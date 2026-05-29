Útok na rumunské mesto Galati vyvolal okamžitú a ostrú odozvu najvyšších európskych a aliančných štruktúr. NATO aj Európska únia v piatok jednohlasne odsúdili Ruskú federáciu za bezprecedentné narušenie vzdušného priestoru členského štátu, pri ktorom ruský vojenský dron priamo zasiahol obytný dom. Kým Brusel deklaruje plnú solidaritu a hrozí Moskve stupňovaním tlaku, Bukurešť žiada urgentné rozmiestnenie protidronovej obrany. Incident, ktorý si vyžiadal zranených civilistov, mimoriadne znepokojil aj susedné Moldavsko.
NATO a EÚ: Ruská agresia prekročila ďalšiu hranicu
Kritický incident z piatkového rána 29. mája 2026 okamžite aktivoval komunikačné kanály Severoatlantickej aliancie. Generálny tajomník NATO Mark Rutte je podľa oficiálnych vyjadrení v priamom kontakte s rumunskými úradmi a koordinuje ďalší postup. Hovorkyňa Aliancie Allison Hartová na sociálnej sieti X (bývalý Twitter) rázne odsúdila správanie Kremľa.
„Dnes skoro ráno zasiahol dron bytový dom v Rumunsku, keď Rusko zaútočilo na ukrajinskú infraštruktúru v blízkosti hraníc. Odsudzujeme bezohľadnosť Ruska a NATO bude naďalej posilňovať svoju obranu proti všetkým hrozbám vrátane dronov.“
Uviedla v oficiálnom stanovisku Hartová.
Rovnako tvrdý postoj zaujala aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, ktorá úder na civilnú budovu v členskom štáte EÚ označila za moment, kedy ruská agresívna vojna prekročila ďalšiu nebezpečnú hranicu.
„Stojíme v plnej solidarite s Rumunskom a jeho obyvateľmi... Zatiaľ čo pokračujeme v posilňovaní našej bezpečnosti a odstrašovaní, najmä na našej východnej hranici, budeme na Rusko vyvíjať čoraz väčší tlak.“
Napísala šéfka európskej exekutívy.
Zranení v Galati a strach v neutrálnom Moldavsku
Samotné Rumunsko nenechalo incident bez ostrej diplomatickej odozvy. Ministerstvo zahraničných vecí v Bukurešti priamo obvinilo Rusko z nezodpovednej eskalácie celého konfliktu.
Následky útoku a požiadavky Bukurešti:
- Bilancia z Galati: Zásah dronu do obytného domu vyvolal rozsiahly požiar, ktorý sa hasičským jednotkám medzičasom podarilo uhasiť. Rumunské úrady oficiálne hlásia dvoch zranených civilistov.
- Výzva pre Alianciu: Rumunsko v reakcii na hrozbu naliehavo vyzvalo NATO, aby radikálne urýchlilo presun moderných prostriedkov na obranu proti dronom priamo na jeho štátne územie.
Napätie sa okamžite prelialo aj do susedného Moldavska, ktoré je strategicky zakliesnené medzi Rumunskom a brániacou sa Ukrajinou. Tamojšia prezidentka Maia Sanduová označila situáciu za mimoriadne znepokojivú. Na sociálnej sieti konštatovala, že Moldavská republika plne solidárne stojí po boku Rumunska a zraneným v Galati zaželala rýchle uzdravenie s jasným odkazom: „Rusko predstavuje nebezpečenstvo pre všetkých a treba ho zastaviť.“
Piatkové spoločné odsúdenie ruského útoku zo strany NATO a EÚ v máji 2026 dokazuje, že zásah obytnej budovy v Rumunsku už Brusel nevníma len ako okrajovú nehodu, ale ako testovanie odolnosti východného krídla. Ostré slová Ursuly von der Leyenovej o prekročení ďalšej hranice a prísľub Allison Hartovej o posilňovaní protidronovej obrany naznačujú, že Aliancia bude musieť prejsť od diplomatických fráz k reálnym vojenským krokom. Moldavská reakcia prezidentky Maie Sanduovej podčiarkuje regionálnu nervozitu – ak ruské drony padajú do obývačiek v členskom štáte NATO, neutrálne Moldavsko sa ocitá v absolútnom a bezprostrednom ohrození. Kľúčovou otázkou nasledujúcich dní tak bude, či generálny tajomník Mark Rutte vyhovie urgentnej výzve Bukurešti a skutočne presunie na rumunsko-ukrajinskú hranicu požadované systémy protivzdušnej obrany, ktoré by dokázali podobné smrtiace omyly v budúcnosti eliminovať.