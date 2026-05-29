Narušenie vzdušného priestoru Severoatlantickej aliancie a priamy zásah obytnej budovy v Rumunsku vyvolali okamžitú reakciu aj na najvyššej politickej úrovni Slovenskej republiky. Prezident SR Peter Pellegrini v piatok odmietol ďalšiu eskaláciu napätia medzi Ruskom a členskými štátmi NATO. Hlava štátu apeluje na urgentné posilnenie východnej hranice a zároveň vyzýva medzinárodné spoločenstvo na zintenzívnenie mierových rokovaní. Noc hrôzy v rumunskom meste Galati medzičasom donútila tamojšie vedenie zvolať najvyššiu bezpečnostnú radu.
Výzva na mier a silnejšie hranice Slovenska
Slovenský prezident Peter Pellegrini vo svojom oficiálnom vyhlásení reagoval na dronový incident v Rumunsku, pričom zdôraznil jednoznačné odmietnutie eskalácie napätia medzi Ruskom a Alianciou. Pre Slovensko podľa neho musí byť v súčasnosti absolútnou prioritou zvýšenie bezpečnosti a celkovej obranyschopnosti východnej hranice. Tento krok je podľa prezidenta nevyhnutné realizovať nielen po technickej, ale rovnako aj po legislatívnej stránke.
„Vyjadrujem rumunskej vláde a občanom solidaritu. Útok ruského dronu na obytný dom v Rumunsku je nebezpečným precedensom, ktorý vyvoláva reálnu potrebu posilniť bezpečnosť členských krajín na východnom krídle NATO.“
Okrem vyjadrenia plnej solidarity zasiahnutému spojencovi prezident Pellegrini apeluje na zintenzívnenie medzinárodných aktivít a diplomatického tlaku. Cieľom tohto úsilia má byť posun v uviaznutých rokovaniach o mieri medzi brániacou sa Ukrajinou a Ruskou federáciou.
Bilancia z Galati a krízový režim v Bukurešti
Stanovisko slovenského prezidenta prišlo bezprostredne po tom, čo rumunský rezort obrany potvrdil detaily nočného útoku. V noci na dnešný piatok 29. mája 2026 narazilo bezpilotné lietadlo do strechy bytového domu v meste Galati. Podľa dostupných informácií išlo podľa všetkého o útočný stroj pochádzajúci z Ruska.
Aktuálna situácia po zásahu civilnej infraštruktúry:
- Obete a zranení: Záchranné zložky informovali, že pri incidente utrpeli ľahké zranenia dve civilné osoby – konkrétne 53-ročná žena a 14-ročný chlapec. Obaja pacienti sú v súčasnosti stabilizovaní.
- Reakcia rumunského štátu: V dôsledku tohto vážneho incidentu zvolala rumunská hlava štátu mimoriadne zasadnutie Najvyššej rady národnej obrany. Jej hlavnou úlohou je prerokovať ďalšie dôsledky a bezpečnostné opatrenia pre krajinu.
Piatková reakcia prezidenta Pellegriniho z konca mája 2026 ukazuje, že Slovensko vníma incidenty s ruskými dronmi ako bezprostrednú hrozbu pre celý východný blok Aliancie. Zásah paneláku v Galati a zranenie rumunských civilistov menia teoretické riziko na hmatateľnú realitu, na ktorú musí Bratislava reagovať zrýchleným budovaním vlastnej vzdušnej a technickej ochrany. Výzva slovenskej hlavy štátu na mierové rokovania však zároveň naznačuje snahu vyhnúť sa scenáru, v ktorom by prípadná vojenská odveta NATO viedla k otvorenému stretu s Moskvou. V čase, keď rumunské velenie rokuje o odvrátení ďalších úderov, sa východné krídlo Aliancie ocitá v najkrehkejšej bezpečnostnej situácii za posledné roky.