Lesný terén na Kysuciach si vyžiadal krutú daň. Štvrtková jazda na štvorkolke sa v oblasti Lodna skončila tragickým nárazom do stromu. Záchranári bojovali o život 76-ročného muža, ktorý však napriek rozšírenej resuscitácii priamo na palube vrtuľníka svojim zraneniam podľahol. Druhý, 64-ročný účastník nehody, skončil v rukách pozemných záchranárov. Polícia už v prípade začala trestné stíhanie. Nešťastie podčiarkuje riziká spojené s pohybom motorových vozidiel v ťažko dostupných horských lokalitách.
Záchranná akcia na lane: Boj o život v oblakoch
K fatálnemu nárazu štvorkolky do stromu došlo vo štvrtok 28. mája 2026 v náročnom lesnom teréne v okrese Kysucké Nové Mesto, konkrétne v oblasti Lodna. Na mieste okamžite zasahovali všetky zložky integrovaného záchranného systému – horskí záchranári z Kysuckých Beskýd, hasiči a posádka žilinských leteckých záchranárov.
Priebeh záchrany 76-ročného pacienta:
- Výsadok lekárky: Vzhľadom na neprístupný terén musela byť lekárka leteckej záchrannej služby vysadená priamo na miesto nehody pomocou palubného navijaka.
- Kritický stav: Lekárka si prevzala do starostlivosti muža s ťažkými, život ohrozujúcimi poraneniami viacerých častí tela. Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bol okamžite evakuovaný.
- Smrť na palube: Počas letu do nemocnice sa pacientov zdravotný stav drasticky zhoršil. Záchranári museli spustiť rozšírenú kardiopulmonálnu resuscitáciu, pri ktorej použili aj automatický resuscitačný prístroj EasyPulse. Napriek maximálnemu úsiliu sa krvný obeh nepodarilo obnoviť a muž zraneniam počas transportu podľahol.
Polícia koná: Trestné stíhanie a odber krvi
Druhý účastník nehody, 64-ročný muž, bol po prvotnom ošetrení zvezený terénnym vozidlom Horskej záchrannej služby do samotnej obce Lodno. Tam bol odovzdaný do starostlivosti posádky rýchlej lekárskej pomoci.
Vodič havarovanej štvorkolky bol následne prevezený do nemocnice. Kompetentné orgány mu nariadili odber krvi na zistenie prípadnej prítomnosti alkoholu v organizme.
„V súvislosti s touto udalosťou poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Kysucké Nové Mesto začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Ďalšie okolnosti tragickej udalosti sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.“
Uviedla žilinská krajská polícia k aktuálnemu stavu prípadu.
Extrémny deň žilinských letcov: V akcii aj pri zranenom pilčíkovi
Štvrtok bol pre posádku žilinských leteckých záchranárov mimoriadne vyčerpávajúci. Vrtuľník strávil vo vzduchu celkovo až 307 minút. Okrem tragédie v Lodne zasahovali záchranári aj pri ďalších vážnych udalostiach v regióne.
V ťažko dostupnom lesnom teréne v lokalite Harvelka neďaleko Novej Bystrice si vážne poranil ruku 52-ročný pilčík. Leteckí záchranári mu poskytli ošetrenie a analgetickú liečbu. Následne bol z neprístupného terénu evakuovaný pomocou palubného navijaka a letecky transportovaný do nemocnice v Čadci.
Tragédia v Kysuckých Beskydách z konca mája 2026 opätovne otvára problematiku bezpečnosti pri jazde na terénnych štvorkolkách, ktorých popularita neustále rastie. Náraz do stromu, ktorý stál život 76-ročného muža, a prebiehajúce trestné stíhanie pre usmrtenie jasne ilustrujú, aké fatálne následky môže mať strata kontroly nad silným strojom v zradnom lesnom prostredí. Zároveň táto udalosť, spolu so zásahom pri zranenom pilčíkovi, zdôrazňuje nenahraditeľnú úlohu Leteckej záchrannej zdravotnej služby. Len vďaka ich špičkovému vybaveniu, akým je palubný navijak či prístroj EasyPulse, majú pacienti z odľahlých horských oblastí vôbec šancu na rýchly transport. Každá minúta zo spomínaných 307 minút, ktoré záchranári strávili vo štvrtok vo vzduchu, predstavuje obrovské nasadenie pri ochrane ľudských životov v najextrémnejších podmienkach.