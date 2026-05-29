Slovenský premiér Robert Fico rázne zareagoval na nočný vojenský incident v Rumunsku, kde do obytného domu narazil zablúdený dron. Predseda vlády vyjadril Bukurešti plnú solidaritu, no zároveň pred európskymi partnermi varoval pred unáhlenými reakciami a ďalšou eskaláciou napätia. Práve táto udalosť podľa neho naplno potvrdzuje nevyhnutnosť okamžitého obnovenia diplomatického dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom, pred čím varoval už v minulosti.
Dron zasiahol bytovku, zranil civilistov
Mimoriadne nebezpečná situácia sa odohrala v noci na piatok v rumunskom meste Galati. Podľa informácií rumunského rezortu obrany tam do strechy bežného bytového domu narazilo bezpilotné lietadlo, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzalo z Ruska.
Následky tohto incidentu si našťastie nevyžiadali obete na životoch, no zasiahli civilné obyvateľstvo:
- Pri náraze utrpeli ľahké zranenia dve osoby – 53-ročná žena a 14-ročný chlapec.
- Záchranné zložky na mieste obratom potvrdili, že obaja pacienti sú stabilizovaní a mimo ohrozenia života.
- Rumunský prezident Klaus Iohannis pre vážnosť situácie okamžite zvolal mimoriadne zasadnutie Najvyššej rady národnej obrany, aby štát prerokoval bezpečnostné dôsledky tohto narušenia vzdušného priestoru.
Fico žiada dialóg, varuje pred siláckymi rečami
Na medzinárodný incident promptne zareagoval aj Úrad vlády SR. Slovenský premiér Robert Fico vyjadril rumunskej vláde plnú solidaritu. Zároveň však vyslal do štruktúr Európskej únie (EÚ) výzvu na maximálnu zdržanlivosť a varoval pred „siláckymi vyhláseniami“, ktoré by mohli situáciu len zhoršiť.
Fico opätovne zdôraznil svoju dlhodobú požiadavku na otvorenie okamžitého diplomatického dialógu medzi Bruselom a Moskvou.
„Už pred niekoľkými dňami som vyhlásil, že pri neexistencii dialógu medzi EÚ a Ruskou federáciou môže akýkoľvek zablúdený dron viesť k takej eskalácii napätia, ktorú nebudeme schopní zvládnuť,“
pripomenul svoje nedávne varovanie slovenský predseda vlády.
Incident v rumunskom meste Galati je ďalším mementom mimoriadneho rizika, ktoré so sebou prináša vojna na Ukrajine pre bezprostredne susediace štáty NATO. Kým východné krídlo Aliancie zvyčajne pri podobných narušeniach žiada ráznejšie vojenské odstrašenie a posilnenie protivzdušnej obrany, slovenský premiér volí odlišnú politickú stratégiu. Svojím apelom na obnovenie európsko-ruského dialógu sa snaží predísť scenáru, v ktorom by fatálna technická chyba alebo zablúdená munícia vtiahla členské štáty do priameho a nezvládnuteľného vojenského stretu s Moskvou.