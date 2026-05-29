Varšava vysiela Kyjevu nekompromisný diplomatický signál, ktorý otriasa základmi ich strategického spojenectva. Poľský prezident Karol Nawrocki v piatok oznámil šokujúci zámer – navrhol odobrať ukrajinskému lídrovi Volodymyrovi Zelenskému Rad Bielej orlice, absolútne najvyššie štátne vyznamenanie Poľskej republiky. Dôvodom tohto bezprecedentného kroku je Zelenského kontroverzný dekrét o glorifikácii Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA). Kým Poľsko zostáva kľúčovým vojenským partnerom Ukrajiny v boji proti ruskej agresii, historické rany z čias druhej svetovej vojny začínajú v roku 2026 opäť tvrdo dominovať bilaterálnym vzťahom.
Dekrét o hrdinoch a tiene Volynského masakra
Zelenskyj nedávno pobúril poľskú politickú scénu, keď prijal dekrét, ktorým uznal príslušníkov UPA za „hrdinov“ a rozhodol sa po tejto organizácii pomenovať vojenskú jednotku. Tento krok narazil na diametrálne odlišné vnímanie histórie v oboch štátoch, ktoré vnáša klin do ich súčasného spojenectva.
Historický rozpor medzi Varšavou a Kyjevom:
- Ukrajinský pohľad: Kyjev považuje skupinu predovšetkým za legitímne hnutie protisovietskeho odporu bojujúce za národnú nezávislosť.
- Poľský pohľad: Varšava pripisuje UPA priamu zodpovednosť za krvavý Volynský masaker, brutálne deportácie Židov a rozsiahle násilnosti. Tie po vojne pokračovali nielen v juhovýchodnom Poľsku, ale aj na severovýchodnom Slovensku a na samotnej západnej Ukrajine.
Júnová kapitula rozhodne o osude vyznamenania
Súčasný poľský prezident Karol Nawrocki v priebehu dnešného dňa, piatka 29. mája 2026, oficiálne potvrdil, že už požiadal o zaradenie tejto výbušnej otázky do programu najbližšieho zasadnutia Kapituly Radu Bielej orlice. Najvyššie štátne vyznamenanie pritom Zelenskému udelil ešte v roku 2023 Nawrockého predchodca v úrade, Andrzej Duda.
„Zasadnutie Kapituly Radu Bielej orlice sa uskutoční 8. júna a navrhol som, aby jedným z bodov programu bolo zbavenie prezidenta Zelenského tohto radu. Rozhodnutie Kyjeva ma hlboko pobúrilo. Glorifikovanie UPA poskytlo ruskej propagande množstvo paliva pre dezinformácie.“
Vyhlásil úradujúci poľský prezident.
Nawrocki zároveň doplnil dôležitý procedurálny fakt: hoci konečné a definitívne rozhodnutie o odobratí radu leží na ňom ako na hlave štátu, ústavný a ceremoniálny postup vyžaduje, aby kapitula tento závažný návrh najprv podrobne posúdila na svojom júnovom zasadnutí.
Spojenci proti Putinovi, no s jasnými hranicami
Napriek ostrej diplomatickej roztržke si je Varšava plne vedomá aktuálnej geopolitickej reality a bezpečnostných hrozieb na východných hraniciach. Nawrocki zdôraznil, že podpora Ukrajiny v jej obrane proti Rusku a „banditovi, ktorým je ruský prezident Vladimir Putin“, zostáva pre Poľsko aj naďalej strategickou prioritou.
Kritický postoj k ukrajinskému prezidentovi však uzavrel ráznym a varovným odkazom: „Takto sa však vzťahy medzi krajinami nebudujú.“
Piatkový návrh prezidenta Nawrockého z konca mája 2026 je jasným dôkazom toho, že historická pamäť je v poľskej politike nezriedka silnejšia než akákoľvek súčasná geopolitická solidarita. Odobratie najvyššieho štátneho vyznamenania úradujúcej hlave kľúčového spojeneckého štátu je v medzinárodnej diplomacii extrémnym a zriedkavým krokom. Nawrocki týmto manévrom ukazuje domácej scéne i Kyjevu, že kým poľské zbrane, logistika a podpora budú prúdiť na front aj naďalej, politické ústupky voči Ukrajine v citlivých národných otázkach sa definitívne skončili. Ak Zelenského administratíva neprehodnotí svoj prístup k historickému odkazu UPA, júnové zasadnutie kapituly môže zasadiť poľsko-ukrajinským vzťahom hlbokú, symbolickú ranu, ktorú kremeľská propaganda nepochybne naplno využije vo svoj prospech.