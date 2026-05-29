Vojna na Ukrajine v plnej sile prekročila hranice Severoatlantickej aliancie. Rumunsko zažilo v noci na piatok bezprecedentný šok, keď ruský vojenský dron priamo zasiahol obytný dom v pohraničnom meste Galati. Explózia na desiatom poschodí si vyžiadala zranených a masovú evakuáciu. Bukurešť okamžite obvinila Moskvu z nezodpovednej eskalácie a od vedenia NATO žiada urgentné dodávky protidronových systémov. Ide o historicky prvý zásah obývanej civilnej budovy na území Rumunska od začiatku ruskej invázie.
Noc hrôzy v Galati: Explózia na desiatom poschodí
K drastickému incidentu došlo v noci na dnešný piatok 29. mája 2026. Jeden z ruských bezpilotných strojov, ktoré boli pôvodne nasadené pri masívnych nočných útokoch proti Ukrajine, vletel hlboko do rumunského vzdušného priestoru a zrútil sa priamo v obývanej zóne.
Priebeh a následky nočného útoku v meste Galati:
- Miesto dopadu: Dron narazil priamo do strechy a najvyšších poschodí bytového komplexu, pričom zasiahol byt na desiatom poschodí.
- Explózia a požiar: Podľa hlásení záchranných služieb po náraze explodoval kompletný náklad výbušnín stroja. Výbuch vyvolal rozsiahly požiar, ktorý sa hasičom podarilo nadránom zlikvidovať.
- Obete a evakuácia: Dve osoby utrpeli ľahké zranenia. Bezpečnostné zložky museli z horiacej a poškodenej budovy okamžite evakuovať približne 70 obyvateľov.
- Vojenská reakcia: Rumunské ozbrojené sily v reakcii na narušenie vyslali do vzduchu dve stíhačky F-16 a bojový vrtuľník s udeleným povolením strieľať na prípadné ďalšie ciele. Obyvateľom dotknutých oblastí boli rozoslané výstražné správy systému RO-Alert.
Bukurešť žiada NATO o okamžitú obranu
Rumunské ministerstvo zahraničných vecí zareagovalo na incident s maximálnou ostrosťou a predvolalo si ruských zástupcov.
„Tento incident je mimoriadne vážnym a absolútne nezodpovedným vyhrotením situácie zo strany Ruskej federácie.“
Uviedol vo svojom rannom stanovisku rezort rumunskej diplomacie.
Ministerstvo zároveň potvrdilo, že o kritickej situácii na hraniciach už priamo informovalo generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Bukurešť od Aliancie rázne požaduje urýchlenie transferu moderných protidronových kapacít do Rumunska na posilnenie ochrany svojho východného krídla.
Rekordné narušenia a záhadný nález na severozápade
Piatkový incident v Galati je vyvrcholením dlhodobého ruského tlaku na ukrajinské dunajské prístavy. Ukrajinské úrady potvrdili, že v noci na piatok čelil masívnemu náletu bezpilotných lietadiel opäť aj strategický prístav Izmajil v Odeskej oblasti, ktorý leží v tesnej blízkosti rumunských hraníc.
Širší kontext bezpečnostnej krízy nad Rumunskom:
- Štatistika narušení: Rumunské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že odkedy Moskva začala ostreľovať ukrajinské prístavy na rieke Dunaj, ruské drony narušili suverénny vzdušný priestor Rumunska celkovo už 28-krát.
- Nález ďalšieho dronu: Napätie v krajine umocňuje aj štvrtkový (28. máj) večerný nález ďalšieho dronu, tentoraz na severozápade Rumunska. Stroj mal podľa štátnej televízie TVR rozpätie krídel približne tri metre a neniesol žiadne výbušniny. Miestne úrady oblasť hermeticky uzavreli a aktuálne vyšetrujú, ako hlboko sa stroj dostal do vnútrozemia.
Zásah bytového domu v Galati v máji 2026 predstavuje pre NATO mimoriadne nebezpečný precedens. Kým doteraz nachádzali rumunské úrady zväčša len trosky zblúdilých dronov v neobývaných poľnohospodárskych oblastiach, priamy zásah obývaného paneláku plne naloženou výbušninou radikálne mení úroveň hrozby. Aj keď išlo zrejme o zblúdilý stroj pôvodne namierený na ukrajinský prístav Izmajil, pre civilné obyvateľstvo členského štátu Aliancie je tento vojenský omyl neprijateľný. Žiadosť adresovaná Markovi Ruttemu o urgentné dodávky protidronových systémov ukazuje, že Bukurešť definitívne stráca trpezlivosť s deravým vzdušným štítom na hranici. Ak NATO rýchlo neposilní ochranu dunajskej línie, hrozí, že ďalšia ruská navigačná chyba si vyžiada krutú daň na životoch európskych občanov, čo by Alianciu vtiahlo o krok bližšie k priamej konfrontácii s Moskvou.