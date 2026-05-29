Úloha Maďarska v severoatlantických štruktúrach prechádza dôležitou fázou uisťovania spojencov pred kľúčovými letnými udalosťami. Maďarský premiér Péter Magyar vo štvrtok absolvoval dôležité rokovania v Bruseli, kde sa stretol s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. Kým Aliancia verejne oceňuje maďarský vojenský prínos na Balkáne a prítomnosť medzinárodného veliteľstva v Székesfehérvári, Budapešť naďalej trvá na svojom odmietavom postoji k akejkoľvek vojenskej podpore Ukrajiny. Piatkové stretnutia s vrcholnými predstaviteľmi Európskej únie tak definitívne ukážu, akým smerom sa bude uberať maďarská zahraničná politika pred blížiacim sa júlovým summitom v Ankare.
Rutte oceňuje nasadenie v Kosove a Székesfehérvári
Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte počas štvrtkového stretnutia v Bruseli vyzdvihol doterajší príspevok Maďarska k odstrašujúcim a obranným schopnostiam Aliancie. Rokovanie s maďarským premiérom Péterom Magyarom sa nieslo v duchu príprav na letné výzvy, ktorým čelí východné krídlo NATO.
Podľa oficiálneho vyhlásenia, ktoré bolo po schôdzke zverejnené na webe Aliancie, ocenil Mark Rutte najmä tri kľúčové oblasti maďarského príspevku:
- Pôsobenie Stredoeurópskej mnohonárodnej divízie NATO, ktorá priamo sídli v maďarskom meste Székesfehérvár.
- Výraznú strategickú podporu bezpečnosti v regióne západného Balkánu zo strany Maďarska.
- Aktívnu vojenskú účasť krajiny na mierovej misii Aliancie v Kosove pod hlavičkou KFOR.
Prípravy na summit v Ankare a postoj k Ukrajine
Dôležitým bodom rokovaní medzi oboma lídrami boli aj prípravy na nadchádzajúci júlový summit NATO, ktorý sa uskutoční v tureckej metropole Ankara. Generálny tajomník Rutte ubezpečil, že na tomto summite sa spojenci primárne zamerajú na napĺňanie bezpečnostných záväzkov, ktoré boli prijaté vlani počas kľúčového summitu v Haagu.
Hlavnými strategickými prioritami summitu v Ankare budú:
- Zvýšenie domácich investícií do obrany v rámci členských štátov.
- Posilnenie výrobnej kapacity obranného priemyslu.
- Pokračovanie komplexnej podpory pre Ukrajinu.
Tieto systémové kroky podľa generálneho tajomníka nevyhnutne prispejú k posilneniu celej Aliancie a zvýšeniu bezpečnosti jej jednotlivých členských štátov. Napriek aliančným záväzkom voči Kyjevu však Budapešť striktne drží svoju doterajšiu geopolitickú líniu. Maďarský premiér po stretnutí otvorene dodal, že generálnemu tajomníkovi povedal, že jeho krajina neposiela do prebiehajúcej rusko-ukrajinskej vojny absolútne žiadne zbrane ani vojenskú techniku.
Magyarov uisťovací odkaz a piatkové rokovania s EK
Péter Magyar sa popri asertívnom postoji k ukrajinskému konfliktu snaží udržať obraz konštruktívneho partnera. Výsledky strategického stretnutia s lídrom NATO zhrnul aj vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook.
„Maďarsko bude opäť spoľahlivým partnerom najsilnejšej vojensko-obrannej aliancie na svete.“
Napísal po schôdzke maďarský premiér.
Diplomatický maratón Pétera Magyara v Bruseli však pokračuje aj na európskom fronte. Okrem štvrtkového rokovania s Ruttem mal maďarský premiér na programe aj stretnutie s belgickým premiérom Bartom De Weverom. Kľúčovým momentom jeho pracovnej cesty však bude dnešok, piatok 29. mája 2026, kedy sa osobne stretne s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou.
Návšteva maďarského premiéra Pétera Magyara v Bruseli v máji 2026 jasne demonštruje snahu Budapešti o zachovanie strategickej diplomatickej rovnováhy. Na jednej strane sa Maďarsko snaží uistiť spojencov o svojej lojalite a prínose pre kolektívnu obranu, čo Mark Rutte potvrdil ocenením vojenskej prítomnosti v Kosove a divízie v Székesfehérvári. Na strane druhej však Magyar zostáva nekompromisný v citlivej otázke vyzbrojovania Ukrajiny, čím potvrdzuje, že jeho vláda Kyjevu nedodá žiadnu vojenskú techniku. Tento pretrvávajúci rozpor medzi jasne definovanými požiadavkami Aliancie na pokračovanie podpory Ukrajiny pred júlovým summitom v Ankare a reálnymi krokmi Budapešti bude naďalej testovať trpezlivosť spojencov. Dnešné piatkové stretnutie s predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou bude ďalšou dôležitou skúškou, ktorá napovie, do akej miery dokáže maďarský líder konštruktívne manévrovať medzi záujmami západných inštitúcií a svojou domácou politikou.