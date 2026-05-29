Nekonečný príbeh výstavby slovenskej diaľničnej siete pokračuje ďalšou kapitolou plnou politických a byrokratických prekážok. Dokončenie plánovaného úseku diaľnice D1 Turany - Hubová sa po predchádzajúcom dvojročnom zdržaní opäť posúva o ďalšie mesiace. Opozičný poslanec Ján Hargaš z hnutia Progresívne Slovensko (PS) z tohto stavu v piatok priamo obvinil ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD). Dôvodom odkladu majú byť podľa neho vážne pochybenia a diskriminačné podmienky pri obstarávaní zhotoviteľa. Celý spor už vyústil do zásahu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a uloženia dodatočných finančných nákladov.
Faktúra pre ministra a politická zodpovednosť
V piatok 29. mája 2026 sa ostro kritizoval postup štátu pri budovaní kritickej infraštruktúry. Poslanec Ján Hargaš upozornil na predlžovanie obstarávania a navrhol, aby minister dopravy Jozef Ráž z vlastných peňazí zaplatil faktúru vo výške 18 000 eur. Ide o sumu za znalecký posudok, ktorú ÚVO nariadil uhradiť Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) ako trovy konania o námietkach v druhej súťaži na daný diaľničný úsek.
„Takže by som mu rád touto cestou vystavil faktúru za tvrdohlavosť na sumu 18.000 eur za znalecký posudok, ktorý bude musieť zaplatiť ministerstvo dopravy, respektíve Národná diaľničná spoločnosť, pretože neobhájila nastavenie tohto tendra.“
Uviedol na adresu ministra Hargaš. Hoci samotný tender technicky zabezpečuje NDS, podľa opozičného poslanca nesie plnú politickú zodpovednosť práve šéf rezortu dopravy. Hargaš dodal, že je Rážovou zodpovednosťou zabezpečiť čo najrýchlejšiu výstavbu úseku. To však minister podľa Hargaša za dva roky nedokázal, čím štát stratil nielen drahocenný čas, ale aj peniaze.
Zásah ÚVO a sporné referencie zhotoviteľov
Kľúčovým problémom verejného obstarávania sú podmienky účasti. Na základe rozhodnutia ÚVO musí Národná diaľničná spoločnosť v súťaži upraviť podmienku týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Detaily sporného tendra na úsek Turany - Hubová:
- Rozšírenie skúseností: ÚVO nariadil, aby sa požadovaná skúsenosť mohla preukazovať samostatnými referenciami. To znamená uznanie skúseností aj pri realizácii rozdielnych projektov.
- Zvýhodnenie uchádzačov: Podľa informácií poslanca Hargaša predchádzajúcu podmienku referencie spĺňala len jediná zhotovená stavba, a to úsek D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka.
- Spojenie s prvým tendrom: Uvedený úsek podľa Hargaša stavali tie isté spoločnosti, ktoré sa uchádzali o účasť už v prvom tendri na zhotoviteľa úseku Turany - Hubová.
- Súdna dohra a zrušenie: NDS prvý tender napokon zruší, keďže správny súd nevyhovel jej návrhu na priznanie odkladného účinku. Diaľničiari predtým navrhli súdu preskúmať zákonnosť rozhodnutia ÚVO o zrušení tohto prvého tendra.
Reakcia ministerstva: Podmienky sú dnes otvorenejšie
Ministerstvo dopravy aj NDS obvinenia z netransparentnosti či diskriminácie odmietajú. Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková zdôraznila, že NDS postupuje pri obstarávaniach striktne v zmysle zákona a s maximálnou transparentnosťou. „Sporná“ podmienka z pôvodného tendra bola podľa jej slov v novej súťaži upravená presne podľa požiadaviek ÚVO.
„Zrušený tender sám ukázal, že táto stavba nie je šitá na mieru jedného uchádzača. Podľa toho, čo verejne prezentoval predseda ÚVO na tlačovej konferencii, sa do tendra prihlásili dvaja záujemcovia. Dnes sú navyše podmienky otvorenejšie.“
Reagovala Poláčiková. Zároveň dodala, že nakoľko ide o živú súťaž, rezort ju nemôže viac komentovať, aby nijakým spôsobom neovplyvnil jej konečný výsledok.
Samotná NDS potvrdila, že rozhodnutie ÚVO v súťaži plne rešpektuje. V stanovisku diaľničiari uviedli, že ich prioritou je v čo najskoršom termíne začať s výstavbou tohto existenčne potrebného úseku, aby odbremenili dotknuté obce od neúmernej dopravy a zároveň vyšli v ústrety motoristom.
Májová konfrontácia z roku 2026 okolo najdôležitejšej slovenskej diaľnice ukazuje, že výstavba infraštruktúry zostáva ťažkým politickým bojiskom. Zatiaľ čo opozícia obviňuje ministra Ráža z manažérskeho zlyhania a straty dvoch rokov, rezort dopravy argumentuje dodržiavaním zákona a rešpektovaním autority ÚVO. Faktom však zostáva, že nekonečné právne ťahanice, zrušené tendre a upravované podmienky oddaľujú moment, kedy bude severný ťah D1 konečne prepojený. Pre obyvateľov dotknutých obcí i celý tranzitný sektor ide o ďalšiu frustrujúcu správu, pričom politická zodpovednosť za toto meškanie bude bezpochyby naďalej kľúčovou témou parlamentných diskusií.