
Získaný kapitál plánuje maďarská exekutíva okamžite investovať do kritickej infraštruktúry. Približne 1,5 miliardy eur bude smerovať do strategického rozvoja distribučnej siete a ďalšie dve miliardy eur sa využijú na rozsiahlu modernizáciu železníc.
Májový diplomatický triumf Pétera Magyara v roku 2026 ukazuje, že tvrdý vládny boj proti korupcii sa Budapešti vypláca nielen politicky, ale aj finančne. Premiér síce realisticky priznal, že jeho krajina má pred sebou ešte veľa domácich úloh, no zároveň rázne odmietol akékoľvek špekulácie – odblokovanie eurofondov podľa neho nie je v žiadnom prípade spojené s prístupovým procesom Ukrajiny do EÚ. Uvoľnenie 16,4 miliardy eur predstavuje pre Maďarsko po rokoch ekonomickej stagnácie a orbánovskej medzinárodnej izolácie doslova existenčný nádych. Ak vláda strany Tisza udrží svoj proeurópsky a protikorupčný kurz, dohoda s Bruselom môže definitívne ukotviť Maďarsko späť v jadre spoľahlivých európskych partnerov.